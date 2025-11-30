Как по-украински сказать 'кладовка' - правильные варианты знают не все

Украинский язык имеет богатый выбор аналогов к неправильному слову "кладовка".

https://glavred.info/culture/kak-po-ukrainski-skazat-kladovka-pravilnye-varianty-znayut-ne-vse-10720034.html Ссылка скопирована

Как по-русски сказать "кладовка" / Колаж: Главред, фото: freepik.com, скриншот из видео в TikTok

Вы узнаете:

Почему слово "кладовка" считается неправильным

Как называет такое помещение сама языковед

Какие украинские слова являются правильными и уместными аналогами

В украинском языке много бытовых слов употребляются неправильно и слово "кладовка" является одним из таких. Несмотря на то, что подобное помещение есть почти в каждом доме, не все знают, как назвать его по-украински.

Украинская актриса дубляжа, радио- и телеведущая и тренер по устной речи Виктория Хмельницкая в видео в TikTok объяснила, какие слова являются правильными и уместными. По ее словам, в каждом доме есть небольшое пространство, где хозяева хранят очень ценный для них товар. Для кого-то это баночки и бутылки, а для кого-то - старая одежда, обувь, книги или случайные вещи, которые когда-то точно понадобятся.

видео дня

Сама языковед в шутку называет такое место "закапЕлок". Эксперт отметила, что украинский язык имеет богатый выбор соответствий, которые можно использовать в зависимости от контекста. Среди наиболее удачных вариантов она назвала:

комора,

комірка,

комірчина,

закапелок,

сховок,

закомірок.

Смотрите видео, как правильно на украинском сказать "кладовка":

Как правильно говорить на украинском - материалы по теме

В украинском языке немало интересных слов и некоторые из них представляют настоящий вызов даже для тех, кто свободно владеет языком. Например, одно слово длиной в 31 букву попало в Книгу рекордов Украины как самое длинное.

Также украинцы часто допускают ошибки в ежедневной речи. В частности, неправильно употребляют слово "принимать". Автор проекта "Правильно українською" Ольга Багний напомнила, что конструкция "приймати участь" является ошибочной и следует говорить "брати участь".

Ранее Главред сообщал, что слово "приторный" является русизмом. Музыкант и журналист Рами Аль Шаер назвал несколько украинских соответствий, которые можно использовать вместо него.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Виктория Хмельницкая Виктория Хмельницкая - украинская актриса дубляжа и кино, радио- и телеведущая, тренер по устной речи, дикции и публичных выступлений. Имеет многолетний опыт работы в сфере озвучки - ее голос звучит в многочисленных художественных фильмах и анимационных лентах. Как тренер по устной речи, Виктория Хмельницкая проводит индивидуальные и групповые занятия по технике речи, сценическому произношению, управлению голосом и коммуникации.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред