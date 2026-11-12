Трамп и Путин обсудят войну в Украине: в Кремле назвали дату встречи

Кратко:
- Путин и Трамп встретятся на саммите АТЭС 18-19 ноября
- Главная тема - урегулирование войны против Украины
- Готовится и трехсторонняя встреча с Си Цзиньпином
Российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп планируют провести переговоры во время саммита АТЭС в Китае 18-19 ноября. На встрече они намерены обсудить вопросы урегулирования войны против Украины. Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков.
По его словам, в настоящее время продолжается согласование содержания не только двустороннего диалога, но и возможных трехсторонних переговоров с участием главы КНР Си Цзиньпина.
"Путин и Трамп продолжат обсуждение урегулирования украинского вопроса на запланированной двусторонней встрече в рамках саммита АТЭС. Продолжается активное обсуждение содержания трехсторонней встречи лидеров РФ, КНР и США", - сказал он.
Ушаков добавил, что стороны намерены вернуться к рассмотрению комплекса вопросов, связанных с прекращением войны против Украины.
Кроме того, Москва заявляет о готовности вести переговоры с США по вопросам европейской безопасности и имеет новые соображения по этому поводу.
Почему Трамп идет навстречу Путину
Бывший посол Украины в США и Франции Олег Шамшур отмечал, что Дональд Трамп, несмотря на очевидные репутационные риски, демонстрирует готовность идти навстречу Кремлю.
По его мнению, причиной могут быть не только политические расчеты американского президента, но и его заинтересованность в будущих экономических отношениях с Россией.
Он предположил, что российская сторона могла предложить американскому лидеру участие в перспективных совместных проектах, поставив это в зависимость от поддержки российских требований в отношении Украины и европейской безопасности.
"Для Трампа, его окружения и бизнесменов, его клана, Россия - это как Эльдорадо", - подчеркнул Шамшур.
Война в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский считает, что сейчас есть окно возможностей для достижения договоренностей о завершении войны до конца 2026 года. В следующем году может измениться политическая ситуация в Европе, а определенные изменения уже происходят в США.
Председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ближайшие недели станут решающими для понимания того, действительно ли страна-агрессор Россия готова к завершению войны против Украины.
Спецпредставитель США Джаред Кушнер подчеркнул, что президент США Дональд Трамп настроен завершить войну, развязанную страной-агрессором Россией, поскольку считает, что она длится слишком долго.
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