Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютМамочкамЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

Алена Кюпели
10 сентября 2026, 09:38
google news Подпишитесь
на нас в Google
Певицу Настю Каменских и ее кисту занесли в базу "Миротворца".
Настя Каменских беременна
Настя Каменских попала в серьезный скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

  • За что имя певицы появилось в базе
  • Что сказано на сайте

Украинская певица Анастасия Каменских, которая сделала ряд противоречивых заявлений в последнее время, а также заявила, что из-за украинского языка у нее появилась киста, попала в базу "Миротворец".

Соответствующая запись появилась на сайте "чистилища".

видео дня

"Провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине", - сказано на сайте.

Каменских попала в базу
Каменских попала в базу "Миротворца" / Скриншот myrotvorets.center

На сайте также сказано, что певица Настя Каменских, которая ранее оказалась в центре скандала с Алексеем Потапенко и вновь стала говорить по-русски, объяснила, что её тело якобы "не принимает" украинский язык. Об этом она рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Отметим, ранее украинцев ошарашило новое интервью украинского дуэта - Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке Катерине Гордеевой. Особенно удивило одно заявление Каменских. В частности, певица заявила, что когда перешла на украинский язык и стала на нем разговаривать, у нее появилась киста на голосовых связках.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее Главред рассказывал, что на украинском шоу "Україна має талант" выступил необычный участник из Кубы, который приехал в Украину целых шесть лет назад.

Ранее также российский актер-путинист, который долгое время снимался в Украине и прославился благодаря украинскому сериалу "Сваты" Федор Добронравов, стал фактически неузнаваемым.

Вас также может заинтересовать:

Что известно о центре "Миротворец"?

Центр "Миротворец" - это независимая негосударственная организация, созданная группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которые занимаются творческой научной и журналистской деятельностью. Результаты своих исследований "Миротворец" открыто публикует на одноименном сайте.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
Настя Каменских новости шоу бизнеса
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:38Фронт
ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

10:28Война
Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок

09:00Интервью
Реклама

Популярное

Ещё
Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Сколько белья класть в барабан: ошибка, из-за которой ломается стиральная машина

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Китайский гороскоп на завтра, 10 сентября: Крысам - забота, Козлам - паранойя

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Главный рок-хит 1980 года: песня продержалась на вершине чарта шесть недель

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления

Последние новости

10:38

Войска РФ продвинулись возле ключевого города: в DeepState обновили карту

10:32

Быстрого перемирия не будет: эксперт назвал реальный сценарий переговоров с РФ

10:28

ВСУ нанесли сокрушительные удары по восьми объектам в тылу РФ — Зеленский

09:59

Гороскоп на завтра, 11 сентября: Ракам — срыв планов, Водолеям — испытания

09:54

Визит Зеленского в Канаду: с чем прилетел президент и чего ждать от встреч

Путину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — КлочокПутину придется начать переговоры, зима для Кремля и Киева будет тяжелой — Клочок
09:46

Можно ли стирать белые вещи вместе с цветными: эксперт дала неожиданный совет

09:38

Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

09:25

Будет ли принудительный возврат украинских мужчин из Германии: прогноз адвоката

09:02

Круче моркови по-корейски: вкусный салат за 5 минут из четырех ингредиентов

Реклама
08:34

Украина хочет принудить Путина к переговорам: СМИ узнали о новой стратегии Киева

08:11

Дроны долетели до Дагестана: под ударом - морской порт в Махачкале

08:10

Ловушка "энергетического перемирия": Денисенко рассказал о коварном условии Кремлямнение

07:57

Новая магнитная буря G1 охватит Землю: прогноз геомагнитной активности

07:20

Дроны ударили по Кривому Рогу: горели дома и учебные заведения, пострадали люди

06:49

В Хмельницком после атаки РФ загорелся рынок: пострадали четыре спасателяФото

05:48

Судьба готовит щедрый подарок: четыре знака зодиака будут купаться в роскоши

05:11

Гаджет из СССР размером с спичечную коробку: почему он стал мировой сенсацией

04:32

Можно ли выливать кипяток в раковину — поставлена точка в вопросеВидео

04:00

Супертест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девочки на самокате за 37 с

03:54

Россия украла свой государственный флаг: где настоящая родина триколора

Реклама
03:33

Когда выкапывать свеклу на зиму: температурный показатель для сбора урожая

02:59

Не сгниет и не пересохнет до весны: как правильно хранить свеклу

02:30

Как приготовить травяной мед: три проверенных рецепта для сна и иммунитета

01:56

Зачем оставлять гвоздику под кроватью: трюк решает сразу несколько проблем

01:13

РФ массированно терроризирует Кривой Рог "Шахедами": есть прямые попадания и раненые

00:02

Как быстро отмыть руки после грецких орехов: хитрость, о которой мало кто знает

09 сентября, среда
23:16

Трамп назвал причину, которая мешает Зеленскому и Путину договориться о мире

22:45

Сочи сотрясается от мощных взрывов: порт охватило пламя, поднимается густой дым

22:30

Пугающие изменения: звезда "Сватов" испугал своим изможденным видом

22:26

Тест на IQ: нужно найти кусок сыра среди фруктов за 7 секунд

21:46

Застарелый жир с вытяжки исчезнет в считанные минуты: поможет простой домашний раствор

21:45

Зачем добавлять водку в вазу с цветами: неожиданный результат простого трюка

21:40

Самолет Зеленского едва не сбил дрон — что известно

21:23

Привлекут деньги и прогонят беду: какие деревья нужно посадить возле дома

21:05

Зачем наклеивать скотч на шину автомобиля: секретный лайфхак опытных водителей

20:47

Сеньйора 115 килограм: женщина покорила судей "Україна має талант" танцем животаВидео

20:34

РФ прицельно ударила БПЛА по ТРЦ в Сумах: есть погибшие, среди раненых – дети

20:32

РФ повторно атаковала Киев: возле крупного ТРЦ поднялся густой дым - первые детали

20:26

Apple представила iPhone 18 и другие новинки: что изменилось и сколько они стоят

20:22

Опытные хозяйки опрыскивают подушки уксусом — для чего

Реклама
20:15

Замена Уиткоффа и Кушнера: кто может представлять США на переговорах с Путиным

20:10

Российские "Молнии" стали сложнее для обнаружения: "Флэш" предупредил о новой угрозе

19:41

Какие дрова никогда нельзя бросать в огонь: лесоруб назвал их и объяснил, почемуВидео

19:35

Москитная сетка засияет чистотой: как быстро помыть ее без снятия

19:17

Дроны достали цель за 3200 км: Fire Point заявила о рекордном ударе по РФ

19:10

Кремль собрался перекроить Германию: Эйдман о плане Путинамнение

18:59

Улитки исчезнут и не вернутся: какое растение отпугивает их лучше, чем химияВидео

18:56

Встреча с прошлым — сентябрь 2026 года изменит жизнь 5 знаков зодиака

18:56

Армия РФ продвинулась на двух ключевых направлениях: что происходит на фронте

18:36

Украина показала новую ракету для "Ольхи": на что способен боеприпас

Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена Зеленская
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Регионы
Новости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости Запорожья
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять