Трампа раздражает позиция Путина: эксперт раскрыл закулисные детали переговоров

Ключевые тезисы эксперта:
- Путин, вероятно, призвал Трампа оказать давление на Украину с целью прекращения войны
- В то же время у Трампа ограниченные рычаги влияния на Киев
- Позиция Путина раздражает Трампа, но быстро изменить её он не может
После разговора Трампа с Путиным помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля изложил американскому лидеру свое видение того, что именно США могли бы сделать для прекращения войны. Вероятно, речь идет прежде всего о давлении на Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.
"Скорее всего, да. Но Трамп сейчас не очень способен серьезно давить на Украину", - отметил эксперт.видео дня
По словам Клочка, возможности Трампа влиять на Киев стали более ограниченными после того, как основная финансовая нагрузка по поддержке Украины в значительной степени перешла к Европе. По его мнению, если бы финансирование оставалось преимущественно в руках Вашингтона, у президента США было бы больше рычагов влияния на украинскую сторону.
В то же время Трамп уже пытался оказывать давление и на Россию. Клочок напомнил, что американский президент ранее заявлял о нежелании вести переговоры с Путиным без конкретных договоренностей. Однако, по словам эксперта, позиция российского лидера раздражает Трампа, а быстро изменить её он не может.
"Видно, что позиция Путина его раздражает. В то же время он не может быстро ее изменить, поэтому начинает торговаться. Путин видит, что Трамп торгуется, и повышает ставки. Это классика бизнес-переговоров", - пояснил Клочок.
Как на переговоры повлиял визит спецпредставителей Трампа - объяснение эксперта
Визит специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев стал скорее подготовкой к возобновлению переговоров, чем встречей с конкретными договоренностями. Об этом в интервью "Фактам" заявил политолог Игорь Рейтерович.
По его словам, американские представители во время поездки оценивали ситуацию и возможности возвращения к дипломатическому процессу. В частности, речь шла о возможном возобновлении переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате.
"Для американцев это скорее возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате", - пояснил Рейтерович.
Политолог считает, что после визита шансы на возобновление переговоров возросли. В то же время, по его словам, ожидать быстрого прорыва не стоит, поскольку главной задачей американских представителей было выяснить возможность возвращения к переговорному процессу.
Мирные переговоры - последние новости
Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский обозначил пределы компромиссов, на которые Украина готова пойти ради мира. Он сообщил о планах встречи с Трампом в сентябре для обсуждения поставок ПВО и других мирных инициатив.
Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о содержании разговора между лидерами относительно Украины и дальнейших шагов в гуманитарных вопросах. Согласно официальному заявлению Кремля, состоялся часовой телефонный разговор Путина и Трампа, который, по словам Ушакова, был конструктивным и откровенным.
Президент Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел отлично и что, по его мнению, Путин якобы готов заключить соглашение по Украине. Он назвал причину, которая, по его словам, мешает достижению договоренности, - ненависть между Зеленским и Путиным.
Читайте также:
- Украина поразила три корабля РФ и уникальный порт на Каспии - Генштаб
- Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ
- ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ - Зеленский
О персоне: Валерий Клочок
Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы.
С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой.
С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом.
С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред