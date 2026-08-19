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В 60 лет принимают за сестру дочери: бабушка раскрыла секрет молодости

Константин Пономарев
19 августа 2026, 21:54
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60-летнюю Астрид принимают за сестру ее 32-летней дочери. Бабушка рассказала, какие бесплатные привычки и яркий стиль помогают ей выглядеть моложе.
В 60 лет женщину принимают за сестру дочери
В 60 лет женщину принимают за сестру дочери / Коллаж Главред, фото: Jam Press

Вы узнаете:

  • Как бабушку случайно приняли за сестру ее 32-летней дочери
  • Какие простые действия помогают ей поддерживать молодой образ
  • Как винтажные вещи и яркие детали стали частью ее образа

Жительница британского Девона Астрид Зееген-Хольт утверждает, что окружающие регулярно дают ей на 20 лет меньше. При этом 60-летняя бабушка не прибегает к дорогостоящим процедурам, а связывает свой внешний вид с простым уходом за собой, ярким стилем и отношением к жизни.

Однажды Астрид даже приняли за сестру ее 32-летней дочери. Это произошло во время путешествия на круизном лайнере. Об этом пишет Mirror.

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"Мы разговорились с одной парой, которая через несколько дней сказала, что при первой встрече с нами они подумали, что мы сестры", - рассказала создательница контента.

Что помогает помогает женщине выглядеть моложе

По словам британки, у нее нет сложной системы омоложения. Она никогда не ложится спать с макияжем, старается больше двигаться и внимательно относится к повседневному рациону.

"Мне, конечно, было приятно. Люди редко верят, что мне 60. Говорят, что я молодею. Но все дело в нескольких простых вещах. Уход за кожей очень важен", - поделилась британка.

По словам британки, у нее нет сложной системы омоложения
По словам британки, у нее нет сложной системы омоложения / Фото: Jam Press

Свой день она обычно начинает с фруктов, греческого йогурта и меда. На обед может съесть оставшуюся после ужина курицу, а вечером приготовить омлет с крекерами и сыром либо салат.

Однако главным секретом молодости Астрид считает вовсе не питание или косметику, а внутренний настрой.

"Он играет большую роль в том, как долго вы выглядите и как себя чувствуете", - отметила женщина.

Астрид призналась, что по-прежнему ощущает себя молодой и старается не откладывать жизнь на потом.

Образ бабушки восхитил пользователей соцсетей

Особое внимание подписчиков привлекло видео, в котором женщина собиралась на первый день рождения своей внучки. Ролик набрал 715 тысяч просмотров и более 68 тысяч отметок "нравится".

Смелый образ бабушки восхитил пользователей соцсетей
Смелый образ бабушки восхитил пользователей соцсетей / Фото: Jam Press

Для семейного праздника Астрид выбрала клетчатые зеленые брюки, белую майку и розовый вязаный свитер. Образ она дополнила зелеными балетками и сумкой того же цвета. Пользователи также обратили внимание на ее татуировки.

"Ты выглядишь моложе меня, а мне 25", - написала одна из зрительниц.

Еще один пользователь назвал Астрид доказательством того, что татуировки могут хорошо смотреться в любом возрасте. Некоторые комментаторы признались, что сначала даже не поверили, что героиня ролика уже стала бабушкой.

"Тебе 60?! Да ни за что!" - удивилась другая пользовательница.

Ранее Главред писал о том, что женщина увидела "врата в рай", но отказалась сделать последний шаг. Писательница заявила, что более десяти минут была мертва, но вернулась к жизни благодаря одному сильному видению.

Также стало известно о том, что мужчина не дышал почти два часа и обрел способность читать мысли. Винни Толман рассказал, что после остановки сердца оказался в загадочном мире, где испытал чувство абсолютной любви.

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Об источнике: The Mirror

The Mirror - один из самых известных и авторитетных новостных брендов Великобритании, выходящий с 1903 года. Издание охватывает широкую аудиторию как в печатном формате, так и в цифровой среде, донося до миллионов читателей важнейшие события Великобритании и мира. Его журналистский подход основывается на точности, динамичности и доступности информации.

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