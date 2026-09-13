Не 30 сентября: когда теперь отмечают День Веры, Надежды и Любви

О чём вы узнаете:
- Когда отмечают праздник Веры, Надежды, Любви и Софии
- Что известно об истории святых мучениц
- Какие запреты действуют 17 сентября согласно народным приметам
День памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии в 2026 году православные христиане и греко-католики в Украине отмечают 17 сентября. Это один из сентябрьских церковных праздников, посвященный памяти четырех святых, ставших символом христианской веры, мужества и преданности своим убеждениям. Главред расскажет подробнее.
Как сообщает "Телеграф", по новому церковному календарю дата праздника приходится именно на 17 сентября. В этот день верующие молятся о здоровье детей, защите близких, семейном благополучии и согласии в семье. Особое значение празднику придают семейные традиции, ведь история святых Веры, Надежды, Любви и Софии тесно связана с материнской любовью и воспитанием детей.
История праздника Веры, Надежды, Любви и Софии
Согласно религиозному преданию, благочестивая София воспитала трех дочерей в христианской вере. Девочек назвали Верой, Надеждой и Любовью. Во время гонений на христиан они отказались отречься от своих убеждений, за что приняли мученическую смерть.
Согласно преданию, девочкам было от 9 до 12 лет. София пережила гибель своих детей, но через несколько дней умерла у их могилы. Именно поэтому в этот день особо поминают не только мучениц, но и их мать, ставшую символом материнской любви и духовной стойкости.
Как отмечают 17 сентября
В этот день верующие стараются уделить больше внимания семье, детям и близким людям. Традиционно молятся о здоровье членов семьи, семейном благополучии и мире в доме.
В народной традиции 17 сентября также считалось днём семейного единения. Люди старались не ссориться, избегать обид и проводить больше времени с родными. С этой датой связано немало примет и предостережений, которые передавались из поколения в поколение.
Видео о происхождении праздника можно посмотреть здесь:
Чего нельзя делать 17 сентября
В народе считалось, что в день Веры, Надежды, Любви и Софии не стоит ссориться и выяснять отношения. Верили, что конфликт, возникший в этот день, может надолго испортить отношения между близкими.
Также, согласно народным приметам, не рекомендуется начинать важные новые дела, давать деньги и вещи в долг. Считалось, что вместе с одолженным можно отдать собственное благосостояние.
Отдельные предостережения касались хождения босиком по росе. По поверьям, таким образом можно было "забрать" с земли болезни и печаль. Также в этот день, согласно народной традиции, не советовали рыбачить и есть рыбу, поскольку это якобы могло навлечь неудачи на семью.
В то же время эти запреты относятся к народным приметам и верованиям. Главное значение церковного праздника 17 сентября - чествование памяти святых мучениц Веры, Надежды, Любви и их матери Софии.
Читайте также:
- 10 сентября следует навести порядок в доме: какой церковный праздник
- 9 сентября нельзя конфликтовать и гадать: какой церковный праздник
- 8 сентября - Рождество Пресвятой Богородицы: как отпраздновать церковный праздник
Об источнике: Телеграф
"Телеграф" - украинское социально-политическое интернет-издание, созданное в 2012 году. Сайт освещает события в Украине и мире. Принадлежит украинскому бизнесмену Вадиму Осадчему. Главный редактор - Ярослав Жаренов, пишет Википедия.
"Телеграф" охватывает широкий спектр тем, включая политику, экономику, социальные события, культуру, спорт и новости с фронта. Издание также публикует эксклюзивные материалы, такие как интервью с известными личностями и аналитические статьи.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред