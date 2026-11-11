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Плесень атакует комнатные растения: как спасти цветы и предотвратить беду

Алексей Тесля
11 ноября 2026, 20:01
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При длительном переувлажнении почвы нарушается доступ воздуха к корням, ухудшается усвоение питательных веществ.
цветы
Как ухаживать за цветами в горшках / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Что способствует развитию плесени
  • Как избавиться от белого налета
  • Как предотвратить повторное появление грибка

Белый налет на поверхности земли - распространенная проблема при выращивании комнатных растений. Обычно он появляется из-за неправильного полива, повышенной влажности или недостатка света.

Игнорировать такие изменения не стоит: грибок постепенно распространяется по грунту и может негативно влиять на состояние цветка, говорится в материале Deccoria.

видео дня

При длительном переувлажнении почвы нарушается доступ воздуха к корням, ухудшается усвоение питательных веществ, а само растение начинает слабеть. Кроме того, грибковые споры могут распространяться по воздуху и вызывать аллергические реакции.

Что способствует развитию плесени

Главный фактор - избыток воды. Если земля постоянно остается мокрой, создаются благоприятные условия для размножения грибков. Особенно часто это случается осенью и зимой, когда растения медленнее растут и нуждаются в менее интенсивном поливе.

Проблему усугубляют плохое освещение, застой воздуха и высокая влажность в помещении. Неудачно подобранный грунт тоже может стать причиной появления налета: плотная земля плохо пропускает воздух и долго удерживает воду. Если в горшке нет дренажных отверстий, ситуация становится еще серьезнее.

Как избавиться от белого налета

При первых признаках поражения удалите верхний слой земли вместе с видимой плесенью. Если грибок распространился глубже, лучше заменить грунт полностью, предварительно осмотрев корни.

Среди домашних средств часто используют корицу, которой слегка присыпают поверхность почвы. Она обладает определенными противогрибковыми свойствами, однако не заменяет полноценного устранения причины заражения.

Также встречаются рекомендации применять чеснок, перекись водорода, уксус, соду или кофейную гущу. Однако эффективность таких способов недостаточно надежна, а некоторые составы способны изменять свойства почвы и повреждать корни. Поэтому экспериментировать с подобными средствами не стоит. Дрожжевые растворы также не являются проверенным способом уничтожения плесени.

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/ Инфографика: Главред

Как предотвратить повторное появление грибка

Чтобы земля в горшках оставалась здоровой, важно прежде всего изменить условия ухода:

  • Поливайте цветы только после частичного просыхания грунта с учетом особенностей растения.
  • Выбирайте горшки с дренажными отверстиями и не допускайте застоя воды в поддонах.
  • Обеспечьте достаточное освещение и регулярное проветривание комнаты.
  • Удаляйте опавшие листья и другие растительные остатки.
  • При необходимости замените тяжелую почву на рыхлый, воздухопроницаемый субстрат.
  • Если плесень появляется повторно, несмотря на правильный уход, проверьте состояние корневой системы и полностью обновите грунт.

Главное - не пытаться замаскировать белый налет домашними средствами, а устранить условия, способствующие развитию грибка. Правильный режим полива, хороший дренаж и подходящая почва помогут сохранить растения здоровыми и избежать повторения проблемы.

Смотрите видео - защита цветов:

Цветочная композиция способна не только украсить интерьер, но и подарить приятные эмоции. Однако хочется, чтобы срезанные цветы сохраняли свежесть и привлекательный вид как можно дольше. Для этого важно учитывать особенности каждого растения и правильно ухаживать за ним.

В видео рассказывается о профессиональных секретах флористов, правилах содержания срезанных цветов и небольших хитростях, которые помогают продлить жизнь букета и сохранить его красоту в течение многих дней.

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Об источнике: Deccoria

Deccoria.pl - крупный польский интернет-портал о доме, саде и интерьере, который предлагает практические советы, идеи и вдохновение для обустройства пространства. На сайте публикуются материалы по садоводству, уходу за растениями, ремонту, дизайну интерьеров и бытовым лайфхакам.

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