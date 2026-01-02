Забудьте о 'яблоко от яблони недалеко падает': украинские варианты известной фразы

Подчеркнуть сходство родителей и детей можно и без русских выражений.

https://glavred.info/culture/zabudte-o-yabloko-ot-yabloni-nedaleko-padaet-ukrainskie-varianty-izvestnoy-frazy-10728812.html Ссылка скопирована

Перевод фразы "яблоко от яблони недалеко падает" / коллаж: Главред, фото: pixabay, скриншот из видео

Вы узнаете:

Почему говорят "яблоко от яблони недалеко падает"

Как перевести фразу на украинский язык

Пожалуй, каждый на постсоветском пространстве хорошо знает поговорку "яблоко от яблони недалеко падает". Однако, оказывается, ее можно легко заменить интересными украинскими выражениями.

Главред решил разобраться, как сказать на украинском "яблоко от яблони недалеко падает".

видео дня

Что означает фраза "яблоко от яблони недалеко падает"

Обычно фразу "яблоко от яблони недалеко падает" используют как поговорку, которая указывает на сходство родителей и детей. В частности, говоря о сходстве детского и родительского поведения.

Украинские варианты фразы "яблоко от яблони недалеко падает"

Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, что в украинском языке есть не одно соответствие к фразе "яблоко от яблони недалеко падает".

По ее словам, можно использовать такие варианты:

яке коріння, таке й насіння;

яка пшениця, така й паляниця;

який пастух, така й череда;

од доброго батька – добра й дитина;

яка хата – такий тин, який батько – такий син.

"Давайте уважать. Используем наше, украинское", - подытожила она.

Как переводится фраза "яблоко от яблони недалеко падает" - видео:

Ранее мы рассказывали, какой настоящий перевод фразы "кормит завтраками". Оказывается, об этом знают лишь некоторые украинцы.

Кроме того, стало известно, что фраза "бегущая строка" имеет только один перевод. Узнайте, как правильно ее говорить.

Читайте также:

О персоне: Лариса Чемерис Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред