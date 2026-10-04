Блюдо, которое сметут первым: фантастический салат из шампиньонов

Крабовые палочки в салате можно сочетать не только с кукурузой и огурцом. Этот продукт идеально сочетается и с шампиньонами.
Главред узнал, что рецептом оригинального салата из крабовых палочек и грибов в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.
Салат с крабовыми палочками и грибами - рецепт
Ингредиенты:
- Крабовые палочки 200 г
- Шампиньоны 250 г
- Яйца 3 шт.
- Сыр 100 г
- Лук 1 шт.
- Майонез
- Растительное масло
- Соль
- Перец
Для маринования лука:
- Кипяток 4 ст. л.
- Уксус 9% 2 ст. л.
- Сахар 1 ч. л.
- Соль 1/2 ч. л.
Лук очищаем и мелко нарезаем. Добавляем к нему воду, уксус, сахар, соль и маринуем 30 минут. За это время нарезаем и обжариваем на масле шампиньоны. Добавляем к ним специи и остужаем.
Далее варим яйца, остужаем и нарезаем. Измельчаем крабовые палочки и смешиваем с грибами, луком, яйцами, натертым сыром. Заправляем салат майонезом и добавляем специи по вкусу.
Приятного аппетита!
Видео с рецептом салата из крабовых палочек и шампиньонов можно посмотреть в TikTok по ссылке.
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О персоне: foodblog_kristi
foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.
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