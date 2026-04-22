Зеленский сделал заявление о переименовании Донбасса в честь Трампа – что сказал

Юрий Берендий
22 апреля 2026, 19:33
Зеленский подчеркнул, что Донбасс является украинской территорией и в ходе переговоров не рассматриваются никакие альтернативные названия или статусы.
Зеленский выступил с заявлением о переименовании Донбасса / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, Офис президента Украины

  • Зеленский опроверг информацию СМИ о якобы намерении переименовать часть Донбасса
  • По его словам, других названий у этой территории не существует

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал информацию издания The New York Times о том, что в рамках мирных переговоров якобы прозвучало предложение украинской стороны переименовать часть Донбасса в "Донниленд" в честь Дональда Трампа. Это, по данным источников СМИ, должно было стимулировать президента США больше поддерживать Украину. Однако, как указал Зеленский в комментарии украинским СМИ, эта информация не соответствует действительности, передает РБК-Украина.

"Во время моих переговоров других терминов, кроме Донецкой области, Луганской области, нашего Донбасса, территории Украины, не было. Других терминов нет", — указал он.

Зеленский отметил, что существуют соответствующие документы, где это зафиксировано. В то же время он не стал комментировать различные переговоры или обсуждения между сторонами. По его словам, ключевым является то, что Донецкая и Луганская области остаются украинскими территориями, и именно такова реальность.

"Главное, чтобы не было "Путинленда". Это, мне кажется, самое главное", - резюмирует он.

Война России против Украины — последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время неофициальных обсуждений возможных путей урегулирования войны в Украине возникала идея условно назвать часть территорий на востоке страны"Доннилендом". По данным The New York Times со ссылкой на осведомленные источники, такой шаг рассматривался как попытка украинских переговорщиков получить поддержку администрации Дональда Трампа.

В Украине в последнее время также активно обсуждают потенциальную угрозу со стороны Беларуси, и полностью исключать такой сценарий не стоит, отметил бывший заместитель главы СБУ, генерал-майор запаса Виктор Ягун.

В то же время российский диктатор Владимир Путин заявил, что в Кремле якобы есть представление о том, как может закончиться война против Украины.

Об источнике: РБК-Украина

РБК-Украина — украинское информационное агентство. Основано в 2006 году как подразделение российского медиахолдинга РБК (сокращение от "РосБизнесКонсалтинг"), но в 2010 году агентство "РБК-Украина" вышло из состава российского холдинга, а в 2015-м полностью перешло под контроль украинского медиабизнесмена Иосифа Пинтуса. 29 января 2016 года российский холдинг "РБК" пытался оспорить в суде использование бренда "РБК", однако проиграл дело. С апреля 2014 года ИА "РБК-Украина" позиционируется как независимая компания, не имеющая отношения к российской структуре, пишет Википедия.

