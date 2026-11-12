Как разжечь костёр за секунды: топ-5 неожиданных предметов из ванной и мусорки

Огонь вспыхнет от одной спички, если воспользоваться советами Трейси Бесемер.

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Как разжечь огонь с помощью первой спички - лайфхаки Трейси Бесемер / Коллаж: Главред, фото: pexels.com, ruralsprout

Вы узнаете:

Почему кожуру цитрусовых сушат только на воздухе

Сколько горит ватный шарик с вазелином

Как сделать разжигатели из парафина и опилок

Быстро разжечь огонь в камине, печи или во дворе помогут вещи, которые обычно выбрасывают или хранят в ванной - это может быть высушенная кожура цитрусовых, ватные шарики с вазелином, а также опилки, лотки из-под яиц и втулки от туалетной бумаги, залитые парафином. Имеет значение и топливо: сырые дрова горят хуже, дымят и закопчуют дымоход.

Как сделать так, чтобы огонь разгорелся от одной спички? Своими проверенными лайфхаками поделилась главный редактор издания Rural Sprout Трейси Бесемер. По её словам, чаще всего огонь не разгорается не из-за плохого разжигателя, а из-за нехватки мелкой растопки, от которой должны загореться более крупные поленья.

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Бесемер советует постепенно класть в костёр сухую щепу, кору или бумагу.

"Если вы слишком быстро добавите крупные куски, то подушите огонь", - предупреждает она.

Чем разжечь камин, если нет разжигателя

Корочку апельсинов, лимонов или мандаринов не стоит выбрасывать: её сушат на воздухе около недели, пока она не станет ломкой. Хранить такую растопку рекомендуют в банке с пакетиком влагопоглотителя.

Бесемер подчеркивает, что кожуру нельзя сушить в духовке или сушилке, так как при этом из нее испаряются эфирные масла. Именно они, по ее мнению, помогают кожуре быстро загореться, а огню - приятно пахнуть.

Второе средство - ватные шарики или диски, смазанные вазелином. Во время горения вазелин впитывается в вату, которая работает как фитиль, поэтому для розжига достаточно одного такого шарика.

"Они прекрасно подходят, потому что горят несколько минут, даже когда влажные", - отмечает Бесемер.

Такие шарики удобно брать с собой в поход, сложив в металлическую коробочку или пакет на застежке.

Как сделать разжигатель своими руками из парафина

Другие средства держатся на парафине, который скрепляет материал и продлевает горение. Парафин растапливают на слабом огне, а рабочую поверхность застилают пергаментом, чтобы защититься от брызг.

"Кексы" из опилок. Бумажные формочки ставят в форму для маффинов, наполняют опилками, заливают парафином и на 20 минут отправляют в морозилку. Лотки из-под яиц и ворс из сушилки. В ячейки лотка наливают парафин и вдавливают комок ворса размером с мячик для пинг-понга. Втулки от туалетной бумаги. Их разрезают пополам, неплотно набивают измельченной бумагой и заливают парафином, а после застывания на 5–10 минут кладут в морозилку, чтобы легко разделить.

Самым удачным вариантом автор считает именно опилки в парафине - такие разжигатели ещё и можно подарить друзьям, у которых есть камин или печь.

"Эти „кексы" из опилок будут гореть довольно долго и прекрасно справятся с разжиганием огня", - отметила Бесемер.

Готовые парафиновые разжигатели хранят в сухом прохладном месте. Работая с горячим воском, автор советует быть осторожными, чтобы не обжечься.

Как правильно разжечь камин, чтобы огонь не погас?

Принцип постепенного разжигания подтверждают и специалисты по отоплению. Член Федерации британских трубочистов Рэй Такки в комментарии The Guardian советовал не бросать в топку сразу большие поленья, а наращивать огонь шаг за шагом.

"Разжигать огонь нужно постепенно, начиная с разжигателей или мелкой растопки", - пояснил он.

Как писал Главред, правильная подготовка печи и грамотный выбор топлива позволяют повысить теплоотдачу в доме и сэкономить дрова в холодное время года. Для достижения максимального эффекта важно не только проверить печь на наличие трещин и очистить дымоход, но и понимать, какие домашние хитрости действительно работают, а какие могут быть опасными. Подробнее читайте в материале: Максимум тепла от дров: народные хитрости и главные табу отопления.

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