Магнитная буря ударит с новой силой: когда начнется геомагнитный шторм

Новая магнитная буря может повлиять на самочувствие многих людей.

https://glavred.info/synoptic/magnitnaya-burya-obrushitsya-s-novoy-siloy-kogda-nachnetsya-geomagnitnyy-shtorm-10764329.html Ссылка скопирована

Прогноз магнитных бурь на 13–16 мая / фото: pixabay

Вы узнаете:

Когда начнется новая магнитная буря

С какой силой геомагнитный шторм обрушится на Землю

Землю снова накроет магнитная буря из-за косвенного удара от выброса корональной массы, который произошел 10 мая на Солнце. Об этом сообщила Британская геологическая служба.

Геомагнитная активность уже завтра, 14 мая, повысится, а сама магнитная буря ожидается 15-16 мая. Ученые прогнозируют шторм G1. Пока неизвестно, когда он утихнет.

видео дня

Магнитные бури 13-16 мая / фото: скриншот

По данным meteoagent, К-индекс сегодня, 13 мая, составляет 3,7, что соответствует зеленому уровню. При этом резонанс Шумана, определяющий возмущение фона во время магнитной бури, низкий. Солнечная вспышка соответствует желтому уровню C2.

Прогноз магнитных бурь 13-15 мая / фото: скриншот

Предварительно, 14 мая К-индекс снизится до 3, но 15 мая ожидается его повышение до 4,7, то есть желтого уровня.

Влияние магнитных бурь на людей

В период солнечной активности многие люди испытывают ухудшение самочувствия, в частности головную боль, головокружение, тошноту или даже боль в области сердца. Также среди распространенных симптомов:

слабость

сонливость

боль в спине и суставах

повышенное давление

обострение хронических заболеваний

Влияние магнитной бури / Инфографика: Главред

Как действовать во время магнитной бури

Чтобы улучшить самочувствие, людям, чувствительным к магнитным бурям, во время повышенной солнечной активности следует соблюдать несколько правил, а именно:

Ограничить употребление жирной, острой и мучной пищи;

Отдавать предпочтение сезонным фруктам, орехам и рыбе;

Отказаться от кофе, алкоголя и сигарет;

Чаще бывать на свежем воздухе и больше ходить пешком;

Регулярно проветривать комнату.

Другие новости:

Что такое магнитная буря? Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля, которое может длиться от нескольких часов до нескольких суток. Они вызываются возмущенными потоками солнечного ветра, которые поступают в магнитосферу Земли и взаимодействуют с ней. Эти геомагнитные бури могут влиять на технику и даже на человеческий организм. Они могут вызвать сбои или поломки в аппаратуре космических аппаратов, вывести из строя электронную технику на Земле. Что касается влияния магнитных бурь на человеческий организм, то однозначного ответа на этот вопрос нет. Однако многие отмечают, что во время геомагнитной бури у них ухудшается самочувствие. Об этом сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред