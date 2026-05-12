Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

Руслан Иваненко
12 мая 2026, 19:53обновлено 12 мая, 20:55
google news Подпишитесь
на нас в Google
Власти призывают граждан реагировать на сигналы тревоги и укрываться в убежищах в случае опасности.
РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой
Россия может применить ракеты, дроны и имитационные мишени / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com, скриншот

Кратко:

  • Мониторинговые каналы предупреждают о возможном ударе
  • Вероятное применение ракет, БПЛА и имитационных целей
  • Среди целей: Киев, Одесса, Львов и объекты инфраструктуры

В ночь с 12 на 13 мая страна-агрессор Россия, вероятно, может нанести комбинированный массированный удар по территории Украины. Об этом сообщают мониторинговые каналы, ссылаясь на предварительные данные об активности российских войск.

По их информации, речь идет о возможном применении широкого спектра вооружения, в частности ракет различных типов, ударных беспилотников и имитационных целей.

видео дня

Среди вероятных средств поражения называются ракеты типа "Кинжал", крылатые ракеты Х-101/55, "Искандер-М" и "Искандер-К", а также "Калибр". Отдельно упоминается возможность использования баллистических ракет и большого количества ударных БПЛА.

Потенциальные цели

Основными потенциальными целями, по оценкам мониторинговых источников, могут стать Киев, Одесса, Львов, Кривой Рог и Бурштын.

Также отмечается, что под особым вниманием может находиться столица, в частности ряд районов Киева, среди которых Оболонь, Подол, Соломенский, Дарницкий, Святошинский, Лукьяновка, Нивки, Борщаговка, Виноградарь, Жуляны, ДВРЗ и Харьковский массив.

откуда запускают ракеты по Украине, ракеты
Откуда и какими ракетами РФ атакует Украину / Инфографика: Главред

Кроме того, в зоне потенциального риска для Киевской области называются Вышгород, Белая Церковь, Васильков, Вишневое, Бородянка, Гоголев, Калита и Згуровка.

По данным аналитиков, противник может нацеливать удары на объекты военно-промышленного комплекса, учебные центры и аэродромы. При этом подчеркивается, что количество средств поражения и направления атак могут меняться непосредственно во время их осуществления.

Также дополнительно сообщается о готовности ориентировочно трех МиГ-31К из "Саваслейки" и одного Ту-22М3 из "Шайковки".

"Не пренебрегайте сообщениями об опасности. Во время воздушной тревоги находитесь в безопасном месте", — предупредили граждан в Ивано-Франковской ОВА.

Каковы возможные цели нового массированного удара РФ — мнение эксперта

Российские войска, вероятно, продолжают готовить волны массированных ракетно-дроновых атак по территории Украины и меняют подходы к выбору целей. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, россияне все чаще могут сосредотачиваться на объектах топливной инфраструктуры, в частности автозаправочных станциях, пытаясь затруднить украинскую логистику.

Эксперт напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ массово наносила удары по нефтебазам в разных регионах Украины, однако после изменения системы поставок топлива Украиной акцент атак, вероятно, сместился.

По его оценке, после потери значительной части нефтебаз россияне пытаются поражать точки, где происходит непосредственное пополнение топливных запасов, особенно в прифронтовых областях.

Он предположил, что удары по топливной инфраструктуре могут и в дальнейшем оставаться одним из приоритетных направлений российских атак.

Удары РФ по Украине — новости по теме

Как сообщал Главред, вечером 12 мая российские оккупационные войска нанесли удар по Кривому Рогу. В результате атаки есть погибшие и раненые. Об этом сообщил председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул в сообщении в Telegram.

Кроме того, в ночь на 12 мая Россия нанесла массированный удар дронами по Украине. В Киеве была объявлена воздушная тревога. Слышались звуки взрывов. Работали силы ПВО. Группы вражеских БПЛА фиксировались в направлении нескольких областей.

Напомним, что оккупационные войска РФ почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область артиллерией и беспилотниками, в результате чего есть погибшие и раненые.

Читайте также:

О личности: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военнослужащий, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный YouTube-канал, на котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Ту-160 новости Украины ракета Кинжал атака дронов Ракетная атака на Украину ракетная атака на Киев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

20:00Война
РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53Война
Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:53Мир
Реклама

Популярное

Ещё
Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Хитрая головоломка со спичками, с которой дети справляются лучше, чем взрослые

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Киев и область оказались под ударом дронов: вспыхнули пожары, есть разрушения

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Грядет новый скачок цен на продукты: что подорожает больше всего

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке девушки-геймера за 34 с

Последние новости

20:54

В саду будет полно клещей: какое растение ни в коем случае нельзя сажать на участке

20:36

Не только упрямство: какие редкие качества делают Тельцов идеальными партнерами

20:29

Украина потеряла выдающегося деятеля сцены: артисту было 76 лет

20:17

В Днепре ограничат движение электротранспорта: как и когда изменятся маршруты

20:00

Россия ударила по жилому дому в Кривом Роге: есть погибшие и раненые, что известно

80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов80% оккупированных территорий останутся руиной, у России нет денег на восстановление – Жданов
19:53

РФ готовит комбинированную атаку по Украине: названа дата и города под угрозой

19:53

Частичная мобилизация в Беларуси: в СНБО прокомментировали заявление Лукашенко

19:36

Три знака зодиака получат уникальный шанс изменить свою жизнь - кто они

19:33

Как сказать "собутыльник" на украинском: ответ удивит многих

Реклама
19:21

Туристка нашла огромный алмаз в парке: цена камня впечатляет

19:16

"Медицина держится на людях с добрым сердцем": Терехов поздравил медсестер и санитаров с праздником

19:10

Как Путин готовится не к переговорам, а к репрессиям: Денисенко о сигналах из Москвымнение

19:01

Тайные ложи Киева: один документ раскрыл, кто на самом деле управлял городомВидео

18:59

Украинцев предупредили об опасности: какие регионы накроет мощный шторм

18:51

Посадка голубики: авторская методика выращивания без траншей и лишних усилийВидео

18:42

Результат за 3 дня: чем поливать огурцы и помидоры в мае для быстрого роста

18:38

Слово "пижон" употребляют ошибочно — как правильно сказать на украинском языкеВидео

18:33

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке тигренка на стуле за 9 секунд

18:31

Переговоры о вступлении Украины в ЕС хотят отложить: какие две страны выступили за идею

18:24

Названы идеальные страны для людей по дате рождения: список удивил

Реклама
18:07

Крупный областной центр Украины полностью остался без воды — что произошло

17:55

Лукашенко объявил о мобилизации в Беларуси и приказал готовиться к войне

17:43

Состоялись пуски ракет: Путин начал угрожать миру ядерным "Орешником" и не только

17:37

Меган Маркл может вернуться в кино: в каком сериале она снимется

17:31

Украина и США близки к заключению исторического соглашения о дронах - CBS News

17:15

Евровидение 2026: онлайн трансляция первого полуфинала

17:15

Люди в ужасе: бывшая продавщица раскрыла правду о секонд-хендахВидео

16:54

"Пол города собралось, машины вставали": рыбак в Умани поймал настоящего гигантаВидео

16:49

В Украине цены на популярную ягоду упали почти на треть — сколько стоит

16:38

Воруют рост и добавляют килограммы: стилист назвала опасные вещи в гардеробеВидео

16:33

"Хочу снять шляпу": сын известного украинского актера пополнил ряды ВСУ

16:28

США проведут расследование в отношении биолабораторий в Украине: что известно

16:11

Гораздо древнее Киева: какой город официально самый старый в Украине

16:00

Евро и доллар внезапно вырастет: новый курс валют на 13 мая

16:00

Каждую секунду появляются новые версии человека: теория поразила сеть

15:43

Уже не 22 мая: когда Летний Николай по новому стилю

15:37

Циклон несет похолодание с дождями на Львовщину: когда резко ухудшится погода

15:30

Меган и Гарри показали детей в Диснейленде: как они выглядят

15:29

"Испугалась": осунувшийся Меладзе честно показал, как выглядит сейчас

15:26

Ермак может оказаться под стражей: ВАКС изберет ему меру пресечения

Реклама
15:21

Дорого выглядеть за копейки: дизайнер назвал "хитрые" приемы

15:10

У трех знаков зодиака начинается светлая полоса: кого ждет удача с 12 мая

14:43

Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

14:41

Заместитель мэра устроил стрельбу: в Кировоградской области жесткий скандал

14:40

Мог утащить под воду: мальчик "сразился" с огромным сомом весом 32 кг

14:29

"Рожать не хочу": Глущенко откровенно высказалась про нового мужчину

14:28

Гороскоп Таро на завтра 13 мая: Тельцам - новая информация, Раку - внимательность

14:20

Почему 13 мая нельзя убивать комаров: какой церковный праздник

14:18

Россия готова прекратить войну "в любой момент" при одном условии - Песков

13:56

В РФ после перемирия прогремели жесткие взрывы: что атаковали дроны

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
Телеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения света
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Рецепты
НапиткиЗакускиПраздничное менюСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Синоптик
Магнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погоды
Регионы
Новости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости ПолтавыНовости СумНовости ЧеркассыНовости Ровно
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять