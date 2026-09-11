Известковый налет исчезнет за считанные минуты: как вернуть раковине блеск

Для этого не нужны дорогие специальные химические средства, а металлические губки только испортят поверхность.

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Как ухаживать за раковиной из нержавеющей стали / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как почистить раковину из нержавейки за несколько минут

Какими губками мыть поверхность запрещено

Раковина из нержавеющей стали на кухне очень быстро покрывается известковым налетом и жирными пятнами из-за постоянного контакта с грязной посудой. Однако, чтобы вернуть ей прежний блеск, не нужны дорогие химические средства.

Главред решил разобраться, как легко почистить раковину из нержавеющей стали.

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Чем можно помыть раковину на кухне

Вернуть раковине из нержавеющей стали первоначальный блеск можно за несколько минут с помощью трех недорогих ингредиентов - пищевой соды, лимона и уксуса, пишет Deccoria.

Мойка из нержавеющей стали - долговечное и практичное решение для кухни, однако со временем она тускнеет, покрывается пятнами и полосами. В большинстве случаев с такими загрязнениями справляются домашние средства.

Главное ограничение касается инструментов. Работать можно только мягкой губкой или тканью, а вот жесткие щетки и металлические мочалки исключены - они оставляют царапины и разрушают защитное покрытие стали.

Как правильно чистить раковину из нержавеющей стали

Процедура начинается с того, что раковину очищают от остатков пищи и промывают теплой водой. Далее на влажную поверхность наносят толстый слой пищевой соды и осторожно трут влажной тряпкой или мягкой губкой, двигаясь по направлению заводской шлифовки.

Следующий этап - половинка лимона, которой еще раз проходят по поверхности. Сок не только придает приятный аромат: в сочетании с содой он начинает пениться и помогает удалять грязь и известковый налет. После этого смесь смывают.

Финальная обработка - раствор уксуса с водой в соотношении 1:1. Его распыляют по раковине, оставляют на некоторое время, смывают и вытирают насухо. Этот шаг устраняет пятна и сдерживает рост бактерий на поверхности.

Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Почему раковину нужно натирать маслом

Дополнительный и, на первый взгляд, необязательный шаг - полировка небольшим количеством масла, которое придает длительный блеск и одновременно препятствует образованию разводов и скоплению грязи.

Ключевым моментом здесь является дозировка. Цель состоит в том, чтобы поверхность покрылась тонкой водоотталкивающей пленкой, а не липким жирным слоем, который будет притягивать пыль.

Наносить средство нужно на сухую и чистую раковину: несколько капель на сухую микрофибру или мягкую губку, а затем - круговыми движениями по всей поверхности, пока металл не начнет блестеть. Повторять такую полировку рекомендуется после каждой чистки.

Как очистить раковину на кухне от налета – видео:

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