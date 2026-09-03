Строители случайно раскопали "золотой город": 22 тысячи мешков с сокровищами

Обычная проверка перед строительством трассы обернулась сенсацией. Под землей нашли кельтское золото и десятки тысяч ценнейших артефактов.

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Под будущей автомагистралью нашли кельтское золото / Коллаж Главред, фото: скриншот с YouTube

Вы узнаете:

Что нашли рабочие на месте будущей автомагистрали

Как древние артефакты заполнили около 22 тысяч мешков

Кем могли быть загадочные жители кельтского поселения

Строительство автомагистрали D35 в Чехии привело к неожиданному археологическому открытию. На месте будущей дороги обнаружили крупное кельтское поселение, существовавшее более 2200 лет назад.

В земле сохранились сотни золотых и серебряных монет, янтарь, украшения, дорогая керамика и инструменты для чеканки денег. Общее количество находок оказалось настолько большим, что собранные артефакты заняли около 22 тысяч мешков. Об этом пишет The Daily Galaxy.

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Как обычная проверка обернулась открытием

Археологические исследования начались перед строительством участка трассы D35 возле города Градец-Кралове. Подобные проверки считаются стандартной процедурой при реализации крупных инфраструктурных проектов.

Однако после снятия верхнего слоя почвы специалисты начали находить монеты и другие древние предметы. Чем дальше продвигались работы, тем очевиднее становилось, что под будущей дорогой скрывается не обычная стоянка, а крупный торговый и производственный центр.

Специалисты начали находить монеты и другие древние предметы / Фото: University of Hradec Kralove

Поселение занимало территорию около 25 гектаров и относилось к латенской культуре позднего железного века. Его расцвет археологи датируют II веком до нашей эры.

"Сначала из экспедиции поступали сообщения о монетах - само по себе это еще не было чем-то исключительным. Но затем нам сообщили, что находят все больше монет, причем не только мелких, но и золотых", - рассказал руководитель исследовательской группы Томаш Мангель.

По словам археолога, количество находок продолжало стремительно увеличиваться. В итоге специалисты получили одну из крупнейших коллекций предметов кельтского периода, когда-либо обнаруженных на территории Богемии.

Золото, украшения и древний монетный двор

Среди найденных артефактов оказались сотни золотых и серебряных монет. Археологи также обнаружили штампы, которые могли использоваться для их чеканки. Это позволяет предположить, что собственные деньги изготавливали непосредственно в поселении.

Среди найденных артефактов оказались сотни золотых и серебряных монет / Фото: University of Hradec Kralove

Коллекция украшений включает фрагменты бронзовых и железных фибул, браслетов, стеклянные бусины и металлические детали поясов. Кроме того, исследователи нашли тысячи кусочков янтаря, остатки керамических сосудов и хорошо сохранившиеся печи.

"Это поселение представляло собой надрегиональный торговый и производственный центр, связанный с дальними торговыми путями, о чем свидетельствуют находки янтаря, золотых и серебряных монет, а также следы производства элитной керамики", - говорится в заявлении Музея Восточной Богемии.

Под землей также сохранились фундаменты жилищ, мастерские и как минимум одно предполагаемое религиозное святилище.

Поселение процветало без крепостных стен

Несмотря на богатство и внушительные размеры, найденный центр не имел оборонительных укреплений. Этим он отличался от оппидумов - крупных укрепленных поселений, которые позднее получили распространение в Центральной Европе.

Поселение процветало без крепостных стен / Фото: University of Hradec Kralove

Археологи полагают, что местные жители делали ставку не на военную защиту, а на торговлю и ремесла.

"Находки бесспорно подтверждают существование дальних связей. Мы можем с уверенностью сказать, что здесь проходило одно из ответвлений так называемого Янтарного пути", - отметил Мангель.

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