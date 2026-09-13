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РФ массированно атакует запад Украины: в нескольких областях раздаются взрывы, есть раненый

Инна Ковенько
13 сентября 2026, 08:45
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В Франковске есть пострадавший, в Хмельницкой области горит предприятие после падения обломков.
Нападение РФ на запад Украины
Нападение РФ на запад Украины / Коллаж: Главред, фото: скриншот, alerts.in.ua

Кратко:

  • РФ массированно атакует запад Украины ударными дронами
  • В Ивано-Франковске есть пострадавший, общественный транспорт и вокзал временно не работают
  • В Хмельницкой области обломки дрона вызвали пожар на предприятии

Российские войска с ночи 13 сентября массированно атакуют западные области Украины ударными беспилотниками. В нескольких регионах раздаются мощные взрывы.

В Хмельницкой области обломки вражеского дрона вызвали пожар, а в Ивано-Франковске сообщили о пострадавшем.

видео дня

По состоянию на 8:30 атака продолжается. Воздушные силы сообщают о движении ударных беспилотников в нескольких западных областях.

Что известно об атаке на Тернополь

Утром 13 сентября Тернополь оказался под атакой российских дронов. В городе около 07:54 были слышны взрывы. Также сообщалось о работе ПВО.

До этого Воздушные силы предупреждали об ударных БПЛА над Тернопольской областью, в частности в районе Теребовли. Часть дронов двигалась из области в направлении Прикарпатья.

В то же время местные паблики пишут, что в городе после взрывов виден дым. Официальной информации о последствиях атаки пока нет.

Атака на Ивано-Франковск

Также россияне с раннего утра атаковали Ивано-Франковск. В городе неоднократно раздавались взрывы.

Глава Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук сообщила, что в воздушном пространстве района находились ударные БПЛА противника.

Первые взрывы в Ивано-Франковске прогремели около 07:03. Воздушные силы перед этим предупреждали о дронах, летевших в город с северо-востока.

В 07:14 в городе снова были слышны взрывы, а около 07:25 раздалась еще одна серия.

Местные паблики после взрывов сообщают о дыме, который виден в Ивано-Франковске. Официальных данных о возможных попаданиях или повреждениях пока нет.

Впоследствии в ОВА сообщили, что, по предварительным данным, один человек получил травмы в результате вражеской атаки.

"В результате вражеской атаки, по предварительным данным, один человек получил травмы. Опасность не миновала! Воздушная тревога продолжается в Ивано-Франковском и Калушском районах! Берегите себя!" - говорится в сообщении.

В городе временно приостановили работу вокзала и общественного транспорта. Мэр города Руслан Марцинкив отметил, что ограничения будут действовать до отбоя воздушной тревоги.

Взрывы прогремели на Львовщине

Под ударом российских дронов оказалась и Львовская область. Утром взрывы прогремели в Стрые.

Около 05:40 в городе объявили об угрозе дронов. Мониторинговые каналы сообщали об ударном беспилотнике, который двигался курсом на Стрый.

В 05:55 глава Львовской ОГА Максим Козицкий предупредил о дроне, летевшем в направлении города.

Около 06:04 в Стрые был слышен взрыв. По состоянию на 07:45 сообщалось, что в городе снова раздались громкие звуки, предположительно работала ПВО. В то же время ударные дроны продолжали двигаться в направлении Стрыя.

В Хмельницкой области обломки дрона вызвали пожар

Российские беспилотники атаковали Хмельницкую область с ночи. Утром в области работала ПВО, раздавались взрывы.

Как сообщил глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, обломки одного из сбитых вражеских беспилотников упали на территорию предприятия в Хмельницком районе. Там возник пожар.

"Информация о погибших и пострадавших не поступала", - добавил он.

Российская атака на запад Украины продолжается. Информация о последствиях ударов и работе ПВО в регионах может уточняться.

Россия готовит удар баллистическими ракетами по западу Украины

Главред писал, что, по словам заместителя начальника ГУР МО Украины генерал-майора Вадима Скибицкого, Москва не просто продолжает массированные ракетно-дроновые атаки, но и постепенно увеличивает их интенсивность, пытаясь нанести Украине не только военные потери, но и создать масштабные социально-экономические проблемы.

По оценкам разведки, до конца этого года страна-агрессор Россия планирует провести заключительные испытания нового типа баллистических ракет с дальностью до 800 километров.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда запускают ракеты по Украине / Инфографика: Главред

Атаки РФ на Украину - последние новости

Главред ранее писал, что днем 12 сентября РФ запустила ударные беспилотники по Волынской области. В "Укрзализныце" сообщили, что враг нанес удар по железной дороге в Луцке. Благодаря своевременному обнаружению угрозы мониторинговой группой "Укрзализныцы" и эвакуации пассажиров - ни одного пострадавшего.

Напомним, что 12 сентября Россия в течение ночи и утра наносит непрерывные удары по городам и населенным пунктам Украины. В результате атак есть погибшие и десятки пострадавших, продолжаются поисково-спасательные работы.

Ранее стало известно, что в ночь на 12 сентября российские войска атаковали Украину ракетами и 129 ударными беспилотниками. Силы ПВО сбили или подавили 110 вражеских целей.

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Об источнике: ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) - разведывательный орган Министерства обороны Украины. Согласно Закону Украины "О разведке" осуществляет сбор, аналитическую обработку, обработку и предоставление разведывательной информации её потребителям, пишет Википедия.

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