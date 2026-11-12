Трамп и Путин обсудят войну в Украине: в Кремле назвали дату встречи

Москва, Вашингтон и Пекин согласовывают повестку дня возможной трехсторонней встречи с участием Си Цзиньпина.

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Трамп и Путин могут встретиться в Китае / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, kremlin.ru

Кратко:

Путин и Трамп встретятся на саммите АТЭС 18-19 ноября

Главная тема - урегулирование войны против Украины

Готовится и трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином

Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести переговоры во время саммита АТЭС в Китае 18-19 ноября. На встрече они намерены обсудить вопросы урегулирования войны против Украины. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.

По его словам, в настоящее время продолжается согласование содержания не только двустороннего диалога, но и возможных трехсторонних переговоров с участием главы КНР Си Цзиньпина.

видео дня

"Путин и Трамп продолжат обсуждение урегулирования украинского вопроса на запланированной двусторонней встрече в рамках саммита АТЭС. Продолжается активное обсуждение содержания трехсторонней встречи лидеров РФ, КНР и США", - сказал он.

Ушаков добавил, что стороны намерены вернуться к рассмотрению комплекса вопросов, связанных с прекращением войны против Украины.

Кроме того, Москва заявляет о готовности вести переговоры с США по вопросам европейской безопасности и имеет новые соображения по этому поводу.

Позиция Китая по поводу войны / Инфографика: Главред

Почему Трамп идет навстречу Путину

Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.

По его мнению, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.

Он предположил, что российская сторона могла предложить американскому лидеру участие в перспективных совместных проектах, поставив это в зависимость от поддержки российских требований в отношении Украины и европейской безопасности.

"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул Шамшур.

Трамп и война в Украине / Инфографика: Главред

Война в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть окно возможностей для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года. В следующем году может измениться политическая ситуация в Европе, а определенные изменения уже происходят в США.

Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли страна-агрессор Россия готова к завершению войны против Украины.

Спецпредставитель США Джаред Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен завершить войну, развязанную страной-агрессором Россией, поскольку считает, что она длится слишком долго.

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