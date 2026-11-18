Аналитики считают, что удары по югу России и подавление ПВО в Крыму открыли Силам обороны путь к переправе.

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Россия не смогла удержать стратегическую переправу / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео СБУ

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16–17 ноября ВСУ атаковали Крымский мост, движение было остановлено

ISW: удар показал, что РФ не способна защитить стратегические объекты

Z-блогеры требуют от Кремля наносить удары по центрам принятия решений

Украинские военные 16–17 ноября нанесли мощные удары по Крымскому мосту, соединяющему Россию с оккупированным полуостровом. Вероятно, эти атаки являются частью системной кампании Сил обороны, цель которой - разрушить военную логистику РФ и лишить оккупантов ключевых маршрутов снабжения через Крым, сообщает Институт изучения войны (ISW).

Удар признали и сами представители оккупационных властей. Так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов и губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подтвердили атаку на переправу, из-за которой местным властям пришлось временно перекрыть движение транспорта.

По мнению американских аналитиков, успешный удар показал, что Россия не способна защитить стратегические объекты, важные для её экономики и военной логистики.

Результат операции в ISW объясняют предварительной работой Сил обороны на южном направлении.

"Удары Украины по объектам на юге России, а также вблизи Черного и Азовского морей, вероятно, способствовали успешной атаке на переправу", - отмечают в Институте.

Пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук отмечает, что украинские силы могут эффективно поражать военные цели противника в Крыму и Черном море, поскольку последовательно уничтожают и подавляют российскую противовоздушную оборону на полуострове.

Z-блогеры требуют "ответа"

Атака вызвала бурную реакцию среди российских военных корреспондентов. Они обвинили власти в том, что те не смогли защитить мост, и призвали Кремль усилить удары по Украине, в частности по центрам принятия решений и политическому руководству государства.

Один из блогеров утверждал, что в ночь на 16 ноября ВСУ трижды поразили мост. По его словам, даже таких повреждений хватило, чтобы нанести серьёзный ущерб объекту, находившемуся под усиленной охраной. Другие пропагандисты также продолжают упрекать российское руководство в том, что оно не способно уберечь критически важную инфраструктуру.

Логистика Крыма под давлением

Уязвимость Кремля на полуострове аналитики связывают с самой географией поставок.

"У России есть только два основных маршрута наземного сообщения с оккупированным Крымом. Первый - так называемый сухопутный коридор через захваченные части Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Второй - Керченский мост. Именно поэтому любое нарушение работы одного из маршрутов создает дополнительную нагрузку на другой и затрудняет российскую военную логистику", - заключают в ISW.

Крымский мост / Инфографика: Главред

Почему удар по Крымскому мосту делает Кремль уязвимым

Российский социолог и публицист Игорь Эйдман в колонке для Главреда отметил, что для Кремля Крымский мост был чем-то большим, чем просто транспортная артерия.

"Крымский мост для российских властей был не просто важнейшим транспортным узлом, но и практически сакральным символом возрождения империи", - пишет он.

Оценивая последствия удара, Эйдман обратил внимание на психологический эффект для российского руководства.

"Украинцы, разрушив Крымский мост, доказали, что для них нет ничего невозможного", - подчеркнул публицист.

Удары по мосту в Крыму - новости по теме

Напомним, ранее "Главред" сообщал, что удар по Крымскому мосту стал седьмым этапом совместной операции СБУ и Генштаба ВСУ. Президент Владимир Зеленский раскрыл подробности атаки и поблагодарил всех, кто несколько недель готовил операцию. Среди средств поражения он назвал "Паляницу", "Нептун", "Руту" и "Фламинго".

Ранее сообщалось, что арка автомобильной части моста обрушилась около полуночи. В Fire Point назвали оружие, поразившее цель, а судоходство с Азовского моря оказалось заблокированным. В то же время часть россиян начала выезжать с оккупированного полуострова.

Как сообщалось, ранее оккупанты РФ признали уничтожение арочного пролета автомобильной части. Путину доложили о частичном обрушении моста, а в Кремле пообещали полностью его восстановить. Песков также связал атаки с возможной встречей РФ, США и Китая.

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