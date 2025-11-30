Не прошел 'кастинг вер': какая комичная причина помешала Владимиру принять ислам

Крещение Руси стало стратегическим шагом князя Владимира.

https://glavred.info/culture/ne-proshel-kasting-ver-kakaya-komichnaya-prichina-pomeshala-vladimiru-prinyat-islam-10719965.html Ссылка скопирована

Как Владимир Великий выбирал веру / Коллаж: Главред, фото: фреска В. М. Васнецова во Владимирском соборе Киева "Крещение святого князя Владимира", uk.wikipedia.org

Вы узнаете:

Проводил ли "конкурс вер" князь Владимир

Почему Владимир Великий не выбрал ислам

Как крещение Руси изменило жизнь князя

Крещение Киевской Руси в 988 году князем Владимиром Великим является одним из самых поворотных событий в украинской истории. "Повесть временных лет" описывает этот процесс как тщательный "конкурс вер", где князь якобы взвешивал аргументы мусульман, иудеев, немцев-христиан и греческого "философа".

Как отмечает кандидат исторических наук Вадим Аристов на платформе "Локальная история", летописный рассказ о "кастинге вер", вероятно, является литературной фикцией. Главред узнал, как Владимир Великий выбирал веру.

видео дня

Почему Владимир Великий не выбрал ислам

Летопись подает историю "выбора веры" в форме настоящего "кастинга", где Владимир слушает представителей разных конфессий. Мусульмане из Волжской Болгарии были первыми посланцами, но их миссия провалилась по одной, на первый взгляд, комичной, но решающей причине: "сухой закон".

Владимир якобы заявил: "Для русов питье - это веселье, не можем без того быть". Согласно летописной версии, именно запрет алкоголя стал ключевым препятствием для принятия ислама.

Впрочем, независимые свидетельства подсказывают, что религиозной политике князя была присуща "многовекторность". Среднеазиатский автор аль-Марвази писал о попытке русов принять мусульманство уже после крещения. Он упоминает, что русский "царь Буладмир" (Владимир - ред.) якобы обращался к Хорезму с просьбой об учителях, поскольку христианство "притупило их мечи", а ислам позволил бы им вести войны.

Мог ли Владимир оставить язычество

Судьбоносный выбор Владимира был обусловлен не только религиозными, но и политическими факторами. Язычество в Киевской Руси, хотя и было господствующей религией, не могло обеспечить государству необходимый международный престиж и равноправие с мощными империями, прежде всего Византией.

Летопись настаивает, что выбор греческого христианства был безальтернативным. Князь отклонил иудаизм, упрекнув иудеев отсутствием собственной страны. К латинскому христианству (от Папы Римского) не было существенных претензий, но Владимир загадочно ответил: "Наши отцы не приняли того".

Киевская Русь была "дерзко молодой страной" на орбите Византии. Религия ромеев, их обряды и храмы воспринимались как символ престижа, богатства и успеха. Принятие ислама или иудаизма было бы "слишком странным" шагом для государства, которое стремилось интегрироваться в византийское политическое и культурное пространство.

Какая религия поразила Владимира больше всего

Больше всего Владимира поразил греческий "философ" из Константинополя, который коротко пересказал библейскую историю, упомянув о Страшном суде. Так называемые "разведчики", которых князь выслал для ознакомления со службами разных религий, сообщили, что только в Константинопольском храме они почувствовали себя "будто на Небе".

"Только то мы ведаем, что наверняка Бог находится с людьми и служба их лучше, чем во всех землях. Мы даже не можем забыть красоты той..." - говорили летописные посланцы.

Как крещение Руси изменило князя Владимира

Владимир принял крещение в Корсуне в Крыму, куда он пришел, вероятно, по собственной инициативе после оказания военной помощи византийскому императору Василию II. В качестве уступки, император согласился на брак князя с царевной Анной.

После возвращения в Киев (вероятнее всего, летом 989 года) состоялось массовое крещение киевлян в Днепре. Впоследствии Владимир начал строительство каменных дворцов и главного храма - Десятинной церкви.

Однако вчерашний язычник воспринимал новую веру все еще в языческих категориях. Немецкий хронист Титмар Мерзебургский писал, что Владимир носил "повязку Венеры", что было слишком буквальным и магическим толкованием евангельской заповеди ("Пусть подпоясаны будут вам бедра").

Также его щедрая милостыня (развозка телег с едой, помощь обездоленным - ред.) хотя и соответствовала христианским принципам, но была чрезмерно буквальной. Это указывало на языческое мышление: чем больше жертва, тем крепче гарантия помощи со стороны высших сил.

Несмотря на эту "варварскую набожность", крещение стало революционным актом, который интегрировал Киевскую Русь в европейскую христианскую цивилизацию. Как образно писал летописец, Владимир землю вспахал, а его сын Ярослав засеял "книжными словами сердца верующих людей".

Вас также может заинтересовать:

Об источнике: Локальная история Локальная история - украинский онлайн-ресурс, посвященный популяризации исторического образования и освещению событий и персоналий по истории Украины. Публикует статьи, аналитические тексты, репортажи и инфографики о локальных событиях, культурном наследии и выдающихся исторических фигурах.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред