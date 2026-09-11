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Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут - нужен один ингредиент

Анна Косик
11 сентября 2026, 17:48
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С плесенью на уплотнителе стиральной машины можно справиться без профессиональных средств.
Черная плесень в стиральной машине исчезнет за 15 минут — нужен один ингредиент
Как быстро избавиться от плесени в стиральной машине / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с YouTube (иллюстративные)

Вы узнаете:

  • Как уксус поможет очистить стиральную машину от плесени
  • Как правильно обработать уплотнитель и запустить стиральную машину после очистки

На резиновом уплотнителе стиральной машины часто появляется черная плесень, которая ухудшает качество стирки одежды. Но чтобы избавиться от этой проблемы, вовсе не обязательно использовать агрессивные профессиональные средства.

Главред узнал, что специалисты компании Devon Appliances объяснили, как избавиться от плесени в стиральной машине за считанные минуты. Об этом пишет издание Express.

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Как избавиться от плесени с помощью домашнего средства

Доступное средство для борьбы с плесенью, которое есть на кухне почти у каждого - это уксус. Эксперты говорят, что он может стать эффективным решением для этого типа загрязнений.

Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине инфографика
Как убрать грязь из-под резинки в стиральной машине / Инфографика: Главред

"Дверцу стиральной машины нужно открыть, а резинку - осторожно отогнуть, чтобы добраться до скрытых участков. Уксус наносят непосредственно на пораженные плесенью участки и обрабатывают складки тряпкой или мягкой щеткой, уделяя максимальное внимание труднодоступным изгибам", - говорится в статье.

Если плесень уже "въелась" в уплотнитель, уксус нужно оставить на поверхности на 10–15 минут.

"После очистки уплотнителя нужно запустить цикл стирки без белья при температуре 60 или 90 °C, добавив немного уксуса в отсек для моющих средств. Это позволит промыть барабан и внутренние компоненты стиральной машины", - добавили специалисты.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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