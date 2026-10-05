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Сад весной просто утонет в цветах: какие растения высаживают в октябре

Алексей Тесля
5 октября 2026, 22:07
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После посадки растения важно регулярно поливать до промерзания грунта, а корневую зону защищать слоем мульчи.
Сад весной просто утонет в цветах: какие растения высаживают в октябре
В октябре рекомендуют высаживать гортензию / Колаж: Главред, фото: скриншот

Вы узнаете:

  • После посадки растения важно регулярно поливать до промерзания грунта
  • К весне кустарники успевают укорениться и легче переносят летнюю жару

Осень подходит не только для уборки сада, но и для посадки многолетних кустарников. Пока надземная часть растений постепенно переходит в состояние покоя, корни продолжают развиваться в ещё тёплой почве.

Благодаря этому к весне кустарники успевают хорошо укорениться и легче переносят летнюю жару, пишет Martha Stewart.

видео дня

После посадки растения важно регулярно поливать до промерзания грунта, а корневую зону защищать слоем мульчи. Подкормки и активную обрезку лучше перенести на весну.

Гортензия

Метельчатая гортензия хорошо переносит холод и подходит для осенней посадки. В октябре куст успевает нарастить корни до наступления морозов.

Летом растение украшено крупными соцветиями, которые осенью меняют оттенок от белого до розового и бордового.

  • Уход: солнце или полутень, плодородная влажная почва с хорошим дренажем. После посадки поливать примерно дважды в неделю и мульчировать слоем 7–10 см.

Пузыреплодник

Пузыреплодник - один из самых неприхотливых вариантов для осенней посадки. Он хорошо переносит морозы, после укоренения способен выдерживать засуху и не требует сложного ухода.

Куст привлекает необычной корой, декоративной листвой и соцветиями, которые после цветения сменяются плодами.

  • Уход: солнце или полутень, хорошо дренированная почва. После посадки необходим регулярный полив и мульчирование.

Черноплодная рябина

Арония отличается высокой зимостойкостью, поэтому октябрь подходит для её посадки. До весны куст успевает сформировать корневую систему.

Весной на нём появляются белые цветки, летом - ягоды, а осенью листва приобретает яркий красно-малиновый оттенок.

  • Уход: солнце или полутень; подходит большинство типов почв. После посадки растение нужно хорошо поливать и укрыть корни мульчей толщиной около 5–7 см.
Посевной календарь на октябрь 2026
/ Инфографика: Главред

Спирея

Спирея не требует особых условий и хорошо переносит холод, засуху и небогатые почвы. Осенняя посадка позволяет кусту спокойно укорениться до начала активного роста.

Весной или летом растение покрывается многочисленными небольшими цветками.

  • Уход: солнечное место и хорошо дренированная почва. После посадки рекомендуется слой мульчи 7–10 см.

Вейгела

Морозостойкие сорта вейгелы также можно высаживать в октябре. Прохладная погода снижает нагрузку на молодое растение и помогает ему адаптироваться.

Главное украшение кустарника - многочисленные трубчатые цветы розового, красного или белого оттенка, которые появляются весной.

  • Уход: солнечное место и влажная, но хорошо дренированная почва. Посадочную яму делают примерно вдвое шире корневого кома, после чего растение обильно поливают и мульчируют.

Калина

Многие виды калины хорошо переносят осеннюю посадку и успевают укорениться до зимы. Кустарник декоративен практически весь сезон: весной цветёт, затем формирует ягоды, а осенью меняет окраску листвы.

  • Уход: солнце или полутень, питательная дренированная почва. После посадки необходим обильный полив и мульчирование слоем 7–10 см. До весны лучше отказаться от подкормки и обрезки.

Смотрите видео - создание идеального сада:

В видео показано, как продумать сад так, чтобы он не терял декоративности с приходом нового сезона. Правильное зонирование и подбор растений позволяют создать одновременно эстетичное и удобное пространство, в котором чувствуется индивидуальный стиль хозяев.

Важную роль играет чередование сезонных акцентов. При выборе растений стоит учитывать не только период цветения, но и окраску листвы, форму кроны, фактуру и внешний вид в разные месяцы.

Тогда сад будет постоянно меняться, сохраняя при этом целостный облик.

Отдельное внимание уделяется сочетанию растений и распределению посадок по участку. Продуманные комбинации помогают избежать пустых зон и однообразия, благодаря чему сад остаётся интересным и ухоженным в любое время года.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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