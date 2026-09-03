Кубинец феерично спел песню Виктора Павлика на шоу "Україна має талант": зал встал

Кратко:
- Как спел кубинец на украинском языке
- Как отреагировали судьи на талант
На украинском шоу "Україна має талант" выступил необычный участник из Кубы, который приехал в Украину целых шесть лет назад.
Адриан Лисе переехал жить с Кубы в Украину шесть лет назад. Сейчас он изучает украинский язык и носит вышиванку.
В шоу "Україна має талант" выбрал украинскую песню "Ти подобаєшся мені" и даже сделал собственную аранжировку.
Харизматический Адриан сразу настроил контакт с судьями и зрителями. Во время его песни все танцевали, а в конце выступления люди не сдержали эмоций и кричали "браво".
Кроме того, он удивил своим голосом и получил от судей тройное "да".
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О персоне: Виктор Павлик
Ви́ктор Франкович Павлик - известный украинский певец, гитарист и композитор. Бывший лидер группы "Анна-Марія". Народный артист Украины (2015), сообщает "Википедия".
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