Слова 'хештег' в украинском языке нет: как правильно называть странный символ

Вы узнаете:
- Что такое "хештег"
- Как он называется в украинском языке
Несколько лет назад в лексикон украинцев вошло слово "хештег", которое используется в публикациях в социальных сетях. Так называют ключевое слово или фразу, которому предшествует символ "#". Однако, даже этот англицизм имеет украинский аналог.
Главред решил разобраться, как можно заменить английское слово "хештег".
Правильно ли говорить "хештег"
Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что на техническом языке решетка "#" называется октоторп.
"Но не волнуйтесь. Так говорить не нужно. Так говорят только айтишники", - подчеркнул он.
Он добавил, что если уж и использовать англицизм, то согласно новому украинскому правописанию правильно говорить - "гештег", а не "хештег".
"Но это только правописание заимствованного слова. Сообразительные украинцы и языковеды сформировали именно украинское соответствие к слову хэштег", - говорит журналист
Как сказать "хештег" на украинском
По его словам, "гештег" на украинском будет - "кришмітка". Также можно употреблять соответствие "гратка".
"Это просто, понятно и благозвучно. Но вы можете говорить так, как вам удобно. Однако, знать, чтобы иметь выбор, очень приятно. Язык живой и не стоит на месте", - подытожил Рами Аль Шаер.
Украинские варианты слова "хештег" - видео:
@show_rami
А как говорите вы? ??♬ Horror, Fear, Mystery, Suspense, Criminal, Terror, Halloween, Movie, Soundtrack, OST, TV Game, Creepy(1323087) - SAKUMAMATATA
Ранее мы рассказывали, как на украинском сказать "кладовка". Оказывается, правильные варианты знают не все.
Также вы можете узнать, как сказать на украинском "строить глазки". Существует очень точный и интересный перевод.
Читайте также:
- Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)
- "Украинка" рядом с Китаем - почему российская стратегическая авиабаза так называется
- Почти 80 лет носил имя организатора террора и друга Ленина - что это за город Украины
О персоне: Рами Аль Шаер
Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред