Как по-украински сказать 'кладовка' - правильные варианты знают не все

Вы узнаете:
- Почему слово "кладовка" считается неправильным
- Как называет такое помещение сама языковед
- Какие украинские слова являются правильными и уместными аналогами
В украинском языке много бытовых слов употребляются неправильно и слово "кладовка" является одним из таких. Несмотря на то, что подобное помещение есть почти в каждом доме, не все знают, как назвать его по-украински.
Украинская актриса дубляжа, радио- и телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok объяснила, какие слова являются правильными и уместными. По ее словам, в каждом доме есть небольшое пространство, где хозяева хранят очень ценный для них товар. Для кого-то это баночки и бутылки, а для кого-то - старая одежда, обувь, книги или случайные вещи, которые когда-то точно понадобятся.
Сама языковед в шутку называет такое место "закапЕлок". Эксперт отметила, что украинский язык имеет богатый выбор соответствий, которые можно использовать в зависимости от контекста. Среди наиболее удачных вариантов она назвала:
- комора,
- комірка,
- комірчина,
- закапелок,
- сховок,
- закомірок.
Смотрите видео, как правильно на украинском сказать "кладовка":
@vikakhmelnytska#українськамова#барвистаукраїнська#яксказатиукраїнською#скажиукраїнською#мова♬ оригинальный звук - Вика Хмельницкая
Как правильно говорить на украинском - материалы по теме
В украинском языке немало интересных слов и некоторые из них представляют настоящий вызов даже для тех, кто свободно владеет языком. Например, одно слово длиной в 31 букву попало в Книгу рекордов Украины как самое длинное.
Также украинцы часто допускают ошибки в ежедневной речи. В частности, неправильно употребляют слово "принимать". Автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний напомнила, что конструкция "приймати участь" является ошибочной и следует говорить "брати участь".
Ранее Главред сообщал, что слово "приторный" является русизмом. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер назвал несколько украинских соответствий, которые можно использовать вместо него.
Вас также может заинтересовать:
- Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчас
- Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе
- Не прошел "кастинг вер": какая комическая причина помешала Владимиру принять ислам
О персоне: Виктория Хмельницкая
Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред