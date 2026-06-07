Название, состав и ещё две детали: что нужно проверять на упаковке корма для кошек

О чем идет речь в материале:
- Каким должен быть состав корма для кошек
- Как выбрать корм для кота
Выбор корма для кота часто превращается в сложную задачу из-за большого ассортимента продукции на полках магазинов. Однако понять, насколько качественен корм, можно еще до покупки. Для этого достаточно внимательно изучить информацию на упаковке. Эксперты проекта Cats в видео на YouTube объяснили, какие четыре ключевые детали помогут оценить корм и понять, подходит ли он домашнему питомцу.
Главред выяснил, как выбрать корм для кошек.
Название корма для кошек может рассказать о его составе
Первой деталью, на которую стоит обратить внимание, является название продукта. Оно способно дать первоначальное представление о составе корма и его основных компонентах.
"Во-первых, обратите внимание на название корма. Оно может кое-что рассказать о его составе", — отметили эксперты.
Смотрите видео о том, на что следует обратить внимание при выборе корма для кошки:
Хотя само название не дает полной картины о качестве продукта, оно может стать отправной точкой для дальнейшего анализа информации на упаковке.
Состав корма для кошек: какие ингредиенты должны быть на первом месте
Самым важным пунктом при выборе корма остается список ингредиентов. Именно он позволяет понять, что входит в состав продукта.
"Далее стоит просмотреть список ингредиентов. Из него вы узнаете, что именно входит в состав корма. Отдавайте предпочтение кормам, которые преимущественно изготовлены из мяса", — пояснили специалисты.
Гарантированный анализ корма: что означает этот показатель
Еще одним важным разделом на упаковке является гарантированный анализ. Он помогает оценить питательную ценность корма и его макроэлементный состав.
"Далее вы увидите гарантированный анализ. Он даст вам примерное представление о макроэлементном составе корма", — отметили эксперты.
Что такое заявление AAFCO и почему оно важно
"Затем обратите внимание на заявление AAFCO. Это заявление о том, что корм соответствует уровням питательных веществ, установленным AAFCO, и этапу жизни, для которого он предназначен", — подытожили эксперты.
Наличие такой маркировки помогает понять, что корм разработан с учетом потребностей животных определенного возраста или жизненного этапа.
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Об источнике: YouTube-канал "Cats"
Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.
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