Полтавщину будет заливать грозовыми дождями: синоптики назвали дату

Синоптики предупредили о резком изменении погоды в области.

Погода в Полтавской области 13 мая

Атмосферные фронты принесут в Полтавскую область дожди и местами грозы

Температурный режим в регионе будет колебаться в пределах нормы

Погода в Полтаве и области до конца текущей недели будет нестабильной из-за прохождения ряда атмосферных фронтов. Об этом сообщил Полтавский областной центр по гидрометеорологии в Facebook.

Будет облачная с прояснениями погода, временами пройдут дожди различной интенсивности, местами с грозой. Температурный режим будет колебаться в пределах климатической нормы.

Погода в Полтавской области 13 мая

В среду в Полтавской области ожидается переменная облачность, ночью без осадков, а днем будет кратковременный дождь и местами гроза. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха по области ночью снизится до 9-14 градусов тепла, а днем останется на уровне 20-25 градусов тепла. В Полтаве ночью синоптики прогнозируют 10-12 градусов тепла, днем 22-24 градуса тепла.

Когда в Украине похолодает — прогноз синоптика

Главред писал, что по прогнозу синоптика Натальи Диденко, холодный атмосферный фронт будет пересекать территорию Украины завтра, 13 мая. Из-за этого ожидается понижение температуры воздуха.

Днем будет +11+16 градусов. Диденко отметила, что тепло вернется в Украину, но не сразу. Температура воздуха начнет подниматься уже ближе к выходным, 16-17 мая.

Ранее Главред писал, что 12 мая в Днепре и Днепропетровской области прогнозируется преимущественно спокойная весенняя погода без существенных осадков. В течение суток ожидается переменная облачность с периодическими прояснениями.

Недавно синоптики предупредили, что погода в Одесской области в течение рабочей недели 12-15 мая будет определяться циклонами. 12-13 мая возможен порывистый ветер, местами грозы.

Напомним, 13 мая синоптики прогнозируют в Украине преимущественно комфортную погоду. Во всех регионах, кроме запада и северо-востока страны, будут умеренные дожди, грозы, днем местами значительные дожди.

Об источнике: Полтавский областной центр по гидрометеорологии Полтавский областной центр по гидрометеорологии — региональный филиал Украинского гидрометеорологического центра, отвечающий за метеорологические и гидрологические наблюдения в Полтавской области, предоставляющий информацию о погоде и гидрологическом состоянии региона.

