Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

Певицу Настю Каменских и ее кисту занесли в базу "Миротворца".

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Настя Каменских попала в серьезный скандал / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Настя Каменских

Кратко:

За что имя певицы появилось в базе

Что сказано на сайте

Украинская певица Анастасия Каменских, которая сделала ряд противоречивых заявлений в последнее время, а также заявила, что из-за украинского языка у нее появилась киста, попала в базу "Миротворец".

Соответствующая запись появилась на сайте "чистилища".

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"Провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине", - сказано на сайте.

Каменских попала в базу "Миротворца" / Скриншот myrotvorets.center

На сайте также сказано, что певица Настя Каменских, которая ранее оказалась в центре скандала с Алексеем Потапенко и вновь стала говорить по-русски, объяснила, что её тело якобы "не принимает" украинский язык. Об этом она рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.

Отметим, ранее украинцев ошарашило новое интервью украинского дуэта - Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке Катерине Гордеевой. Особенно удивило одно заявление Каменских. В частности, певица заявила, что когда перешла на украинский язык и стала на нем разговаривать, у нее появилась киста на голосовых связках.

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