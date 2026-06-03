Многие допускают ошибку: категорически нельзя держать кота на руках

Эксперт по поведению кошек рассказала, почему популярный способ держать кота за загривок вызывает стресс и как безопасно общаться с питомцем.

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Как правильно держать кота на руках — почему нельзя брать кота за шею / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

О чем идет речь в материале:

Почему нельзя брать кота за кожу

Как правильно держать кота на руках

Как поднимать кота

Многие владельцы кошек считают, что поднимать животное за кожу на шее вполне нормально, ведь так в свое время поступала мама-кошка. Однако современные специалисты по поведению животных предостерегают от такой практики. По словам экспертов, этот способ обращения может вызвать у кошек сильный стресс и не имеет ничего общего с комфортом или доверием животного. Об этом рассказала сертифицированный специалист по дрессировке и поведению кошек организации "Wild at Heart" по имени Шанни в видео на YouTube.

Главред выяснил, как нельзя брать кота.

видео дня

Почему нельзя брать кота за шкирку на шее

По ее словам, владельцы часто неправильно трактуют поведение кошек и пытаются повторять действия, которые совершают матери по отношению к своим котятам.

"Мамы-кошки коротко хватают своих крошечных котят за кожу на шее в очень конкретных ситуациях, обычно в чрезвычайных случаях или чтобы перенести их обратно в гнездо. Это не означает, что людям уместно так поступать с котятами, и это точно не оправдано в отношении взрослой кошки", — пояснила Шанни.

Смотрите видео о том, как нельзя держать кота:

Эксперт подчеркивает, что владелец не является мамой-кошкой, поэтому такой способ взаимодействия нельзя считать естественным для домашнего питомца.

Нравится ли кошкам, когда их держат за шкирку

Многие люди ошибочно считают, что если кот не сопротивляется и не пытается вырваться, то он чувствует себя комфортно. На самом деле такая реакция может свидетельствовать о совершенно другом состоянии животного.

"Кошки не расслаблены просто потому, что они не двигаются. Многие кошки замирают, когда испытывают разочарование, перегрузку или когда они буквально не могут убежать. Неподвижность не означает автоматически комфорт", — подчеркнула эксперт.

По словам Шанни, отсутствие активной реакции нельзя расценивать как признак удовольствия или спокойствия.

Как хватание за шкирку влияет на кота

Специалист обращает внимание на то, что современные исследования указывают на негативное влияние такого обращения на животное.

"На самом деле есть исследования, которые показывают, что хватание кошек за шкирку за шеей вызывает огромный стресс, и многие современные специалисты по кошкам никогда не будут рекомендовать держать кошек за шкирку, поскольку такое физическое ограничение вызывает стресс", - сказала Шанни.

Сколько раз в день нужно кормить кота / Инфографика: Главред

Она также подчеркивает, что терпеливое поведение животного не означает, что ему комфортно.

Как правильно брать кота на руки

Если владельцу все же нужно поднять питомца, делать это следует максимально бережно и с учетом потребностей животного.

"Если вам приходится поднимать кота, вы должны поддерживать все его тело и давать ему согласие и возможность выбора в любом направлении", — пояснила эксперт.

Такой подход помогает минимизировать стресс и делает взаимодействие между человеком и животным более комфортным.

Почему владельцам кошек важно доверять науке

Шанни считает, что популярные видео в социальных сетях часто формируют неправильные представления о поведении животных.

"Люди видят это и думают: "О, кошкам это нравится". И вдруг мы начинаем считать нормальным ограничивать свободу кошек и ставить их в ситуации, которые, согласно научным данным, явно вызывают у них дистресс и стресс", — подчеркнула специалист.

По мнению эксперта, владельцы должны ориентироваться не на тренды или вирусный контент, а на проверенную информацию от специалистов.

"Кошки заслуживают нежности, уважения и обращения, основанного на согласии и выборе", — подчеркнула эксперт.

Также она призвала владельцев пользоваться исключительно научно обоснованными рекомендациями.

"А владельцы кошек заслуживают научно обоснованной информации от профессионалов, имеющих сертификаты и образование в области поведения кошек, а не советов, основанных на необоснованных мнениях, трендах и том, что принесет больше всего лайков и просмотров", — отметила Шанни.

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Об источнике: Wild at Heart Cats Wild at Heart Cats — это образовательно-консультационный проект, посвященный поведению кошек и улучшению отношений между людьми и их домашними питомцами. Основательница бренда — сертифицированный специалист по поведению кошек, которая через свой сайт wildatheartcats.com и социальные сети, в частности в Instagram @wildatheartcats, учит владельцев кошек понимать естественные потребности животных и поддерживать их "дикий" инстинкт в домашней среде. Миссия проекта заключается в том, чтобы помочь кошкам жить более полноценной жизнью, используя современные знания по этологии, психологии и ветеринарной поведенческой науке. На платформе публикуются советы, обучающие видео, рекомендации по питанию, играм, адаптации и решению поведенческих проблем. Также предлагаются индивидуальные консультации и обучающие программы для владельцев кошек. Стиль проекта сочетает научный подход с дружественной подачей, а основная аудитория — люди, стремящиеся к более глубокому пониманию своих кошек и гармоничной совместной жизни с ними.

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