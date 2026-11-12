Спатифиллум будет пышно расти даже зимой: что нужно сделать в ноябре

В ноябре стоит пересмотреть некоторые привычные процедуры ухода за спатифиллумом, чтобы растение не страдало от отопления и недостатка света.

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Как ухаживать за спатифиллумом в ноябре / Коллаж: Главред, фото: Pexels

Вы узнаете:

Как правильно поливать спатифиллум зимой

Где поставить растение, чтобы оно не страдало от холода и батарей

Когда прекратить подкормку спатифилума

Спатифиллум считается неприхотливым комнатным растением. Однако с наступлением холодов условия его содержания меняются: световой день сокращается, воздух из-за отопления становится более сухим, а почва высыхает медленнее. Поэтому в ноябре стоит немного изменить уход за цветком, чтобы он хорошо перенёс зиму.

Главред со ссылкой на Homes & Gardens расскажет, на что обратить внимание при подготовке спатифилума к холодному сезону.

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Обеспечьте достаточное количество рассеянного света

Осенью спатифилум может испытывать недостаток освещения из-за короткого светового дня. Лучше всего поставить его у восточного окна, где будет достаточно рассеянного света. Если окна выходят на юг или запад, горшок лучше отодвинуть от стекла, чтобы на листья не попадали прямые солнечные лучи. В темных комнатах можно использовать фитолампу.

Сократите полив

В холодное время года спатифиллум растет медленнее, поэтому нуждается в меньшем количестве воды. Перед поливом проверяйте почву: если верхние 2,5 см подсохли, растение можно полить. При этом почва не должна полностью пересыхать.

После полива обязательно сливайте лишнюю воду из поддона, ведь постоянное переувлажнение может привести к загниванию корней. О недостатке влаги спатифилум сигнализирует опущенными листьями, но лучше не дожидаться появления этого признака.

Уберите цветок подальше от батарей и сквозняков

Спатифиллум чувствителен к резким перепадам температуры. Поэтому зимой его не стоит ставить возле радиаторов, каминов, входных дверей и окон, из которых тянет холодом. Горячий воздух от отопительных приборов пересушивает листья и почву.

Оптимальная температура для растения составляет 18–27 °C. Важно поддерживать её на стабильном уровне и не допускать резкого охлаждения или перегрева.

Комнатные растения от влажности / Инфографика: Главред

Очищайте листья от пыли

На широких листьях спатифилума постепенно скапливается пыль, поэтому её следует регулярно удалять. Для этого достаточно осторожно протирать листовые пластины мягкой влажной тканью или салфеткой из микрофибры.

Заодно осматривайте растение: пожелтевшие и поврежденные листья удаляйте чистыми ножницами у основания. Коричневые кончики могут свидетельствовать не только о недостатке воды, но и о сухом воздухе или накоплении минеральных солей в почве.

Позаботьтесь о влажности воздуха

Из-за отопления воздух в доме зимой становится более сухим, что может негативно сказаться на состоянии спатифилума. Повысить влажность поможет увлажнитель воздуха. Также можно поставить горшок рядом с другими комнатными растениями, оставив между ними достаточно места для циркуляции воздуха.

Опрыскивание листьев дает лишь кратковременный эффект, поэтому не стоит считать его полноценной заменой увлажнителю.

Сделайте перерыв в подкормке

В ноябре рост спатифилума замедляется, поэтому потребность в питательных веществах уменьшается. Зимой подкормку лучше прекратить, а возобновить её весной, когда появятся новые побеги.

Избыток удобрений в период медленного роста может привести к накоплению солей в почве и повреждению корневой системы.

Как ускорить цветение комнатных растений / Инфографика: Главред

Удаляйте отцветшие цветы

В холодное время года спатифилум может цвести реже из-за недостатка естественного света. Это нормальное сезонное явление, поэтому стимулировать цветение дополнительными удобрениями не нужно.

Если белые соцветия позеленели, побурели или начали увядать, срежьте цветоносы чистыми ножницами как можно ближе к основанию. Весной, когда световой день увеличится, растение постепенно вернется к активному росту.

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О ресурсе: Homes & Gardens Журнал Homes & Gardens считается одним из авторитетных источников в мире интерьера и дизайна жилья. Часто цитируется и используется в качестве источника вдохновения профессиональными дизайнерами. Основан в октябре 1919 года (то есть более 100 лет назад). Изначально журнал был ориентирован на вдохновение для домовладельцев и советы по оформлению жилья, но со временем расширил спектр тем. Homes & Gardens публикует интервью с дизайнерами, лайфхаки по декору и ремонту, а также материалы об интерьере, доме и саде, архитектуре и образе жизни.

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