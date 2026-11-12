Виткофф и Кушнер прибыли в Москву на переговоры с Путиным: какое предложение привезли

Посланцы Трампа должны убедить Кремль изложить симметричные меры по деэскалации и допустить европейцев за стол переговоров.

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Новое соглашение о безопасности с Европой - чего США хотят от Путина после Абу-Даби / Коллаж: Главред, фото: ОП, скриншот

Главное из новостей:

Виткофф и Кушнер прилетели в Москву на встречу с Путиным

США просят Кремль описать шаги по деэскалации с Европой

Мединский против участия европейцев в переговорах

В четверг, 12 ноября, самолет со спецпосланцами президента США Стивом Виткоффом и Джаредом Кушнером приземлился в Москве. В первой половине дня они должны встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным.

Российские пропагандистские СМИ сообщают, что американские переговорщики Виткофф и Кушнер прибыли в столичный аэропорт Внуково. Их встретил спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев.

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Какое предложение Виткофф и Кушнер привезли Путину

Соединенные Штаты попросили страну-агрессора Россию подготовить новое предложение относительно будущего соглашения о безопасности с Европой. Документ должен содержать шаги Москвы по снижению напряженности с континентом, а реализовать его планируют только после заключения соглашения о прекращении войны. Эта тема стала ключевой на переговорах в Абу-Даби, которые завершились 11 ноября. Об этом со ссылкой на двух осведомленных собеседников пишет Axios.

12 ноября специальные посланники президента США Дональда Трампа встретятся в Москве с Путиным, чтобы повторить эту просьбу.

Американцы также хотят, чтобы Кремль согласился допустить европейских представителей к следующему раунду мирных переговоров между Украиной и Россией. Из Москвы Виткофф и Кушнер должны отправиться в Дублин на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Джаред Кушнер / Инфографика: Главред

Что США предложили России в Абу-Даби

По данным двух источников Axios, российские переговорщики заявили, что Путин начал вторжение в Украину, потому что тогдашний президент США Джо Байден не ответил на его письмо 2021 года с требованиями по безопасности. Кушнер и Виткофф ответили, что с тех пор мир сильно изменился, и предложили России подготовить новый проект. В нём Москва должна не только описать свои опасения, но и определить "симметричные шаги" для деэскалации и заверить Европу, что она не будет нападать в будущем.

Кушнер подтвердил эту позицию на пресс-конференции после завершения переговоров.

"Мы сказали россиянам, что у них есть свои пожелания и опасения, но они должны предложить другие меры деэскалации и другие решения, если хотят, чтобы Европа смогла положительно воспринять эти предложения", - заявил Кушнер.

Представитель Украины Давид Арахамия признал, что беседа с российской делегацией была непростой.

"Россияне пришли со строгими указаниями. Смягчить их было очень сложно, но в итоге все завершилось продуктивно", - сказал Арахамия.

Собеседник Axios, знакомый с позицией Белого дома, объяснил, почему вопрос безопасности стал центральным.

"Зеленский не согласится на соглашение, пока не узнает, что будет дальше с гарантиями безопасности, и Путин тоже хочет это знать. Именно поэтому вопрос безопасности так важен", - сказал он.

По словам источника, США четко дали понять европейцам, что не согласятся на соглашение по безопасности с Россией без поддержки Европы и Украины. Кроме того, Вашингтон не предоставит Москве право вето в вопросах европейской безопасности.

Согласится ли Европа на соглашение с Россией

Пока что Кремль выступает против участия европейцев в мирных переговорах с Украиной. Глава российской делегации, помощник Путина Владимир Мединский на пресс-конференции после переговоров объяснил, почему не видит смысла разговаривать с европейскими лидерами.

"Что касается руководства ряда европейских стран, то они, по сути, занимаются коллективным обманом украинского народа и способствуют массовой гибели мирных жителей. Поэтому я не понимаю, что с ними можно обсуждать", - заявил Мединский.

В то же время он подчеркнул, что Россия хочет более широкого соглашения о безопасности с Европой в рамках договоренностей о завершении войны.

"В Украине просто прорвался абсцесс. Нужно лечить весь организм - пластырь не поможет", - сказал Мединский.

Европейские дипломаты говорят, что идея соглашения о безопасности между Россией и Европой наталкивается на сильное сопротивление, и эта тема станет ключевой на саммите европейских лидеров в Дублине в конце недели. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа будет обсуждать новую архитектуру безопасности только после завершения войны в Украине.

Может ли Россия договориться с США за спиной Европы?

Руководитель Центра исследований России, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко в интервью Главреду скептически оценил сценарий, при котором великие державы делят мир между собой. По его мнению, Путин пытается убедить всех, что Россия стоит на одном уровне с США и Китаем лишь благодаря ядерному оружию.

"Не слишком в это верю. Экономический вес США и Китая в мире является определяющим. Путин пытается убедить всех, что Россия такая же, как и США с Китаем, потому что у нее есть ядерное оружие. Но поскольку ядерное оружие никогда не будет применено, значение этого фактора существенно снижается", - подчеркнул дипломат.

Говоря о реальных рычагах влияния на Москву, Огрызко напомнил о роли Пекина.

"В экономическом плане Россия ничтожна: если бы Китай захотел прекратить войну, она бы закончилась за несколько недель, потому что без китайской помощи россияне ничего бы не смогли сделать, совершенно ничего", - пояснил он.

Почему переговоры о безопасности Европы выгодны Кремлю?

Бывший посол США в ОБСЕ, эксперт Atlantic Council Майкл Карпентер в комментарии Atlantic Council назвал ошибкой решение американских переговорщиков включить в повестку дня архитектуру европейской безопасности. Он считает, что Москва возвращается к этой теме каждый раз, когда не хочет идти на уступки.

"Каждый раз, когда Москва не готова идти на уступки, она возвращается к требованию пересмотреть европейскую безопасность, как это было в конце 2021 и в начале 2022 года", - отметил Карпентер.

Эксперт напомнил, что послевоенная архитектура безопасности в Европе держалась на соглашениях о контроле над вооружениями - от Договора об обычных вооруженных силах в Европе до СНВ-3, а также на ОБСЕ.

"Россия нарушила или отказалась от каждого из этих соглашений и разрушила архитектуру, которую мы построили вместе", - добавил он.

Переговоры с Россией - новости

Как сообщал Главред, Трамп настроен завершить войну, развязанную Россией, поскольку считает, что она длится слишком долго. Об этом после первого дня переговоров в Абу-Даби заявил спецпредставитель США Джаред Кушнер, который по поручению президента работает над соглашениями по безопасности для Украины и Европы. По его словам, за последние два месяца американская команда провела контакты с лидерами обеих стран.

По итогам переговоров в Абу-Даби стороны достигли гуманитарной договоренности о подготовке нового обмена пленными. Президент Владимир Зеленский подвел итоги встреч и сообщил, что 12 ноября украинская сторона встретится с американцами в Дублине. Также стороны обсудили более широкие форматы дальнейшей работы с участием европейцев.

Между тем европейские дипломаты, вовлеченные в мирный процесс, готовы обсуждать с Россией возобновление механизмов предотвращения конфликтов времен холодной войны. В частности, речь идет о возвращении к Договору об открытом небе, пишет Financial Times. Этот договор был подписан в 1992 году странами НАТО и бывшей Организации Варшавского договора, США вышли из него в 2020 году, Россия - в 2021-м.

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Об источнике: Axios Axios – американский новостной сайт. Основан в 2016 году, начал работу в 2017-м. Ресурс запустили бывшие журналисты Politico Джим Вандехеем, Майк Аллен и Рой Шварц. Большинство статей – короче 300 слов и содержат маркированные списки. Также сайт выпускает периодические информационные бюллетени, пишет Википедия.

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