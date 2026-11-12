Starlink ограничивает ПВО: Игнат рассказал, какие цели стало сложнее сбивать

Украина выясняет с США причины сложившейся ситуации, а россияне тем временем запускают всё больше реактивных дронов.

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Игнат предупредил о последствиях ограничений Starlink / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Главное из заявления Игната:

Ограничения Starlink и Starshield затруднили работу ПВО

Украина выясняет с США причины сложившейся ситуации

К 13:00 РФ запустила 78 БПЛА, из них около 40 реактивных

Ограничения скорости Starlink и Starshield наносят удар по украинской противовоздушной обороне и сужают её возможности по уничтожению вражеских воздушных целей. Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Киев 24.

Пресс-секретарь подчеркнул, что с такой ситуацией Силы обороны сталкиваются уже не впервые. По его словам, проблемы со связью напрямую сказываются на работе ПВО.

видео дня

"Сегодня Starlink и Starshield используются для перехвата вражеских дронов и реактивных целей, чтобы защитить государство от террористических атак, которые продолжаются практически круглосуточно", - подчеркнул Игнат.

Причины ограничений украинская сторона в настоящее время выясняет с партнерами в Соединенных Штатах.

Starlink / Инфографика: Главред

Проблемы со связью совпали с интенсивными обстрелами: противник не прекращал атаки и днем, начиная с 7:00 12 ноября.

"По состоянию на 13 часов у нас 78 БПЛА, из которых около 40 - реактивные", - сказал Игнат.

Именно такие цели перехватить сложнее всего. По словам представителя Воздушных сил, на большой высоте и скорости с ними способны работать лишь крайне ограниченные средства, поэтому основная ставка делается на пилотов-истребителей.

Игнат также сообщил, что во время ночной атаки враг мог выпустить ракеты четырёх типов, летящие по баллистической траектории: "Искандер-М", "Циркон", ракеты комплекса С-400 и северокорейские KN-23. Окончательно их должны идентифицировать специалисты после анализа обломков.

Ракета "Циркон" / Инфографика: Главред

Когда возникли сбои в работе Starshield

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости терминалов Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) - вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.

По его словам, из-за этого средствам сбивания не хватает скорости для перехвата реактивных дронов страны-агрессора РФ, и уже есть попадания.

"Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости. К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства сбивания не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - подчеркнул он.

Starshield / Инфографика: Главред

Starlink в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, ранее офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать умышленное замедление работы Starlink и его военной версии Starshield в Украине.

Издание The Wall Street Journal писало, что основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.

В то же время мультимиллиардер Илон Маск распространил в соцсети X пост, автор которого считает ошибкой решение SpaceX предоставить Украине доступ к Starlink в начале полномасштабного вторжения России. Сам миллиардер не добавил к посту ни слова и ограничился молчаливым репостом.

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