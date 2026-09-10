Трампа раздражает позиция Путина: эксперт раскрыл закулисные детали переговоров

Американский президент не располагает достаточными рычагами для оказания серьезного давления на Киев, считает Валерий Клочок.

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Трамп не сможет оказывать давление на Украину ради соглашения с Путиным / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, facebook.com/WhiteHouse

Ключевые тезисы эксперта:

Путин, вероятно, призвал Трампа оказать давление на Украину с целью прекращения войны

В то же время у Трампа ограниченные рычаги влияния на Киев

Позиция Путина раздражает Трампа, но быстро изменить её он не может

После разговора Трампа с Путиным помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что глава Кремля изложил американскому лидеру свое видение того, что именно США могли бы сделать для прекращения войны. Вероятно, речь идет прежде всего о давлении на Украину. Об этом в интервью Главреду рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога" Валерий Клочок.

"Скорее всего, да. Но Трамп сейчас не очень способен серьезно давить на Украину", - отметил эксперт. видео дня

По словам Клочка, возможности Трампа влиять на Киев стали более ограниченными после того, как основная финансовая нагрузка по поддержке Украины в значительной степени перешла к Европе. По его мнению, если бы финансирование оставалось преимущественно в руках Вашингтона, у президента США было бы больше рычагов влияния на украинскую сторону.

В то же время Трамп уже пытался оказывать давление и на Россию. Клочок напомнил, что американский президент ранее заявлял о нежелании вести переговоры с Путиным без конкретных договоренностей. Однако, по словам эксперта, позиция российского лидера раздражает Трампа, а быстро изменить её он не может.

"Видно, что позиция Путина его раздражает. В то же время он не может быстро ее изменить, поэтому начинает торговаться. Путин видит, что Трамп торгуется, и повышает ставки. Это классика бизнес-переговоров", - пояснил Клочок.

Как на переговоры повлиял визит спецпредставителей Трампа - объяснение эксперта

Визит специальных представителей президента США Дональда Трампа Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев стал скорее подготовкой к возобновлению переговоров, чем встречей с конкретными договоренностями. Об этом в интервью "Фактам" заявил политолог Игорь Рейтерович.

По его словам, американские представители во время поездки оценивали ситуацию и возможности возвращения к дипломатическому процессу. В частности, речь шла о возможном возобновлении переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате.

"Для американцев это скорее возможность проанализировать ситуацию и определить возможности возобновления переговоров в трехстороннем или четырехстороннем формате", - пояснил Рейтерович.

Политолог считает, что после визита шансы на возобновление переговоров возросли. В то же время, по его словам, ожидать быстрого прорыва не стоит, поскольку главной задачей американских представителей было выяснить возможность возвращения к переговорному процессу.

Мирные переговоры - последние новости

Как ранее сообщал Главред, президент Зеленский обозначил пределы компромиссов, на которые Украина готова пойти ради мира. Он сообщил о планах встречи с Трампом в сентябре для обсуждения поставок ПВО и других мирных инициатив.

Помощник президента Юрий Ушаков сообщил о содержании разговора между лидерами относительно Украины и дальнейших шагов в гуманитарных вопросах. Согласно официальному заявлению Кремля, состоялся часовой телефонный разговор Путина и Трампа, который, по словам Ушакова, был конструктивным и откровенным.

Президент Трамп заявил, что разговор с Путиным прошел отлично и что, по его мнению, Путин якобы готов заключить соглашение по Украине. Он назвал причину, которая, по его словам, мешает достижению договоренности, - ненависть между Зеленским и Путиным.

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О персоне: Валерий Клочок Валерий Клочок - общественный и политический деятель, магистр государственной службы. С 2017 года активно занимается политической и экономической аналитикой. С 2020 по 2022 год сотрудничал с независимой неправительственной организацией Growford Institute (Think Tank), которая проводит стратегические глобальные исследования в сфере экономики и финансов, оценивает системные риски и разрабатывает оптимальные модели экономического развития для стран, регионов и мира в целом. С 2022 года - руководитель Центра общественной аналитики "Вежа", председатель благотворительного фонда "Новая дорога".

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