Тысячи людей остались без света: РФ нанесла удар по Полтаве, что известно

Мария Николишин
13 мая 2026, 08:02
Информации о пострадавших пока не поступало.
Удар по Полтаве / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Главное:

  • БпЛА попали в электроподстанцию в Полтаве
  • Без света остались более 6,5 тыс. абонентов
  • Повреждены окна домов из-за взрывной волны

В ночь на 13 мая российские оккупанты атаковали Полтаву. В городе наблюдаются перебои с электро- и водоснабжением, а в жилых домах выбиты окна. Об этом сообщает глава Полтавского горсовета Екатерина Ямщикова.

"В оперативную службу города 15-80 поступают обращения о перебоях с электро- и водоснабжением. Информация уточняется совместно с соответствующими службами", — говорится в сообщении.

Она добавила, что по предварительной информации, в результате взрывной волны в жилых домах выбиты и повреждены окна.

"Самое главное, что на данный момент в городские больницы обращений не поступало. Городские службы уже уточняют объем повреждений и работают во взаимодействии с профильными службами", — подчеркнула Ямщикова.

В то же время глава Полтавской ОГА Виталий Дякивныч сообщил, что ночью враг атаковал Полтавскую общину. Зафиксировано попадание вражеских БпЛА в электроподстанцию.

"Без света остались более 6,5 тыс. бытовых и 548 юридических абонентов. Также повреждено остекление прилегающих домов. Информации о пострадавших пока не поступало", — отметил он.

Дрон "Шахед" / Инфографика: Главред

Угроза массированной атаки

Пресс-секретарь Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что украинская разведка фиксирует признаки возможной подготовки России к очередной массированной атаке.

По его словам, фиксируется передислокация тактической авиации, активность на аэродромах базирования.

Он добавил, что потенциальный удар возможен в ближайшие несколько суток.

Удары РФ по Украине — последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 13 мая российская оккупационная армия атаковала Харьков дронами. Было зафиксировано два вражеских удара по Шевченковскому и Холодногорскому районам. К счастью, обошлось без пострадавших.

В ночь на 12 мая россияне атаковали Киев. В результате падения обломков БпЛА на крышу 16-этажного жилого дома на Оболони возник пожар.

Военный эксперт Олег Жданов предупреждал, что Россия продолжает накапливать вооружение и ударные средства, формируя запас для потенциальных атак. Риск ударов сохраняется постоянно, и цели могут включать даже столицу.

О личности: Виталий Дякивнич

Виталий Дякивныч — начальник Полтавской областной военной администрации, ранее занимавший должность главы Миргородской районной государственной администрации.

