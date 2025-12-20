Не переводите фразу 'редко, но метко': как она звучит на украинском на самом деле

Для любой фразы есть соответствия в украинском языке.

https://glavred.info/culture/ne-perevodite-frazu-redko-no-metko-kak-ona-zvuchit-na-ukrainskom-na-samom-dele-10725797.html Ссылка скопирована

Как звучит "редко, но метко" на украинском / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скриншот из видео

Вы узнаете:

Можно ли дословно переводить фразу "редко, но метко"

Как она звучит в украинском языке

Украинцы не всегда знают, какими соответствиями из родного языка можно заменить русские выражения. Поэтому часто переводят их дословно. В частности, это касается фразы "редко, но метко". Однако, она имеет интересные украинские варианты.

Главред решил разобраться, как на украинском сказать "редко, но метко".

видео дня

Как перевести фразу "редко, но метко"

Филолог Лариса Чемерис в своем видео рассказала, что многие не знают, как правильно перевести на украинский язык фразеологизм "редко, но метко".

В частности, она отметила, что дословно переводить и говорить "рідко, але мітко" не стоит.

Зато, по ее словам, можно использовать такие соответствия:

"раз, а гаразд"

"хоч рідко, зате добре".

Как заменить фразу "редко, но метко" - видео:

Ранее мы рассказывали, что слова "хештег" в украинском языке нет. Узнайте, как правильно называть странный символ.

Вы также можете узнать о трех исконно украинских словах, которые были под запретом "советов". Сейчас они возвращаются в употребление.

Читайте также:

О персоне: Лариса Чемерис Лариса Чемерис - филолог, основательница онлайн-школы "Моя Мова". Активно ведет блог об украинском языке. В своих видео делится полезной информацией и отвечает на различные вопросы.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред