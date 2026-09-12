"Разрушения растут": РФ ударила баллистикой по Запорожстали, есть пострадавшие

Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов до сих пор не возобновило производство.

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РФ ударила по "Запорожстали" / Коллаж: Главред, фото: Запорожсталь

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РФ атаковала "Запорожсталь" 4 баллистическими ракетами

После ударов РФ предприятие до сих пор не возобновило производство

Страна-агрессор РФ атаковала четырьмя баллистическими ракетами предприятие "Запорожсталь", которое даже не возобновила работу после предыдущих обстрелов.

В ночь на 12 сентября Россия в третий раз за последний месяц атаковала "Запорожсталь" баллистическими ракетами, говорится в сообщении.

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Четыре ракеты попали в производственную площадку предприятия, которое после предыдущих ударов 11 и 27 августа до сих пор не возобновило производство. Четыре работника получили травмы.

"Запорожсталь производила чугун и сталь для гражданских нужд. Комбинат не производил продукцию для военных нужд и не размещал на своей территории ничего, что могло бы сделать его военной целью. После ударов 11 и 27 августа предприятие до сих пор не возобновило производство. И даже это не остановило новую атаку. Возникает простой вопрос: зачем снова бить баллистическими ракетами по предприятию, которое не работает и не представляет никакой военной угрозы", – прокомментировал удар операционный директор группы Александр Мироненко.

При этом он констатировал, что "к счастью, в этот раз никто не погиб, но четверо наших работников получили травмы".

"Это уже систематическое уничтожение гражданской промышленности Украины, ее экономической основы и людей, которые обеспечивают ее жизнеспособность. Масштабы разрушений с каждым ударом растут. Окончательно оценить их сейчас невозможно, но предварительно мы определяем повреждения как критические", – заявил операционный директор группы "Метинвест".

Подробности повторного удара РФ

В результате очередной атаки России на "Запорожсталь" повреждено основное и вспомогательное оборудование доменного и мартеновского цехов, энергосистема и сети предприятия, логистическая инфраструктура. Поскольку производственные процессы на комбинате после предыдущих атак не осуществлялись, угрозы техногенной аварии нет. Количество персонала на территории предприятия было существенно ограничено.

"В результате атаки погибших нет. Четверо работников комбината получили травмы различной степени тяжести. Один из них после оказания первой помощи и осмотра медиками на территории предприятия отказался от госпитализации и остался помогать ликвидировать последствия вражеского удара. Еще трое работников после оказания доврачебной помощи были госпитализированы в городские больницы с травмами средней степени тяжести. Предприятие поддерживает связь с медицинскими учреждениями и семьями пострадавших работников, следит за их состоянием и оказывает необходимую поддержку", – говорится в сообщении.

В настоящее время на предприятии продолжаются работы по ликвидации последствий вражеского удара и обследованию поврежденных объектов. Это необходимо для определения характера и масштабов разрушений, нанесенных гражданскому предприятию.

Что известно об ударах РФ по метзаводам

За последний месяц Россия неоднократно осуществляла террористические атаки на гражданские металлургические предприятия – "Запорожсталь" и "Каметсталь". Повторные удары, остановки производства и новые разрушения – это уже систематическое уничтожение украинской промышленности. Россия бьет не только по оборудованию и цехам – она бьет по людям, городам, рабочим местам и способности страны работать, производить и сохранять экономическую устойчивость.

Как сообщалось, в результате вражеской атаки 11 августа 2026 года были повреждены энергетические подразделения и инфраструктура запорожских предприятий "Метинвеста", в частности основные и вспомогательные мощности доменного производства комбината. Это привело к полной остановке "Запорожстали". Российская армия снова атаковала остановленную "Запорожсталь" 27 августа 2026 года, попав в оборудование доменного цеха, энергетическую и транспортную инфраструктуру и открытые площади.

/ Инфографика: Главред

Что известно о "Запорожстали"

"Запорожсталь" – одно из крупнейших промышленных предприятий Украины, продукция которого пользуется широким спросом у потребителей как на внутреннем рынке, так и во многих странах мира.

Повреждение энергосети может привести к массовым отключениям - эксперт

Атаки на объекты энергетической инфраструктуры способны вызвать перебои с электроснабжением, поскольку повреждение ключевых элементов сети нарушает баланс всей энергосистемы. Об этом рассказал специалист Национального института стратегических исследований Геннадий Рябцев.

По его словам, среди основных целей российских ударов оказываются подстанции и линии электропередачи, которые играют важную роль в распределении электроэнергии между регионами.

Если часть таких объектов выходит из строя, потоки электроэнергии приходится перенаправлять через уцелевшие участки сети. Это увеличивает нагрузку на них и повышает вероятность перегрузок.

В подобных условиях операторы могут прибегать к ограничениям электроснабжения. Эксперт объясняет, что временные отключения позволяют снизить нагрузку на сеть, предотвратить повреждение оборудования и избежать масштабных аварий.

Удары РФ по Украине - новости по теме

Страна-агрессор РФ готовится к новым массированным ударам по Украине. В этот раз целью атак могут стать объекты водоснабжения, пишет РБК-Украина со ссылкой на источники в госструктурах. Основной целью ударов могут стать объекты системы водозабора.

Как ранее сообщал Главред, ранее российская оккупационная армия нанесла авиаудары по гражданской инфраструктуре Запорожья и пригорода. Под огнем оказалась жилая застройка, что привело к значительным разрушениям и травмированию местных жителей.

Напомним, российские оккупационные войска атаковали Харьков. В результате удара по гражданскому предприятию есть погибшие и раненые. Об этом сообщил городской голова Игорь Терехов.

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Об источнике: "Запорожсталь" Публичное акционерное общество "Запорожский металлургический комбинат „Запорожсталь"" - одно из ведущих предприятий металлургической отрасли, третий по масштабам производитель металлопродукции в Украине, сообщает Википедия. Комбинат входит в десятку крупнейших частных предприятий Украины (2020), производит почти 11 % чугуна и стали, а также 29,4 % листового проката в Украине, поставляет продукцию на внешний рынок.

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