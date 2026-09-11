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Известковый налет исчезнет за считанные минуты: как вернуть раковине блеск

Мария Николишин
11 сентября 2026, 11:11
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Для этого не нужны дорогие специальные химические средства, а металлические губки только испортят поверхность.
Известковый налет исчезнет за считанные минуты: как вернуть раковине блеск
Как ухаживать за раковиной из нержавеющей стали / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как почистить раковину из нержавейки за несколько минут
  • Какими губками мыть поверхность запрещено

Раковина из нержавеющей стали на кухне очень быстро покрывается известковым налетом и жирными пятнами из-за постоянного контакта с грязной посудой. Однако, чтобы вернуть ей прежний блеск, не нужны дорогие химические средства.

Главред решил разобраться, как легко почистить раковину из нержавеющей стали.

видео дня

Чем можно помыть раковину на кухне

Вернуть раковине из нержавеющей стали первоначальный блеск можно за несколько минут с помощью трех недорогих ингредиентов - пищевой соды, лимона и уксуса, пишет Deccoria.

Мойка из нержавеющей стали - долговечное и практичное решение для кухни, однако со временем она тускнеет, покрывается пятнами и полосами. В большинстве случаев с такими загрязнениями справляются домашние средства.

Главное ограничение касается инструментов. Работать можно только мягкой губкой или тканью, а вот жесткие щетки и металлические мочалки исключены - они оставляют царапины и разрушают защитное покрытие стали.

Как правильно чистить раковину из нержавеющей стали

Процедура начинается с того, что раковину очищают от остатков пищи и промывают теплой водой. Далее на влажную поверхность наносят толстый слой пищевой соды и осторожно трут влажной тряпкой или мягкой губкой, двигаясь по направлению заводской шлифовки.

Следующий этап - половинка лимона, которой еще раз проходят по поверхности. Сок не только придает приятный аромат: в сочетании с содой он начинает пениться и помогает удалять грязь и известковый налет. После этого смесь смывают.

Финальная обработка - раствор уксуса с водой в соотношении 1:1. Его распыляют по раковине, оставляют на некоторое время, смывают и вытирают насухо. Этот шаг устраняет пятна и сдерживает рост бактерий на поверхности.

Как прочистить кухонную раковину
Как прочистить кухонную раковину / Инфографика: Главред

Почему раковину нужно натирать маслом

Дополнительный и, на первый взгляд, необязательный шаг - полировка небольшим количеством масла, которое придает длительный блеск и одновременно препятствует образованию разводов и скоплению грязи.

Ключевым моментом здесь является дозировка. Цель состоит в том, чтобы поверхность покрылась тонкой водоотталкивающей пленкой, а не липким жирным слоем, который будет притягивать пыль.

Наносить средство нужно на сухую и чистую раковину: несколько капель на сухую микрофибру или мягкую губку, а затем - круговыми движениями по всей поверхности, пока металл не начнет блестеть. Повторять такую полировку рекомендуется после каждой чистки.

Как очистить раковину на кухне от налета – видео:

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Об источнике: Deccoria

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