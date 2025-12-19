Слова 'хештег' в украинском языке нет: как правильно называть странный символ

Этот символ имеет как техническое определение, так и разговорное.

Как правильно называть "хештег"

Что такое "хештег"

Как он называется в украинском языке

Несколько лет назад в лексикон украинцев вошло слово "хештег", которое используется в публикациях в социальных сетях. Так называют ключевое слово или фразу, которому предшествует символ "#". Однако, даже этот англицизм имеет украинский аналог.

Главред решил разобраться, как можно заменить английское слово "хештег".

Правильно ли говорить "хештег"

Украинский музыкант, журналист Рами Аль Шаер в своем видео рассказал, что на техническом языке решетка "#" называется октоторп.

"Но не волнуйтесь. Так говорить не нужно. Так говорят только айтишники", - подчеркнул он.

Он добавил, что если уж и использовать англицизм, то согласно новому украинскому правописанию правильно говорить - "гештег", а не "хештег".

"Но это только правописание заимствованного слова. Сообразительные украинцы и языковеды сформировали именно украинское соответствие к слову хэштег", - говорит журналист

Как сказать "хештег" на украинском

По его словам, "гештег" на украинском будет - "кришмітка". Также можно употреблять соответствие "гратка".

"Это просто, понятно и благозвучно. Но вы можете говорить так, как вам удобно. Однако, знать, чтобы иметь выбор, очень приятно. Язык живой и не стоит на месте", - подытожил Рами Аль Шаер.

Украинские варианты слова "хештег" - видео:

О персоне: Рами Аль Шаер Рами Аль Шаер - украинский музыкант, журналист. Фронтмен группы "Бульвар ЛУ" и популяризатор украинского языка. Снимает полезные, познавательные и развлекательные видео в TikTok. На его блог уже подписалось более 114 тысяч пользователей.

