Не переводите фразу "редко, но метко": как она звучит на украинском на самом деле

Мария Николишин
20 декабря 2025, 16:22
Для любой фразы есть соответствия в украинском языке.
Не переводите фразу 'редко, но метко': как она звучит на украинском на самом деле
Как звучит "редко, но метко" на украинском / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Украинцы не всегда знают, какими соответствиями из родного языка можно заменить русские выражения. Поэтому часто переводят их дословно. В частности, это касается фразы "редко, но метко". Однако, она имеет интересные украинские варианты.

Главред решил разобраться, как на украинском сказать "редко, но метко".

Как перевести фразу "редко, но метко"

Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, что многие не знают, как правильно перевести на украинский язык фразеологизм "редко, но метко".

В частности, она отметила, что дословно переводить и говорить "рідко, але мітко" не стоит.

Зато, по ее словам, можно использовать такие соответствия:

  • "раз, а гаразд"
  • "хоч рідко, зате добре".

Как заменить фразу "редко, но метко" - видео:

@lara_ukr Как сказать на украинском "редко, но метко"? ?? Ответ можно найти в новом відео☺️ #українськийтікток#українськийконтент#українськамова♬ Aesthetic - Tollan Kim

Ранее мы рассказывали, что слова "хештег" в украинском языке нет. Узнайте, как правильно называть странный символ.

Вы также можете узнать о трех исконно украинских словах, которые были под запретом "советов". Сейчас они возвращаются в употребление.

О персоне: Лариса Чемерис

Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

украинский язык
