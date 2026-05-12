"Останется руина и раздрай": назван единственный шанс для восстановления Донбасса

Кремль не заинтересован в развитии жизни на захваченных землях.

Олег Жданов объяснил, почему РФ не восстановит Донбасс

О чем сказал Олег Жданов:

РФ не имеет ресурсов для восстановления разрушенных городов Донбасса

Оккупированные территории останутся руинами без внешних инвесторов

Россия использует инфраструктуру Крыма только ради показухи

Военный эксперт Олег Жданов считает, что страна-агрессор Россия не имеет ни ресурсов, ни реального интереса к восстановлению разрушенных украинских городов на оккупированных территориях. По его мнению, такие населенные пункты в ближайшие десятилетия могут остаться руинами без перспектив полноценного восстановления.

В интервью Главреду Жданов привел в пример Донецк, где за годы оккупации так и не восстановили ни "Донбасс Арену", ни аэропорт.

"Путин вполне мог вложиться в восстановление стадиона и показать "красоту жизни" в оккупированном Донецке. Но этого никто не делает, в Кремле об этом даже не задумываются", — отметил эксперт.

Он также раскритиковал ситуацию в аннексированном Крыму. По словам Жданова, значительная часть побережья оказалась закрыта для местных жителей из-за объектов Минобороны РФ, а масштабные инфраструктурные проекты сталкиваются с проблемами.

В частности, эксперт упомянул трассу "Таврида", которую, по его словам, повредили дожди из-за ошибок при строительстве, а также проблемы в аэропорту Симферополя и ограничения на использование Крымского моста.

"В Симферополе в супер-аэропорту, построенном Россией, ставят ведра и тазики, когда идет дождь. А про Крымский мост я вообще молчу: он эксплуатируется чисто для показухи, по нему не пускают даже автобусы дальнего следования, потому что боятся, что от вибрации он может рухнуть", - отметил Жданов.

Каков единственный шанс на восстановление городов

Жданов считает, что разрушенные города Донбасса не представляют интереса для российских властей, если там нет экономической выгоды.

"Если найдут редкоземельные металлы и смогут кому-то их продать — тогда, возможно, там начнут что-то делать", — заявил он.

Эксперт также допустил усиление интереса Китая к Черноморскому региону. По его словам, Пекин ранее рассматривал проекты в Крыму, включая развитие глубоководного порта в Ялте.

"Пекин еще Януковичу перед Майданом предлагал большой кредит, а взамен просил ялтинский порт. Китай хотел там сделать самый глубокий порт в акватории Черного моря, чтобы в него могли заходить суда с осадкой больше 8 метров", - напомнил Жданов.

При этом он заявил, что Россия не сможет самостоятельно восстановить оккупированные территории без внешних инвестиций.

"Без внешнего инвестора там останется руина и раздрай", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, Украина сможет вернуть оккупированные территории либо в случае внутреннего распада России, либо путем накопления ресурсов для будущей военной операции.

Люди будут уезжать с оккупированных территорий

Позицию Жланова поддерживает и бывший заместитель министра энергетики РФ Владимир Милов. По его словам, часть оккупированных украинских городов может остаться в состоянии глубокой разрухи без перспектив скорого восстановления. Россия не заинтересована в восстановлении населенных пунктов, которые фактически уничтожила российская оккупационная армия.

"Более того, в условиях сокращения российского бюджета (что нас ждет в ближайшее время), даже если нефть подорожает, российские власти будут направлять деньги на свои приоритеты, а не на эти территории. На оккупированных территориях ситуация будет существенно ухудшаться, и люди будут еще быстрее оттуда уезжать. Там будет происходить, в буквальном смысле, социально-экономическое опустошение", — отметил он во время чата на Главреде.

О персоне: Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный аналитик и видеоблогер. С 2016 года регулярно выступает не только на украинском телевидении и в украинской прессе, но и дает комментарии зарубежным СМИ. В 2012 году открыл собственный ютуб-канал, в котором публикует видео с аналитикой боевых действий, пишет Википедия.

