Не 30 сентября: когда теперь отмечают День Веры, Надежды и Любви

Когда в 2026 году отмечается праздник Веры, Надежды, Любви и Софии. Дата по новому церковному календарю, история святых и народные запреты 17 сентября.

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В какой день отмечают День Веры, Надежды, Любви и Софии / Коллаж: Главред, скриншоты

О чём вы узнаете:

Когда отмечают праздник Веры, Надежды, Любви и Софии

Что известно об истории святых мучениц

Какие запреты действуют 17 сентября согласно народным приметам

День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в 2026 году православные христиане и греко-католики в Украине отмечают 17 сентября. Это один из сентябрьских церковных праздников, посвященный памяти четырех святых, ставших символом христианской веры, мужества и преданности своим убеждениям. Главред расскажет подробнее.

Как сообщает "Телеграф", по новому церковному календарю дата праздника приходится именно на 17 сентября. В этот день верующие молятся о здоровье детей, защите близких, семейном благополучии и согласии в семье. Особое значение празднику придают семейные традиции, ведь история святых Веры, Надежды, Любви и Софии тесно связана с материнской любовью и воспитанием детей.

видео дня

История праздника Веры, Надежды, Любви и Софии

Согласно религиозному преданию, благочестивая София воспитала трех дочерей в христианской вере. Девочек назвали Верой, Надеждой и Любовью. Во время гонений на христиан они отказались отречься от своих убеждений, за что приняли мученическую смерть.

Согласно преданию, девочкам было от 9 до 12 лет. София пережила гибель своих детей, но через несколько дней умерла у их могилы. Именно поэтому в этот день особо поминают не только мучениц, но и их мать, ставшую символом материнской любви и духовной стойкости.

Как отмечают 17 сентября

В этот день верующие стараются уделить больше внимания семье, детям и близким людям. Традиционно молятся о здоровье членов семьи, семейном благополучии и мире в доме.

В народной традиции 17 сентября также считалось днём семейного единения. Люди старались не ссориться, избегать обид и проводить больше времени с родными. С этой датой связано немало примет и предостережений, которые передавались из поколения в поколение.

Видео о происхождении праздника можно посмотреть здесь:

Чего нельзя делать 17 сентября

В народе считалось, что в день Веры, Надежды, Любви и Софии не стоит ссориться и выяснять отношения. Верили, что конфликт, возникший в этот день, может надолго испортить отношения между близкими.

Также, согласно народным приметам, не рекомендуется начинать важные новые дела, давать деньги и вещи в долг. Считалось, что вместе с одолженным можно отдать собственное благосостояние.

Отдельные предостережения касались хождения босиком по росе. По поверьям, таким образом можно было "забрать" с земли болезни и печаль. Также в этот день, согласно народной традиции, не советовали рыбачить и есть рыбу, поскольку это якобы могло навлечь неудачи на семью.

Религиозные праздники / Инфографика: Главред

В то же время эти запреты относятся к народным приметам и верованиям. Главное значение церковного праздника 17 сентября - чествование памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.

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Об источнике: Телеграф "Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия. "Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.

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