Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

Главное:
- Атмосферные фронты принесут в Полтавскую область дожди и местами грозы
- Температурный режим в регионе будет колебаться в пределах нормы
Погода в Полтаве и области до конца текущей недели будет нестабильной из-за прохождения ряда атмосферных фронтов. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook.
Будет облачная с прояснениями погода, временами пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозой. Температурный режим будет колебаться в пределах климатической нормы.
Погода в Полтавской области 13 мая
В среду в Полтавской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а днем будет кратковременный дождь и местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.
Температура воздуха по области ночью снизится до 9-14 градусов тепла, а днем останется на уровне 20-25 градусов тепла. В Полтаве ночью синоптики прогнозируют 10-12 градусов тепла, днем 22-24 градуса тепла.
Когда в Украине похолодает — прогноз синоптика
Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, холодный атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины завтра, 13 мая. Из-за этого ожидается понижение температуры воздуха.
Днем будет +11+16 градусов. Диденко отметила, что тепло вернется в Украину, но не сразу. Температура воздуха начнет подниматься уже ближе к выходным, 16-17 мая.
Погода в Украине - последние новости
Ранее Главред писал, что 12 мая в Днепре и Днепропетровской области прогнозируется преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. В течение суток ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.
Недавно синоптики предупредили, что погода в Одесской области в течение рабочей недели 12-15 мая будет определяться циклонами. 12-13 мая возможен порывистый ветер, местами грозы.
Напомним, 13 мая синоптики прогнозируют в Украине преимущественно комфортную погоду. Во всех регионах, кроме запада и северо-востока страны, будут умеренные дожди, грозы, днем местами значительные дожди.
Больше новостей:
- Где смотреть "Евровидение-2026": трансляции первого полуфинала и главные фавориты
- РФ территории не нужны: эксперт спрогнозировал будущее разрушенных городов Украины
- Корабль РФ с секретным грузом для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах — CNN
Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии
Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред