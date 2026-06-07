Название, состав и ещё две детали: что нужно проверять на упаковке корма для кошек

Перед покупкой корма для кота важно внимательно изучить этикетку. Название, состав, гарантированный анализ и заявление AAFCO помогут сделать правильный выбор.

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Состав корма для кошек — как выбрать корм для кошки / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Каким должен быть состав корма для кошек

Как выбрать корм для кота

Выбор корма для кота часто превращается в сложную задачу из-за большого ассортимента продукции на полках магазинов. Однако понять, насколько качественен корм, можно еще до покупки. Для этого достаточно внимательно изучить информацию на упаковке. Эксперты проекта Cats в видео на YouTube объяснили, какие четыре ключевые детали помогут оценить корм и понять, подходит ли он домашнему питомцу.

Главред выяснил, как выбрать корм для кошек.

видео дня

Название корма для кошек может рассказать о его составе

Первой деталью, на которую стоит обратить внимание, является название продукта. Оно способно дать первоначальное представление о составе корма и его основных компонентах.

"Во-первых, обратите внимание на название корма. Оно может кое-что рассказать о его составе", — отметили эксперты.

Смотрите видео о том, на что следует обратить внимание при выборе корма для кошки:

Хотя само название не дает полной картины о качестве продукта, оно может стать отправной точкой для дальнейшего анализа информации на упаковке.

Состав корма для кошек: какие ингредиенты должны быть на первом месте

Самым важным пунктом при выборе корма остается список ингредиентов. Именно он позволяет понять, что входит в состав продукта.

"Далее стоит просмотреть список ингредиентов. Из него вы узнаете, что именно входит в состав корма. Отдавайте предпочтение кормам, которые преимущественно изготовлены из мяса", — пояснили специалисты.

Гарантированный анализ корма: что означает этот показатель

Еще одним важным разделом на упаковке является гарантированный анализ. Он помогает оценить питательную ценность корма и его макроэлементный состав.

"Далее вы увидите гарантированный анализ. Он даст вам примерное представление о макроэлементном составе корма", — отметили эксперты.

Что такое заявление AAFCO и почему оно важно

"Затем обратите внимание на заявление AAFCO. Это заявление о том, что корм соответствует уровням питательных веществ, установленным AAFCO, и этапу жизни, для которого он предназначен", — подытожили эксперты.

Наличие такой маркировки помогает понять, что корм разработан с учетом потребностей животных определенного возраста или жизненного этапа.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

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Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

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