Чем опрыскивать деревья после цветения: защита персика и абрикоса в мае

Весенняя влага вызвала опасные грибковые заболевания в саду. Как распознать курчавость листьев и монилиоз и чем правильно обработать деревья.

Чем обработать персики и абрикосы в мае

О чем вы узнаете

Почему весной активизируются грибковые болезни деревьев

Как распознать болезни персика и абрикоса

Зачем обрезать зараженные ветки и как это делать правильно

Весенние дожди и влажная погода спровоцировали вспышку грибковых инфекций. Садоводы замечают первые признаки болезней на косточковых деревьях. Больше всего пострадали персики, на которых листья покрылись красными наростами, и абрикосы, где начали засыхать молодые ветки. Главред расскажет о том, как помочь персикам и абрикосам.

Почему деревья болеют именно сейчас

На персике развивается курчавость листьев. Из-за нее листовая пластина деформируется, становится толстой и красной, а впоследствии дерево полностью сбрасывает зелень. Абрикосы атакует монилиальный ожог — болезнь, которая за считанные дни приводит к усыханию цветков и целых побегов.

Как объясняет автор видео на канале"Дача Агронома", признаки поражения уже слишком очевидны, чтобы их игнорировать. Грибок проникает глубоко в ткани, поэтому обычная профилактика уже не поможет — нужно лечение.

Сейчас болезнь уже видна на листьях и ветках. Нужно успеть обработать деревья, чтобы инфекция не распространилась на весь сад и не уничтожила будущий урожай.

Выбор препаратов и методов лечения

Для борьбы с грибком стоит выбирать системные фунгициды, например "Хорус" или "Скор". Главное преимущество таких средств в том, что они проникают внутрь растения. Это позволяет препаратам действовать даже во время дождливой погоды, когда контактные средства просто смываются водой.

Системные препараты действуют изнутри растения. Это самый эффективный способ остановить грибок, когда первые симптомы болезни уже стали заметны невооруженным глазом.

Обязательная санитарная подготовка

Помимо опрыскивания, важно провести механическую очистку деревьев. Если ветки абрикоса уже засохли, их стоит срезать, захватывая при этом часть здоровой древесины. Это остановит распространение грибка дальше по стволу. Все срезанные остатки обязательно нужно убрать с участка или уничтожить, чтобы они не стали источником повторной инфекции.

Если сейчас не убрать зараженные ветки и не провести опрыскивание, дерево может полностью засохнуть за один-два сезона из-за глубокого поражения грибком.

Курчавость листьев персика - как защитить дерево / Инфографика: Главред

Обработку следует проводить тщательно, смачивая раствором каждую ветку и ствол. Только сочетание правильной обрезки и системных препаратов позволит сохранить урожай и здоровье сада до конца сезона.

Об источнике: YouTube-канал "Дача Агронома" YouTube-канал "Дача Агронома" — это украинская образовательная платформа с советами по садоводству и огородничеству. Контент посвящен уходу за садом, борьбе с вредителями, обработке культур и сезонным работам, например, подготовке озимого чеснока или защите абрикосов от болезней. Видео включают личный опыт ведущего, предупреждения о распространенных ошибках садоводов и простые советы для новичков. Канал акцентирует внимание на полезных лайфхаках для дачников, как избежать потерь урожая.

