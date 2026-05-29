"Жилье для ВПЛ 60+": возрастным переселенцам обещают почти бесплатные квартиры

Участвовать в программе могут только переселенцы из Северодонецкой городской территориальной громады Луганской области.

https://glavred.info/economics/zhile-dlya-vpl-60-vozrastnym-pereselencam-obeshchayut-pochti-besplatnye-kvartiry-10768736.html Ссылка скопирована

Как переселенцы старшего возраста могут получить квартиру / коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

Ключевое условие программы – компенсация 99,99% основной суммы

Оставшиеся 0,01% участник либо оплачивает сразу, либо оформляет в кредит

В Украине стартовала новая программа льготного кредитования "Жилье для ВПЛ 60+", созданная Северодонецкой городской военной администрацией. Инициатива ориентирована на пенсионеров-переселенцев, которые из-за возрастных ограничений фактически не могут воспользоваться стандартными ипотечными программами (вроде "єОселя").

Как сообщает "Реальная газета", программа финансируется исключительно из бюджета Северодонецкой ГТГ, и участвовать могут только переселенцы из Северодонецкой городской территориальной громады Луганской области (перечень населенных пунктов, входящих в Северодонецкую городскую территориальную громаду: Северодонецк, Щедрищево (является частью города Северодонецк); поселки Боровское, Вороново, Лесная Дача, Метелкино (Метьолкино), Павлоград, Синецкий, Сиротино; села Боброво, Боровеньки, Воеводовка, Гавриловка, Гузиевка, Епифановка, Нижний Суходол, Александровка, Осколоновка, Пурдовка, Смоляниново, Чабановка).

видео дня

Ключевое условие программы – компенсация 99,99% основной суммы ипотечного кредита из бюджета громады. То есть для участников такая поддержка фактически означает возможность получить жилье почти безвозмездно. Максимальный размер финансирования составляет 3 млн грн.

Условия:

Возраст: от 60 лет и старше (верхний предел отсутствует).

Дополнительные критерии: уровень пенсии, трудоустройство или количество членов семьи не влияют на право участия.

Важное ограничение: лица, зарегистрированные как ВПЛ в других громадах или имеющие постоянную регистрацию вне Северодонецка, участвовать не могут.

Как работает компенсация

Механизм программы максимально упрощен: громада компенсирует 99,99% основной суммы ипотечного кредита. Оставшиеся 0,01% участник либо оплачивает сразу, либо оформляет в кредит на 10 лет.

Максимальная сумма компенсации - 3 миллиона гривен. Норма площади: 52,5 кв. м на одного или двух человек + 21 кв. м на каждого последующего члена семьи (например, взрослого ребенка, зарегистрированного как ВПЛ вместе с родителями).

Партнером программы выступает государственное учреждение "Держмолодьжитло", которое проверяет документы, оформляет кредит и проводит процедуру отбора.

Сколько выделено средств

На данный момент администрация выделила 51 миллион гривен. При максимальной сумме кредита в 3 млн грн, программа рассчитана на покупку около 17 квартир на данном этапе. При этом спрос критически превышает предложение: по состоянию на 18 мая было подано 495 заявок. В ГВА подчеркивают, что это "первый сет", и администрация продолжит искать источники финансирования для расширения программы.

Как подать заявку и что будет дальше

Прием документов открыт до 1 июня 2026 года включительно.

Минимальный пакет документов: справка ВПЛ, анкета, паспорт, ИНН. Подать можно онлайн, "Новой почтой" или "Укрпочтой" (днем подачи считается дата физического получения документов администрацией).

После завершения сбора заявок "Держмолодьжитло" проведет рандомный автоматизированный розыгрыш в прямом эфире. Победители получат месяц на поиск жилья и оформление документов.

Важные нюансы:

Государство не покрывает сопутствующие расходы: услуги нотариуса, оценщика, банковские комиссии, страховку, а также 1% госпошлины в Пенсионный фонд (при покупке недвижимости).

Услуги риелтора оплачиваются покупателем (самостоятельно или по договоренности с продавцом).

Жилье можно покупать на подконтрольной территории Украины (кроме прифронтовых зон, список которых следует уточнять в ГВА).

Ограничений по типу дома или году постройки нет.

Соцподдержка в Украине - главное

Напомним, украинцам ранее анонсировали новые государственные выплаты для отдельных категорий граждан, которые должны усилить адресную поддержку в условиях роста расходов на базовые нужды. Часть программ касается семей и социально уязвимых групп. Механизм получения помощи постепенно переводят в цифровой формат.

Как ранее сообщал Главред, с 1 апреля в Украине стартовал перерасчет пенсий для части украинцев, который затронул получателей выплат с учетом стажа и обновленных показателей. Такие решения остаются частью более широкой политики пересмотра социальной помощи.

В Украине изменили механизм получения государственных выплат для семей с детьми. Теперь все детские пособия будут поступать на единый специальный счет "Дія.Картка".

Вам может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред