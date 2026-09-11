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Сколько дров нужно на зиму для отопления дома: специалисты назвали примерные объемы

Дарья Пшеничник
11 сентября 2026, 17:27
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Объем сезонного запаса зависит не только от площади жилища, но и от уровня утепления, влажности и породы древесины.
дрова
Сколько дров заготовить на зиму / Коллаж: Главред, фото pixabay

Вы узнаете:

  • Сколько кубов дров нужно, чтобы обогреть 100 квадратных метров
  • Почему влажные дрова дают меньше тепла
  • Сколько топлива сгорает в печи за сутки

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Покупка дров "на глаз" перед отопительным сезоном может обернуться тем, что запас закончится посреди зимы: для дома площадью 60 м² ориентировочная сезонная потребность составляет 5–6 м³, для 100 м² - 8–10 м³, а для 150 м² - 12–15 м³ при условии, что древесина хорошо высушена, а дом имеет средний уровень утепления, сообщает ТСН.

Эти цифры специалисты по печному отоплению называют лишь отправной точкой. Дом с утепленными стенами и новыми окнами способен уложиться в 5–7 м³ на сотню квадратов, тогда как старое здание с холодной крышей сожжет 12–15 м³ и более.

Именно поэтому прямое сравнение с соседом ничего не дает, если неизвестны теплопотери обоих зданий, характеристики печи и качество самой древесины.

Влажность имеет большее значение, чем кубометры

Свежесрубленная древесина содержит значительную долю воды, и во время горения энергия тратится на её испарение вместо обогрева помещения. Такие дрова дают больше дыма и ускоряют образование отложений в дымоходе.

Оптимальным показателем считается влажность не выше 20% - этот ориентир рекомендует и Агентство по охране окружающей среды США. Чтобы достичь этого показателя, поленья раскалывают, складывают над землей в месте с хорошей циркуляцией воздуха и накрывают сверху от осадков, не закрывая штабель с боков.

Породный состав влияет на то, сколько места займет сезонный запас. Граб, дуб, бук и ясень при одинаковом объеме весят больше и отдают больше энергии, тогда как сосны при тех же условиях придется закупить больше.

Почему цена "за куб" может ввести в заблуждение

При заказе стоит отдельно выяснить методику расчета объема. Кубический метр плотной древесины и кубометр сложенных поленьев - разные величины: в штабеле между поленьями остаются пустоты, а их объем зависит от длины, толщины и формы поленьев, а также от плотности укладки.

Для тех, кто использует печь только как резервный источник тепла во время отключений света, полный сезонный запас является избыточным. Если дровами планируется покрыть примерно треть потребности дома площадью 100 м², исходный ориентир составляет 2,5–3,5 м³ сухой древесины, а рассчитывать целесообразнее не "на всю зиму", а на количество дней автономного отопления.

Суточный расход зависит от температуры на улице. В качестве ориентира берут около 3 кВт·ч полезного тепла из килограмма сухой древесины после потерь при сжигании: при потребности 60 кВт·ч в сутки понадобится около 20 кг дров, а в мороз, когда потребность возрастает до 100 кВт·ч, - примерно 33 кг.

Если печь является основным источником тепла, к рассчитанному объему рекомендуют добавлять резерв в 10–15% на случай более холодной зимы или более влажной партии - неиспользованные дрова при сухом хранении переходят на следующий сезон.

Спешить с заказом заставляет и рынок: по данным Гослесагентства, в отопительном сезоне 2025–2026 спрос на дрова для населения и социальной сферы вырос почти в полтора раза - до 1,45 млн м³. На 2026 год государственные лесоводы планировали увеличить заготовку ещё на 400 тыс. м³ и призвали не откладывать подачу заявок.

отопление, отопительный сезон, как подготовить дом к отопительному сезону инфографика
Как подготовить дом к отопительному сезону / Инфографика: Главред

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Об источнике: Государственное агентство лесных ресурсов Украины

Государственное агентство лесных ресурсов Украины (Гослесагентство) - это центральный орган исполнительной власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через министра охраны окружающей среды и природных ресурсов. Ведомство реализует государственную политику в сфере лесного и охотничьего хозяйства, охраняет, защищает и рационально использует лесной фонд страны. Кроме того, агентство отвечает за ведение государственного лесного кадастра, мониторинг лесов и сохранение биоразнообразия.

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