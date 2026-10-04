Блюдо, которое сметут первым: фантастический салат из шампиньонов

Рецепт необычного, но очень вкусного салата, который станет изюминкой стола.

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Рецепт шикарного салата с шампиньонами / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Крабовые палочки в салате можно сочетать не только с кукурузой и огурцом. Этот продукт идеально сочетается и с шампиньонами.

Главред узнал, что рецептом оригинального салата из крабовых палочек и грибов в TikTok поделилась украинская кулинарная блогерша Кристина.

Салат с крабовыми палочками и грибами - рецепт

Ингредиенты:

видео дня

Крабовые палочки 200 г

Шампиньоны 250 г

Яйца 3 шт.

Сыр 100 г

Лук 1 шт.

Майонез

Растительное масло

Соль

Перец

Для маринования лука:

Кипяток 4 ст. л.

Уксус 9% 2 ст. л.

Сахар 1 ч. л.

Соль 1/2 ч. л.

Лук очищаем и мелко нарезаем. Добавляем к нему воду, уксус, сахар, соль и маринуем 30 минут. За это время нарезаем и обжариваем на масле шампиньоны. Добавляем к ним специи и остужаем.

Далее варим яйца, остужаем и нарезаем. Измельчаем крабовые палочки и смешиваем с грибами, луком, яйцами, натертым сыром. Заправляем салат майонезом и добавляем специи по вкусу.

Приятного аппетита!

Видео с рецептом салата из крабовых палочек и шампиньонов можно посмотреть в TikTok по ссылке.

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О персоне: foodblog_kristi foodblog_kristi - популярная украинская кулинарная блогерша в социальной сети Instagram, которая делится своими любимыми проверенными рецептами. На foodblog_kristi подписаны более 40 тысяч пользователей социальной сети.

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