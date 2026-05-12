"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

Анна Ярославская
12 мая 2026, 12:44
Кремль не заинтересован в развитии жизни на захваченных землях.
Донбасс, Олег Жданов
Олег Жданов объяснил, почему РФ не восстановит Донбасс / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Главред

О чем сказал Олег Жданов:

  • РФ не имеет ресурсов для восстановления разрушенных городов Донбасса
  • Оккупированные территории останутся руинами без внешних инвесторов
  • Россия использует инфраструктуру Крыма только ради показухи

Военный эксперт Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия не имеет ни ресурсов, ни реального интереса к восстановлению разрушенных украинских городов на оккупированных территориях. По его мнению, такие населенные пункты в ближайшие десятилетия могут остаться руинами без перспектив полноценного восстановления.

В интервью Главреду Жданов привел в пример Донецк, где за годы оккупации так и не восстановили ни "Донбасс Арену", ни аэропорт.

"Путин вполне мог вложиться в восстановление стадиона и показать "красоту жизни" в оккупированном Донецке. Но этого никто не делает, в Кремле об этом даже не задумываются", — отметил эксперт.

Он также раскритиковал ситуацию в аннексированном Крыму. По словам Жданова, значительная часть побережья оказалась закрыта для местных жителей из-за объектов Минобороны РФ, а масштабные инфраструктурные проекты сталкиваются с проблемами.

В частности, эксперт упомянул трассу "Таврида", которую, по его словам, повредили дожди из-за ошибок при строительстве, а также проблемы в аэропорту Симферополя и ограничения на использование Крымского моста.

"В Симферополе в супер-аэропорту, построенном Россией, ставят ведра и тазики, когда идет дождь. А про Крымский мост я вообще молчу: он эксплуатируется чисто для показухи, по нему не пускают даже автобусы дальнего следования, потому что боятся, что от вибрации он может рухнуть", - отметил Жданов.

Каков единственный шанс на восстановление городов

Жданов считает, что разрушенные города Донбасса не представляют интереса для российских властей, если там нет экономической выгоды.

"Если найдут редкоземельные металлы и смогут кому-то их продать — тогда, возможно, там начнут что-то делать", — заявил он.

Эксперт также допустил усиление интереса Китая к Черноморскому региону. По его словам, Пекин ранее рассматривал проекты в Крыму, включая развитие глубоководного порта в Ялте.

"Пекин еще Януковичу перед Майданом предлагал большой кредит, а взамен просил ялтинский порт. Китай хотел там сделать самый глубокий порт в акватории Черного моря, чтобы в него могли заходить суда с осадкой больше 8 метров", - напомнил Жданов.

При этом он заявил, что Россия не сможет самостоятельно восстановить оккупированные территории без внешних инвестиций.

"Без внешнего инвестора там останется руина и раздрай", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Украина сможет вернуть оккупированные территории либо в случае внутреннего распада России, либо путем накопления ресурсов для будущей военной операции.

Люди будут уезжать с оккупированных территорий

Позицию Жланова поддерживает и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов. По его словам, часть оккупированных украинских городов может остаться в состоянии глубокой разрухи без перспектив скорого восстановления. Россия не заинтересована в восстановлении населенных пунктов, которые фактически уничтожила российская оккупационная армия.

"Более того, в условиях сокращения российского бюджета (что нас ждет в ближайшее время), даже если нефть подорожает, российские власти будут направлять деньги на свои приоритеты, а не на эти территории. На оккупированных территориях ситуация будет существенно ухудшаться, и люди будут еще быстрее оттуда уезжать. Там будет происходить, в буквальном смысле, социально-экономическое опустошение", — отметил он во время чата на Главреде.

Как писал Главред, президент Украины Владимир Зеленский заявил, выход Украины из 20% подконтрольной Киеву части Донбасса, разделил бы общество.

В еще одном интервью Зеленский назвал "недальновидной" веру Соединенных Штатов в то, что российский диктатор Владимир Путин прекратит войну, если Украина согласится отдать еще не оккупированные РФ территории Донбасса.

Зеленский также заявил, что Украина не может сейчас заняться вопросом деоккупации территорий по нескольким причинам. Первая - это нехватка людей, вторая - нехватка оружия.

Президент Украины Владимир Зеленский также прокомментировал информацию издания The New York Times о том, что в рамках мирных переговоров якобы прозвучало предложение украинской стороны переименовать часть Донбасса в "Донниленд" в честь Дональда Трампа. Это, по данным источников СМИ, должно было стимулировать президента США больше поддерживать Украину. Однако, как указал Зеленский в комментарии украинским СМИ, эта информация не соответствует действительности.

О персоне: Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер.

С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

