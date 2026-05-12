РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

Власти призывают граждан реагировать на сигналы тревоги и укрываться в убежищах в случае опасности.

Россия может применить ракеты, дроны и имитационные мишени / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

Мониторинговые каналы предупреждают о возможном ударе

Вероятное применение ракет, БПЛА и имитационных целей

Среди целей: Киев, Одесса, Львов и объекты инфраструктуры

В ночь с 12 на 13 мая страна-агрессор Россия, вероятно, может нанести комбинированный массированный удар по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы, ссылаясь на предварительные данные об активности российских войск.

По их информации, речь идет о возможном применении широкого спектра вооружения, в частности ракет различных типов, ударных беспилотников и имитационных целей.

Среди вероятных средств поражения называются ракеты типа "Кинжал", крылатые ракеты Х-101/55, "Искандер-М" и "Искандер-К", а также "Калибр". Отдельно упоминается возможность использования баллистических ракет и большого количества ударных БПЛА.

Потенциальные цели

Основными потенциальными целями, по оценкам мониторинговых источников, могут стать Киев, Одесса, Львов, Кривой Рог и Бурштын.

Также отмечается, что под особым вниманием может находиться столица, в частности ряд районов Киева, среди которых Оболонь, Подол, Соломенский, Дарницкий, Святошинский, Лукьяновка, Нивки, Борщаговка, Виноградарь, Жуляны, ДВРЗ и Харьковский массив.

Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Кроме того, в зоне потенциального риска для Киевской области называются Вышгород, Белая Церковь, Васильков, Вишневое, Бородянка, Гоголев, Калита и Згуровка.

По данным аналитиков, противник может нацеливать удары на объекты военно-промышленного комплекса, учебные центры и аэродромы. При этом подчеркивается, что количество средств поражения и направления атак могут меняться непосредственно во время их осуществления.

Также дополнительно сообщается о готовности ориентировочно трех МиГ-31К из "Саваслейки" и одного Ту-22М3 из "Шайковки".

"Не пренебрегайте сообщениями об опасности. Во время воздушной тревоги находитесь в безопасном месте", — предупредили граждан в Ивано-Франковской ОВА.

Каковы возможные цели нового массированного удара РФ — мнение эксперта

Российские войска, вероятно, продолжают готовить волны массированных ракетно-дроновых атак по территории Украины и меняют подходы к выбору целей. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, россияне все чаще могут сосредотачиваться на объектах топливной инфраструктуры, в частности автозаправочных станциях, пытаясь затруднить украинскую логистику.

Эксперт напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ массово наносила удары по нефтебазам в разных регионах Украины, однако после изменения системы поставок топлива Украиной акцент атак, вероятно, сместился.

По его оценке, после потери значительной части нефтебаз россияне пытаются поражать точки, где происходит непосредственное пополнение топливных запасов, особенно в прифронтовых областях.

Он предположил, что удары по топливной инфраструктуре могут и в дальнейшем оставаться одним из приоритетных направлений российских атак.

Как сообщал Главред, вечером 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.

Кроме того, в ночь на 12 мая Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В Киеве была объявлена воздушная тревога. Слышались звуки взрывов. Работали силы ПВО. Группы вражеских БПЛА фиксировались в направлении нескольких областей.

Напомним, что оккупационные войска РФ почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые.

О личности: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

