Было 33 года: умерла популярная диснеевская актриса

Кратко:
- Что случилось с актрисой
- Чем она прославилась
Актриса Карла Джеффери, известная по роли Бри в популярной франшизе Disney "Зомби", скончалась в возрасте 33 лет. О её смерти сообщили представители актрисы, отметив, что она ушла из жизни в начале сентября. Причина смерти пока не раскрывается.
Как пишет Page Six, в официальном заявлении менеджмента говорится, что Джеффери была частью их команды более 20 лет и запомнилась как яркая, талантливая и жизнерадостная личность с искренней улыбкой.
Карла начала актёрскую карьеру ещё в детстве - её дебют состоялся в фильме "Phat Girlz", после чего она активно снималась в сериалах и кино. Зрителям она также знакома по проектам "Shake It Up", "Curb Your Enthusiasm" и "American Vandal".
Наибольшую популярность ей принесла роль чирлидерши Бри в серии фильмов "Зомби", где она снималась с 2018 года, а позже озвучивала персонажа и в анимационной версии проекта.
Новость о её смерти вызвала волну соболезнований: коллеги и поклонники вспоминают актрису как доброго и вдохновляющего человека, оставившего заметный след в индустрии и в сердцах зрителей.
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О персоне: Карла Джеффри
Карла Джеффри - была американской актрисой, наиболее известной по роли чирлидерши Бри в кинофраншизе "Зомби" на канале Disney Channel. В 2018 году Джеффри получила роль Бри, начинающей чирлидерши и лучшей подруги персонажа Аддисон, в оригинальном фильме Disney Channel "Зомби". Она повторила эту роль в сиквелах "Зомби 2" (2020) и "Зомби 3" (2022), а также озвучила персонажа в анимационном сериале 2024 года "Зомби: Переиздание".
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