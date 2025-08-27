Переселенцам выплатят до двух миллионов гривен на жилье: Кабмин принял решение

Эти деньги смогут получить переселенцы, которые потеряли жилье на оккупированных территориях.

Переселенцы смогут получить до двух миллионов гривен

Что известно:

Переселенцам выделят до двух миллионов гривен на приобретение нового жилья

Украинцы могут получить компенсацию на восстановление разрушенного жилья на собственной территории

Переселенцы смогут получить до двух миллионов гривен на приобретение жилья. Такую возможность будут иметь внутренне перемещенные лица, которые потеряли жилье на временно оккупированных территориях. Об этом заявила премьер-министр Юлия Свириденко.

При этом отмечается, что на старте программа будет доступна для внутренне переселенных лиц, имеющих статус УБД и людей с инвалидностью вследствие войны. Она заработает через два месяца после опубликования постановления.

"Внутренне перемещенные лица, кто потерял жилье на временно оккупированных территориях, смогут получить помощь от государства - до 2 млн грн на одного человека или семью", - пояснила премьер.

Подать заявление на получение жилищного ваучера можно будет через "Дію", впоследствии в ЦПАУ и у нотариусов.

Министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба отметил, что эти средства можно будет потратить на покупку нового жилья или использовать их как первый взнос по ипотеке.

Сейчас Украина имеет 180 миллионов долларов от международных партнеров, которые будут потрачены на первые выплаты. На первом этапе их смогут получить 3700 семей. Также формируются дополнительные финансовые инструменты, которые позволят увеличить количество сертификатов.

Также вводится новая услуга - восстановление на собственном участке. Первый транш для восстановления дома получили уже 632 семьи на сумму 755 миллионов гривен. Правительство запустило возможность дистанционного обследования жилья также на территориях возможных боевых действий.

"Это важный шаг, ведь дает возможность людям, которые не могут физически обеспечить доступ к своим домам, пройти оценку дистанционно", - сказал он.

