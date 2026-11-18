В Кремле заявили, что уже передали Пекину свои предложения по тексту совместного заявления трёх лидеров.

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Путин встретился с Си Цзиньпином / Коллаж: Главред, фото: скриншот

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Путин и Си Цзиньпин провели переговоры в Китае 18 ноября

Среди тем - Украина и Корейский полуостров

Трехсторонняя встреча с Трампом назначена на 19 ноября

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин 18 ноября провели переговоры в Китае в рамках саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Встреча состоялась накануне трехсторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом, запланированной на 19 ноября.

Лидеры пообщались в формате рабочего завтрака; в узком составе также присутствовали министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и помощник Путина Юрий Ушаков. В начале переговоров Путин назвал Си Цзиньпина другом и заявил, что рад встрече.

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Какие темы обсуждают Путин и Си Цзиньпин

Накануне Ушаков рассказал, что Путин проинформирует китайского лидера об итогах последних контактов с США, в частности о трехсторонней встрече в Абу-Даби.

"Переговоры пройдут в расширенном составе, после чего лидеры проведут рабочий завтрак в узком кругу", - сказал Ушаков.

Основными темами переговоров, по его словам, должны были стать:

Украина;

Корейский полуостров;

другие международные вопросы.

Что известно о подготовке встречи с Трампом

Путин и Си Цзиньпин также должны были обсудить предстоящие переговоры с Трампом в рамках АТЭС. По словам Ушакова, сейчас идет подготовка этой встречи, а Москва уже направила Пекину свое видение итогового документа.

"Россия передала Китаю свои соображения относительно текста совместного заявления по итогам встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина", - заявил помощник российского диктатора.

Сам Путин заявил, что возлагает большие надежды на трехстороннюю встречу и готов обсуждать с лидерами Китая и США разногласия в области политики, экономики и безопасности. По его словам, Москва якобы готова искать компромиссы.

"Российско-китайская внешнеполитическая связка работает стабильно и в позитивном ключе, в непростой геополитической ситуации мы придерживаемся конструктивных подходов к формированию более справедливого многополярного мироустройства. Мы очень рады быть здесь, среди друзей", - сказал Путин.

"Платформа АТЭС открывает широкие возможности для конструктивного общения на всех уровнях и, прежде всего, между лидерами ведущих экономик, которые могут обменяться мнениями за одним столом. Решать любые межгосударственные разногласия в политике, экономике и безопасности путем поиска компромиссов и баланса интересов, совместно работать над укреплением основ глобального устойчивого развития. Поэтому я ожидаю большой потенциальной пользы от встречи лидеров России, Китая и США", - добавил глава Кремля.

Смогут ли Путин и Си Цзиньпин вместе оказать давление на Трампа

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин еще в июле 2025 года в комментарии LIGA.net предполагал, что трехсторонняя встреча Трампа, Си и Путина возможна. По его мнению, кремлевский диктатор рассчитывает на геополитическое разделение мира и играет на том, что этого якобы хочет и американский президент.

"Я думаю, что разделить мир геополитически будет сложно. Хотя Путин же не просто так начал говорить, что сначала он считал, что проблемой [на этом пути] являются идеологические разногласия, а потом он понял, что это геополитика... Теперь он хочет какого-то геополитического разделения и играет на том, что такого разделения хочет, наверное, Трамп. У Си, конечно, своя логика - и ему нужно продвинуть что-то свое", - заявил Климкин.

В то же время дипломат скептически оценил перспективу совместного давления Москвы и Пекина на главу Белого дома.

"Здесь на Трампа так наехать - сложно", - отметил он.

Зачем Пекину и Москве трехсторонний саммит

Как писало в начале ноября индийское издание The Hindu, Трамп, находясь в Китае, заявлял о заинтересованности во встрече с Си Цзиньпином и Путиным для обсуждения контроля над ядерным оружием. Путин же сосредоточен на обсуждении войны в Украине без участия Киева за столом переговоров.

Директор китайской программы Центра Стимсона Сунь Юнь считает, что Пекин тщательно срежиссирует саммит.

"Я думаю, это состоится. Вопрос лишь в формате и содержании. Китай стремится создать нужную картинку, но без лишних затрат", - отметила она.

Бывший высокопоставленный чиновник Госдепартамента США в администрации Барака Обамы, а ныне ведущий эксперт Института политики Азиатского общества Денни Рассел убежден, что инициатива исходит от Москвы.

"Президент Путин выиграет от трехсторонней встречи больше всех, и россияне, очевидно, являются главными инициаторами ее проведения, что стало бы для них дипломатическим успехом", - считает Рассел.

По его словам, Трампу, с его слабостью к авторитарным сильным лидерам, такая встреча пришлась бы по душе, хотя советники предостерегают президента от обсуждения Украины в таком формате.

Сунь Юнь добавляет, что Россия, вероятно, попытается сблизить позиции США и Китая с точки зрения Москвы в отношении Украины, поэтому Пекину придется сдерживать российские манипуляции. В то же время Китай не будет вступать в переговоры по вопросам контроля над вооружениями, Украины или Ирана, ограничившись стандартными дипломатическими фразами.

Самым большим вызовом для Пекина эксперт называет восприятие этого события в мире: саммит не должен выглядеть так, будто три великие державы делят мир.

​ Позиция Китая по поводу войны в Украине / Инфографика: Главред

Путин и Си Цзиньпин - новости

Как сообщал Главред, Китай официально подтвердил проведение первой в истории трехсторонней встречи лидеров США, КНР и России. По данным МИД КНР, Трамп, Си Цзиньпин и Путин встретятся в Шэньчжэне 19 ноября. Повестку дня переговоров в Пекине не раскрыли.

В Вашингтоне уже обозначили свои приоритеты на этой встрече. По данным Reuters, Трамп намерен поднять тему сокращения ядерных арсеналов. Войну России против Украины там, по словам американской стороны, обсуждать не планируют.

Между тем 46-й президент США Джо Байден рассказал о частной беседе с Путиным накануне полномасштабного вторжения. Во время телефонного разговора 7 декабря 2021 года он предупредил Путина о серьезных последствиях вторжения в Украину. Разговор состоялся за несколько месяцев до начала полномасштабной войны.

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