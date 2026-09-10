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Картофель сохранится свежим втрое дольше: о простой хитрости знают единицы

Алексей Тесля
10 сентября 2026, 18:17
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Одно важное правило остается неизменным: нельзя употреблять картофель с выраженными признаками порчи.
26 июля - время выкапывать картофель и собирать первые яблоки
Раскрыт способ хранения картофеля / Коллаж: Главред, скриншоты

Вы узнаете:

  • Необычный способ хранения - положить рядом с картофелем яблоко
  • Современные рекомендации допускают хранение картофеля в холодильнике

Вопрос о том, где лучше держать картофель, долгое время вызывал споры. Одни советовали выбирать прохладное и темное место на кухне или в кладовой, другие опасались, что низкая температура негативно повлияет на состав продукта. Из-за этого хранение картофеля в холодильнике многие считали нежелательным.

Однако прежние представления постепенно изменились. Сегодня специалисты не рассматривают холодильник как однозначно неподходящее место для картофеля, пишет Express.

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При правильных условиях низкая температура может, наоборот, значительно увеличить период, в течение которого клубни сохраняют свои потребительские качества.

Есть и еще один необычный способ замедлить нежелательные изменения - положить рядом с картофелем яблоко. Такой подход связан с природным этиленом, который выделяют созревающие яблоки. Этот газ участвует в регулировании процессов созревания и способен влиять на скорость прорастания картофельных клубней.

Таким образом, яблоко, находящееся в одной емкости с картофелем, может помочь дольше сохранить его пригодным для приготовления пищи. Это особенно актуально для тех, кто покупает овощи с запасом и хочет реже выбрасывать испортившиеся продукты.

Эксперты отмечают, что подобные простые приемы могут быть полезны в повседневном хранении продуктов и способствовать сокращению пищевых отходов. При этом важно учитывать общее состояние овощей: даже оптимальные условия хранения не способны остановить порчу уже поврежденных или начавших разлагаться клубней.

Что касается холодильника, современные рекомендации также допускают такой способ хранения. Низкая температура позволяет существенно замедлить процессы, из-за которых картофель теряет первоначальные свойства, и в некоторых случаях помогает сохранить его значительно дольше.

Ранее против холодильного хранения выступали опасения, связанные с возможным повышением уровня акриламида при последующей термической обработке картофеля. Однако эти утверждения получили более неоднозначную оценку в свете последующих исследований, и само по себе нахождение картофеля в холодильнике больше не считается причиной автоматически отказываться от такого способа хранения.

При этом есть важное правило, которое остается неизменным: нельзя употреблять картофель с выраженными признаками порчи. Особую осторожность следует проявлять при обнаружении сильного позеленения или большого количества проростков. Такие клубни лучше не использовать в пищу.

Что любит и чего не любит картофель
/ Инфографика: Главред

Чтобы картофель как можно дольше сохранял нормальное состояние, недостаточно просто выбрать подходящее место для его хранения. Необходимо периодически осматривать запасы, своевременно убирать поврежденные клубни и следить за появлением плесени, гнили, сильного сморщивания, зеленых участков или проростков.

Регулярная проверка позволит вовремя обнаружить испорченные овощи и не даст проблеме распространиться на остальные клубни. В сочетании с правильной температурой, отсутствием избыточной влаги и грамотным размещением продуктов это поможет заметно увеличить срок хранения картофеля и сократить количество продуктов, которые приходится выбрасывать.

Смотрите видео - хранение картошки:

В ролике автор разбирает вопрос, который задала подписчица, и подробно объясняет, что нужно сделать с собранным картофелем перед тем, как отправить его на длительное хранение. Основное внимание уделяется подготовке клубней и условиям, которые помогут максимально долго сохранить их первоначальное состояние и избежать преждевременной порчи.

В видео также собраны практические советы, основанные на опыте огородников, и последовательно показано, на что следует обратить внимание после сбора урожая. Эти рекомендации пригодятся как владельцам собственного огорода, уже знакомым с выращиванием картофеля, так и тем, кто только начинает осваивать садоводство.

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Об источнике: Express.co.uk

Express.co.uk - это британский новостной веб-сайт, связанный с газетой Daily Express, которая является одной из старейших таблоидных газет в Великобритании. Сайт принадлежит медиакомпании Reach PLC, которая также владеет другими популярными изданиями, такими как Daily Mirror и Daily Star.

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