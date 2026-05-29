Как правильно брать кота на руки: большинство допускает ошибку, пугающую животное

Кошки не любят принуждения и неправильного контакта. Специалист объяснила, как правильно держать животное без стресса и травм.

Как правильно брать кота на руки — как держать кота

Многие владельцы кошек даже не догадываются, что неправильно берут животное на руки и создают ему сильный стресс. Из-за этого кошка может начать царапаться, кусаться или вообще избегать контакта с человеком. Клинический специалист по поведению кошек Аманда в видео на проекте "Cats" на YouTube объяснила, как правильно поднимать кота, каких ошибок нужно избегать и почему важно обращать внимание на язык тела животного.

Главред выяснил, как нельзя брать кота.

Как понять, хочет ли кот на руки

Перед тем как брать кота на руки, важно оценить его настроение и готовность к контакту. По словам эксперта, не все животные одинаково любят объятия или тесный физический контакт.

"Когда мы берем кота на руки, мы хотим обращаться с ним с уважением, с его согласия, и не хотим причинить ему никакой травмы", — сказала специалистка.

Аманда объяснила, что многое зависит от характера кота и его опыта еще с детства.

"Так же, как и люди, некоторые кошки не хотят, чтобы их обнимали, и тогда мы должны уважать их выбор", — отметила эксперт.

Она также подчеркнула, что котята, которых не приучали к регулярному контакту с людьми, во взрослом возрасте могут избегать объятий и рук.

Как правильно держать кота на руках

Специалист объяснила, что главное правило — всегда поддерживать тело кота и не оставлять его "висеть" в воздухе.

"Я поддерживаю его снизу за живот, поднимаю за заднюю часть и просто держу его", — пояснила специалистка.

По словам Аманды, разные кошки любят разные положения на руках. Одним нравится сидеть на плече, другим — когда их поддерживают под животом, а некоторые могут спокойно лежать на руках.

"Некоторые кошки любят, когда их укачивают, как младенцев. Некоторые кошки любят, когда их поддерживают вот так", — сказала эксперт.

При этом важно не заставлять животное оставаться на руках дольше, чем оно этого хочет.

Какие ошибки при обращении с котом совершают чаще всего

Аманда подчеркнула, что одна из самых серьезных ошибок — держать кота без опоры или поднимать его в неестественном положении.

"Я ненавижу, когда вижу, как люди держат их вот так, будто выставляя напоказ их узоры. Кошки — это не хорьки", — подчеркнула специалистка.

Также опасно держать кота вертикально только под мышками.

"Это создает стресс для кота, когда его поднимают с пола. А кошки по своей природе хотят стоять всеми лапами на полу", — пояснила эксперт.

По ее словам, когда кота резко отрывают от поверхности, животное чувствует потерю контроля и не имеет возможности убежать в случае опасности.

Почему нельзя брать кота за шкирку

Отдельно специалистка предостерегла владельцев от привычки хватать кошек за шкирку на шее.

"Брать кошку за шкирку на шее — это может делать только мама-кошка, чтобы переносить своих котят, когда они еще очень-очень маленькие", — пояснила Аманда.

Она подчеркнула, что для взрослого животного такое поведение является болезненным и неприятным.

"Поэтому подхватывать за шкирку следует избегать, и это, безусловно, очень неприятно", — сказала специалистка.

Эксперт добавила, что так не должны вести себя даже ветеринары.

Как понять, что коту некомфортно

Кошки часто подают тонкие сигналы, которые свидетельствуют о стрессе или нежелании оставаться на руках. Именно поэтому важно внимательно следить за языком тела животного.

"Я могу сказать, глядя на язык тела Хьюго, что он хочет пойти посмотреть. Его тело немного застыло", — пояснила специалистка.

По словам эксперта, если кот напрягается, начинает нервничать или издает необычные звуки, его нужно сразу отпустить.

"Чем больше вы пытаетесь его удержать, тем больше он будет похож на кусок мыла и просто выскользнет из ваших пальцев", — отметила специалистка.

Как сделать контакт с котом безопасным

Аманда советует не навязывать животному контакт и позволять ему самому контролировать дистанцию.

"С котами лучше меньше, чем больше, и всегда следуйте их желаниям, когда речь идет об обращении с ними и поднятии их на руки", — подытожила эксперт.

По ее словам, правильное обращение с котом помогает построить доверие, уменьшить стресс и сделать контакт комфортным и для животного, и для владельца.

Об источнике: YouTube-канал "Cats" Cats — это англоязычный YouTube-канал, посвященный кошкам и всему, что с ними связано. Контент канала включает видео с забавными, милыми и познавательными моментами из жизни кошек, ролики о поведении животных, подборки видео с кошками и другие видео, которые могут быть интересны любителям домашних животных. У канала около 268 000 подписчиков.

