Starlink ограничивает ПВО: Игнат рассказал, какие цели стало сложнее сбивать

Главное из заявления Игната:
- Ограничения Starlink и Starshield затруднили работу ПВО
- Украина выясняет с США причины сложившейся ситуации
- К 13:00 РФ запустила 78 БПЛА, из них около 40 реактивных
Ограничения скорости Starlink и Starshield наносят удар по украинской противовоздушной обороне и сужают её возможности по уничтожению вражеских воздушных целей. Об этом заявил руководитель управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире Киев 24.
Пресс-секретарь подчеркнул, что с такой ситуацией Силы обороны сталкиваются уже не впервые. По его словам, проблемы со связью напрямую сказываются на работе ПВО.
"Сегодня Starlink и Starshield используются для перехвата вражеских дронов и реактивных целей, чтобы защитить государство от террористических атак, которые продолжаются практически круглосуточно", - подчеркнул Игнат.
Причины ограничений украинская сторона в настоящее время выясняет с партнерами в Соединенных Штатах.
Проблемы со связью совпали с интенсивными обстрелами: противник не прекращал атаки и днем, начиная с 7:00 12 ноября.
"По состоянию на 13 часов у нас 78 БПЛА, из которых около 40 - реактивные", - сказал Игнат.
Именно такие цели перехватить сложнее всего. По словам представителя Воздушных сил, на большой высоте и скорости с ними способны работать лишь крайне ограниченные средства, поэтому основная ставка делается на пилотов-истребителей.
Игнат также сообщил, что во время ночной атаки враг мог выпустить ракеты четырёх типов, летящие по баллистической траектории: "Искандер-М", "Циркон", ракеты комплекса С-400 и северокорейские KN-23. Окончательно их должны идентифицировать специалисты после анализа обломков.
Когда возникли сбои в работе Starshield
12 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские подразделения уже несколько дней фиксируют системное ограничение скорости терминалов Starshield на уровне 161 км/ч (100 миль/ч) - вдоль всей линии фронта и над временно оккупированными территориями.
По его словам, из-за этого средствам сбивания не хватает скорости для перехвата реактивных дронов страны-агрессора РФ, и уже есть попадания.
"Украинские военные уже проверили обстоятельства этого, и это не случайные ошибки, а системное ограничение скорости. К сожалению, уже есть попадания из-за того, что средства сбивания не развивают достаточную скорость и не успевают перехватить. К сожалению, это помогает россиянам убивать больше украинцев и наносить по Украине больше точных ударов", - подчеркнул он.
Starlink в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, ранее офис генерального инспектора Пентагона отказался расследовать умышленное замедление работы Starlink и его военной версии Starshield в Украине.
Издание The Wall Street Journal писало, что основатель SpaceX Илон Маск лично принял решение ограничить скорость работы военной версии спутникового интернета Starlink, от которого критически зависят Силы обороны Украины.
В то же время мультимиллиардер Илон Маск распространил в соцсети X пост, автор которого считает ошибкой решение SpaceX предоставить Украине доступ к Starlink в начале полномасштабного вторжения России. Сам миллиардер не добавил к посту ни слова и ограничился молчаливым репостом.
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