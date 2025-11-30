Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Культура

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

Руслана Заклинская
30 ноября 2025, 12:59обновлено 30 ноября, 14:38
107
Крещение Руси стало стратегическим шагом князя Владимира.
Не прошел 'кастинг вер': какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам
Как Владимир Великий выбирал веру / Коллаж: Главред, фото: фреска В. М. Васнецова во Владимирском соборе Киева "Крещение святого князя Владимира", uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

  • Проводил ли "конкурс вер" князь Владимир
  • Почему Владимир Великий не выбрал ислам
  • Как крещение Руси изменило жизнь князя

Крещение Киевской Руси в 988 году князем Владимиром Великим является одним из самых поворотных событий в украинской истории. "Повесть временных лет" описывает этот процесс как тщательный "конкурс вер", где князь якобы взвешивал аргументы мусульман, иудеев, немцев-христиан и греческого "философа".

Как отмечает кандидат исторических наук Вадим Аристов на платформе "Локальная история", летописный рассказ о "кастинге вер", вероятно, является литературной фикцией. Главред узнал, как Владимир Великий выбирал веру.

видео дня

Почему Владимир Великий не выбрал ислам

Летопись подает историю "выбора веры" в форме настоящего "кастинга", где Владимир слушает представителей разных конфессий. Мусульмане из Волжской Болгарии были первыми посланцами, но их миссия провалилась по одной, на первый взгляд, комичной, но решающей причине: "сухой закон".

Владимир якобы заявил: "Для русов питье - это веселье, не можем без того быть". Согласно летописной версии, именно запрет алкоголя стал ключевым препятствием для принятия ислама.

Впрочем, независимые свидетельства подсказывают, что религиозной политике князя была присуща "многовекторность". Среднеазиатский автор аль-Марвази писал о попытке русов принять мусульманство уже после крещения. Он упоминает, что русский "царь Буладмир" (Владимир - ред.) якобы обращался к Хорезму с просьбой об учителях, поскольку христианство "притупило их мечи", а ислам позволил бы им вести войны.

Мог ли Владимир оставить язычество

Судьбоносный выбор Владимира был обусловлен не только религиозными, но и политическими факторами. Язычество в Киевской Руси, хотя и было господствующей религией, не могло обеспечить государству необходимый международный престиж и равноправие с мощными империями, прежде всего Византией.

Летопись настаивает, что выбор греческого христианства был безальтернативным. Князь отклонил иудаизм, упрекнув иудеев отсутствием собственной страны. К латинскому христианству (от Папы Римского) не было существенных претензий, но Владимир загадочно ответил: "Наши отцы не приняли того".

Киевская Русь была "дерзко молодой страной" на орбите Византии. Религия ромеев, их обряды и храмы воспринимались как символ престижа, богатства и успеха. Принятие ислама или иудаизма было бы "слишком странным" шагом для государства, которое стремилось интегрироваться в византийское политическое и культурное пространство.

Какая религия поразила Владимира больше всего

Больше всего Владимира поразил греческий "философ" из Константинополя, который коротко пересказал библейскую историю, упомянув о Страшном суде. Так называемые "разведчики", которых князь выслал для ознакомления со службами разных религий, сообщили, что только в Константинопольском храме они почувствовали себя "будто на Небе".

"Только то мы ведаем, что наверняка Бог находится с людьми и служба их лучше, чем во всех землях. Мы даже не можем забыть красоты той..." - говорили летописные посланцы.

Как крещение Руси изменило князя Владимира

Владимир принял крещение в Корсуне в Крыму, куда он пришел, вероятно, по собственной инициативе после оказания военной помощи византийскому императору Василию II. В качестве уступки, император согласился на брак князя с царевной Анной.

После возвращения в Киев (вероятнее всего, летом 989 года) состоялось массовое крещение киевлян в Днепре. Впоследствии Владимир начал строительство каменных дворцов и главного храма - Десятинной церкви.

Однако вчерашний язычник воспринимал новую веру все еще в языческих категориях. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский писал, что Владимир носил "повязку Венеры", что было слишком буквальным и магическим толкованием евангельской заповеди ("Пусть подпоясаны будут вам бедра").

Также его щедрая милостыня (развозка телег с едой, помощь обездоленным - ред.) хотя и соответствовала христианским принципам, но была чрезмерно буквальной. Это указывало на языческое мышление: чем больше жертва, тем крепче гарантия помощи со стороны высших сил.

Несмотря на эту "варварскую набожность", крещение стало революционным актом, который интегрировал Киевскую Русь в европейскую христианскую цивилизацию. Как образно писал летописец, Владимир землю вспахал, а его сын Ярослав засеял "книжными словами сердца верующих людей".

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Локальная история

Локальная история - украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий по истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических фигурах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Киевская Русь Крещение Руси История Украины культура
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:28Синоптик
"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

13:23Фронт
Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:31Фронт
Реклама

Популярное

Ещё
"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожар

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчас

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчас

Последние новости

14:28

Холода уже мчатся в Украину: синоптик сказала, когда изменится погода

14:08

Кремль принял новую стратегию по оккупированным территориям Украины - чего ожидать

13:59

Ежемесячно дополнительно 870 грн: кто из украинских пенсионеров получит доплату

13:27

"Просто разбивает все в пух и прах": названо лучшее авто 2025 года

13:23

"Подняли флаг РФ": командующий ДШВ сделал жесткое заявление о "потере Покровска"

Дороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабряДороже доставка, скидка от налоговой, бронирование по-новому: что изменится для украинцев с 1 декабря
13:12

Выдержит даже -20 градусов: как сделать дешевый омыватель стекла для авто домаВидео

12:59

Не прошел "кастинг вер": какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

12:50

Гороскоп Таро на завтра 1 декабря: Овнам - хороший день, Девам - доверять

12:44

"Трамп готовит ловушку для Украины": раскрыт замысел россиян относительно переговоров

Реклама
12:31

Украинские силы оттеснили РФ на ключевом направлении и пошли вперед – ISW

12:18

Украинцев ждет новая стоимость доллара и евро: каким будет курс с понедельника

11:58

"Война не закончится": Залужный предупредил о решающем ударе, который готовит Россия

11:45

Можно ли гадать и вредить на Андрея: священник дал однозначный ответВидео

11:43

В РФ жестко взялись за Долину и отменяют везде, где только можно

11:32

Неспокойная ночь в России: дроны атаковали несколько объектов, начался пожарВидео

11:26

Китай должен склонить Россию к прекращению войны: на кону важный визит и решение

10:27

Тысячи дронов и бомб против украинцев: Зеленский ответил на удар по ВышгородуВидео

10:16

Гороскоп на завтра 1 декабря: Весам - предательство, Водолеям - интересное сообщение

09:55

Температура упадет до -5 градусов: какой будет погода в первые дни декабря

09:55

Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяцамнение

Реклама
09:50

Действительно ли крах линии фронта в Украине неизбежен: в ISW дали четкий прогноз

09:30

Прошел через настоящий ад: погиб сержант разведки "Кинг"Эксклюзив

09:08

"Цель номер один для России": Залужный сказал, что стоит за быстрым миром

08:55

РФ жестоко атаковала Киевщину: горит многоэтажка, есть погибшие и пострадавшие

08:13

У Путина не осталось шансов не пойти на мир: РФ поставили жесткий ультиматум

05:37

Скорлупа слетит сама: повар рассказал, как быстро почистить вареные яйца

04:47

"Две сильные любви": Ольга Мартыновская сделала заявление об отношениях

03:41

Богатство уже на пороге: трем знакам зодиака деньги будут "идти" в руки в 2026 году

02:21

Больше вреда чем пользы: какие продукты эксперты не советуют мыть перед приготовлением

01:33

Поймают волну удачи: какие знаки зодиака будут самыми счастливыми в сезон Стрельца

29 ноября, суббота
23:48

Как правильно прогревать дизельные и бензиновые двигатели - названо точное время

23:09

Украина проведет "решающие" переговоры с США: в СМИ раскрыли дату и место

22:05

Посланник Путина тайно соблазнял команду Трампа выгодами от "дружбы" с РФ - WSJ

21:00

Стал пажем короля в 15 лет: какой украинский гетман служил при дворе

20:11

10 часов пролежало под плитой: в Киевской области спасли еще одну жизньФото

19:52

Погода перейдет в календарную зиму: синоптики дали новый прогноз

19:51

"Что даст горстка Tomahawk": в WSJ раскрыли, как Уиткофф блокировал поставки ракет

19:25

В Покровске оборонительная операция существенно затруднена: в ДШВ раскрыли причину

18:53

Часов в темноте будет значительно больше: новые графики отключения света на 30 ноября

18:19

"Был моим другом до и будет после": Ермак впервые прокомментировал увольнение

Реклама
18:15

В Украине появится первая платная дорога: где ее построят

17:58

Большой церковный праздник Андрея-2025: приметы и строгие запреты 30 ноября

17:32

Трамп объявил небо над Венесуэлой "полностью закрытым": что он задумал

16:34

На 17% дешевле, чем год назад: в Украине резко упали цены на базовый продукт

16:32

Не Львов и не Киев: где впервые спели гимн Украины, стало известно только сейчасВидео

16:09

Время менять план обороны: Зеленский провел важное совещание с Будановым и Шмыгалем

15:41

Опытные хозяйки посыпают огород крупой: для чего они так делают

15:40

От хаоса к триумфу: какой судьбоносный выбор предстоит Львам в 2026 годуВидео

15:40

Три и восемь лет: Остапу Ступке огласили приговор за "пьяное" ДТП

15:34

Страшная ночь: звезда "Спіймати Кайдаша" показала последствия прилета в Киеве

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Новости шоу бизнеса
Ольга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонФилипп КиркоровАлла ПугачеваЕлена ЗеленскаяМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия Ротару
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Красивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волос
Экономика
ТарифыКурс валютЦены на продуктыДенежная помощь
Рецепты
СалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакуски
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять