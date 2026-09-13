РФ обстреляла АЗС у границы с Польшей: вспыхнул масштабный пожар - первые детали

В течение ночи жителей района неоднократно предупреждали об угрозе ударов российских БПЛА.

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Удар РФ у границы с Польшей / Коллаж: Главред, фото: скриншот, УНИАН

Кратко:

РФ нанесла удар по АЗС возле пункта пропуска на границе с Польшей

После удара вспыхнул масштабный пожар, горели также грузовики

Мониторинговые организации заявили о возможном пересечении польской границы БПЛА РФ

В ночь на 13 сентября Россия атаковала западные области Украины. Вблизи международного пункта пропуска "Ягодин" в Волынской области, по сообщениям местных СМИ, российский беспилотник попал в автозаправочную станцию.

После удара на территории АЗС вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил саму заправку и грузовые автомобили, находившиеся поблизости.

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Об угрозе ударов российских дронов жителей различных районов Волыни предупреждали в течение ночи. Мониторинговые каналы также сообщали о движении вражеских средств поражения в направлении украинско-польской границы.

Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

БПЛА мог пересечь границу с Польшей

Около 09:00 мониторинговые каналы начали сообщать о движении российского БПЛА в сторону Польши. Впоследствии они заявили, что беспилотник якобы пересек украинско-польскую границу.

Также наблюдатели сообщили, что Польша подняла свою авиацию на фоне возможного появления российского дрона в своём воздушном пространстве.

Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

При каком условии РФ может прекратить удары по Украине - мнение эксперта

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал в интервью Главреду, что Россия теоретически может согласиться на частичное воздушное перемирие с Украиной, однако оно, вероятно, не будет касаться боевых действий на фронте. Речь идет о возможном запрете глубоких ударов по тыловым территориям.

Эксперт отметил, что предстоящая зима может стать серьёзным испытанием не только для Украины, но и для России. На этом фоне удары по российской энергетической инфраструктуре могут усилиться. При этом Киев не обязательно будет и в дальнейшем учитывать неформальные пожелания партнеров относительно ограничения ударов по отдельным целям на территории РФ.

"Что касается именно воздушного перемирия, я не исключаю, что они могут согласиться на запрет глубоких ударов по тылу. Но что касается фронта - вряд ли. БПЛА, как и раньше, летали над прифронтовыми регионами и долетали до Одессы, так и будут летать", - отметил Клочок.

Атака РФ на Украину 13 сентября - последние новости

Напомним, российские беспилотники утром 13 сентября атаковали Тернополь. В городе прогремела серия взрывов, есть попадания в объекты инфраструктуры. На данный момент известно об одном пострадавшем.

В Ивано-Франковске в результате атаки поврежден многоквартирный дом, по предварительным данным, один человек получил травмы. Из-за угрозы ударов в городе временно приостановили работу общественного транспорта и вокзала.

В Хмельницкой области обломки сбитого российского дрона упали на территорию предприятия, где возник пожар. Во Львовской области взрывы прогремели в Стрые, где впоследствии сообщили о повреждении жилого дома.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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