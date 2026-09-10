Настю Каменских занесли в базу "Миротворца": по какой причине

Кратко:
- За что имя певицы появилось в базе
- Что сказано на сайте
Украинская певица Анастасия Каменских, которая сделала ряд противоречивых заявлений в последнее время, а также заявила, что из-за украинского языка у нее появилась киста, попала в базу "Миротворец".
Соответствующая запись появилась на сайте "чистилища".
"Провокатор. Участие в актах гуманитарной агрессии против Украины. Участие в информационно-пропагандистских мероприятиях, направленных на дестабилизацию общественной жизни в Украине", - сказано на сайте.
На сайте также сказано, что певица Настя Каменских, которая ранее оказалась в центре скандала с Алексеем Потапенко и вновь стала говорить по-русски, объяснила, что её тело якобы "не принимает" украинский язык. Об этом она рассказала в интервью российской журналистке Екатерине Гордеевой.
Отметим, ранее украинцев ошарашило новое интервью украинского дуэта - Потапа и Насти Каменских, которое они дали российской журналистке Катерине Гордеевой. Особенно удивило одно заявление Каменских. В частности, певица заявила, что когда перешла на украинский язык и стала на нем разговаривать, у нее появилась киста на голосовых связках.
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Что известно о центре "Миротворец"?
Центр "Миротворец" - это независимая негосударственная организация, созданная группой ученых, журналистов и специалистов по вопросам исследования признаков преступлений против национальной безопасности Украины, мира, безопасности человечества и международного правопорядка, которые занимаются творческой научной и журналистской деятельностью. Результаты своих исследований "Миротворец" открыто публикует на одноименном сайте.
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