Укр
StarsМода и красотаОтношенияГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникДом и уютЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мода и красота

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

Алена Кюпели
17 декабря 2025, 21:24
21
Рисовая вода богата белками, жизненно важными витаминами, такими как витамины С и Е.
волосы
Рисовая вода для волос / Коллаж: Главред, фото: Freepik, УНИАН

Кратко:

  • Как рисовая вода влияет на волосы
  • Что рисовая вода делает с волосами
  • Рисовая вода - рост волос

Каждый год новаторы в индустрии красоты представляют новые ингредиенты, обещающие более сильные и блестящие волосы. Но некоторые тренды доказывают, что это не просто мимолетные причуды, и рисовая вода — один из них.

Когда-то вирусное средство для домашнего использования, этот ингредиент, которому уже несколько столетий, продемонстрировал реальную эффективность, превратившись в основной продукт в средствах для волос. Его по-прежнему рекламируют за способность укреплять пряди и стимулировать рост — но действительно ли он оправдывает ожидания?

видео дня

Рисовая вода для волос преимущества

По словам доктора Габи Лонгсворт, ученого, сертифицированного специалиста по уходу за волосами, рисовая вода известна своим содержанием белка и витаминов, которые способствуют укреплению и оздоровлению волос.

"Рисовая вода богата белками, жизненно важными витаминами, такими как витамины С и Е, минералами, аминокислотами и антиоксидантами", — говорит она, отмечая, что витамин С стимулирует выработку кожного сала, которое увлажняет кожу головы, а витамин Е обволакивает волосы, делая их мягкими и шелковистыми.

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру
Рисовая вода создает впечатление более длинных и густых волос/ фото: pexels

Эффективность рисовой воды для волос

Неудивительно, что этот ингредиент стал так популярен в средствах по уходу за волосами, особенно в тех, которые подходят для кудрявых волос. "Если у вас переувлажненные, вялые, мягкие, липкие, безжизненные волосы, которые не могут долго держать завивку после мытья, еженедельное ополаскивание рисовой водой очень эффективно", — утверждает Лонгсворт, отмечая, что рисовая вода также является отличным укрепляющим протеиновым средством для волос. "Вы не увидите результатов за одну ночь, но должны заметить улучшения после четырех-шести недель непрерывного использования", - говорит она.

И это относится практически ко всем так называемым чудотворцам: "Чтобы увидеть долгосрочные улучшения состояния волос, необходимы терпение и последовательность", — говорит она.

Рисовая вода для роста волос

Рисовая вода создает впечатление более длинных и густых волос, но не обязательно стимулирует их рост. "Крупные белки в рисовой воде слишком велики, чтобы проникнуть в волосяной стержень, и вместо этого создают толстое защитное покрытие на каждом волоске", — поясняет доктор Лонгсворт. Именно поэтому многие связывают этот ингредиент с ростом волос: "Покрытие минимизирует ломкость, позволяя естественному росту волос быть более заметным, но это средство не ускоряет рост волос", — добавляет она. При этом Лонгсворт отмечает, что если у вас есть проблемы с кожей головы — такие как сухость, зуд, шелушение, раздражение, чувствительность или жирность — рисовая вода может помочь. "Когда рисовую воду втирают, она способствует оздоровлению кожи головы и, таким образом, стимулирует рост волос", — говорит она.

Как использовать рисовую воду для волос

Для достижения оптимального эффекта, как отмечает Лонгсворт, рисовую воду следует наносить на свежевымытые, подсушенные полотенцем волосы без остатков средств для укладки (можно также наносить ополаскиватель на сухие пряди). После того, как средство останется на волосах 10 минут (или в течение времени, рекомендованного производителем), смойте ее, чтобы избежать чрезмерного воздействия. "Всегда используйте глубоко увлажняющий кондиционер после ополаскивания рисовой водой", — говорит она. "Или смешайте рисовую воду с вашим глубоким кондиционером".

Также важно использовать очищающее средство между процедурами, добавляет она: "Если старый слой не будет удален, он не позволит влаге достичь сердцевины волоса", — предупреждает она. "В результате произойдет переизбыток белка, волосы станут сухими и жесткими, а также склонными к ломкости".

А если вы ищете средство, содержащее этот компонент для укрепления волос, Лонгсворт советует внимательно изучать состав. Для достижения наилучших результатов она рекомендует использовать только те формулы, в составе которых рисовая вода занимает первые пять позиций. "Это означает, что рисовая вода присутствует в большом количестве", — объясняет она.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

волосы секреты красоты
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

22:55Украина
Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения света

21:14Энергетика
Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:59Мир
Реклама

Популярное

Ещё
"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

"Взял пакет с мусором": Козловский раскрыл, как расплачивался с Кондратюком

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Пять знаков зодиака ждет самый успешный день в жизни - список везунчиков

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 17 декабря: что происходит на фронте (обновляется)

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

Последние новости

22:55

"Пробили дно": военному с ампутациями рук и ног отказали в выдаче карты в банке

21:53

О таком предупреждала Библия: вода в Персидском заливе стала кроваво-краснойВидео

21:51

Башни, шпили и узкая улица: как хотели перестроить Крещатик в 1944 году (фото)

21:24

Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

21:14

Киев и область 18 декабря: ДТЭК обнародовал новые графики отключения светаФото

Лукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не толькоЛукашенко живет в диком страхе: Санников – о сделках, на которые может пойти Беларусь с Трампом и не только
21:01

Опытный стилист назвал 5 обыденных привычек, которые постепенно "убивают" ваши волосы

20:59

Сенат США принял решение о военной помощи Украине - что предлагается

20:38

Улыбка будет сияющей: всего два продукта мгновенно сделают зубы белее

20:29

Костюк готовит "Динамо" к матчу с "Ноа" и анонсировал первые перестановки в составе

Реклама
20:20

Из 64 в 40: невероятное перевоплощение украинки

19:42

"Бред и сдача территорий": Костенко об идее США по "демилитаризации" Донбасса

19:33

Во избежание ссор: священник сказал, может ли муж стричь женуВидео

19:26

Гортензия "не простит": какая зимняя манипуляция может "убить" бутоныВидео

19:16

Путин послал Украине и США сигнал о войне - что планирует КремльВидео

19:13

"Не тянет": популярный российский комик бросает сцену из-за состояния здоровья

19:00

Как сделать кислые мандарины сладкими: очень простые способыВидео

18:58

"Худшая ситуация для Украины": украинцев предупредили о новом этапе в войнеВидео

18:54

Часть областей Украины обойдут отключения света - графики на 18 декабря

18:52

Путин готовит шаги по войне: в ЦПД рассказали о перспективах ее завершения

18:47

Пенсия под угрозой: что нужно сделать украинцам, чтобы не остаться без денег

Реклама
18:46

Удар не по никотину, а по госбюджету - законопроект #14410-д снизит налоговые поступления на 25 млрд. грн.

18:14

Разозлят Огненную Лошадь: что нельзя дарить на Новый год 2026

17:55

Партия "Слуга народа" избрала нового главу — что о нем известно

17:50

Более 90 лет назывался в честь комдива-бандита СССР - что это за город УкраиныВидео

17:34

В Киеве нашли уникальный символ времен Киевской Руси - почему он перевернутВидео

17:28

Укрэнерго больше не указывает количество очередей отключений света: эксперт назвал причину

17:27

Ночной тариф с 1 января: изменится ли цена электроэнергии для украинцев

17:12

Ребус для людей с орлиным зрением: найдите клубнику среди арбузов за 15 секунд

16:50

"Мне очень больно": Марта Адамчук откровенно заговорила о трагедии

16:48

Приближенный к Трампу пастор Бернс высказался о коррупции в Украине и женщине-президенте

16:34

В России снова заявили об оккупации Купянска - в СНБО объяснили, что происходит

16:33

Доллар резко взлетел, а евро отошел от рекорда: курс валют на 18 декабря

16:24

Когда авто с "мигалками" можно не пропускать: водителям назвали три случаяВидео

16:22

Два украинских фильма вошли в короткий список "Оскара": что это за кинолентыВидео

16:15

Каким знакам зодиака Новолуние принесет финансовый успех: 3 счастливчика

16:12

РФ заканчивает подготовку к новому массированному удару по Украине - куда и чем будет бить

16:01

"Будет сауна": известная актриса раскрыла, как проходил кастинг в "ВИА Гру"

15:40

Путин назвал виновных в войне и заявил о смене лидеров Европы - как он их обозвалВидео

15:29

"Непростое время": после похорон Степана Гиги его семья обнародовала заявление

15:27

Рожденные для связи с высшими мирами: четыре даты рождения с мистической аурой

Реклама
15:00

Массированные атаки на Киев: боец ПВО раскрыл ключевую проблему обороны столицы

14:49

Путин обещает не нападать НАТО, но в Минобороны проговорились о реальных планах РФВидео

14:32

Больше вреда, чем пользы: какие части курицы лучше не есть

14:25

Украинцев призвали срочно купить новый веник: народное поверье на 18 декабря

14:24

На Одесщине объявили чрезвычайную ситуацию государственного уровня - какая причина

14:17

"Более 60 ожогов": известной актрисе изуродовали лицо безобидной процедурой

13:59

Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

13:57

Путин заговорил об "исторических территориях" РФ и поставил Украине ультиматум

13:46

Украинский перевод знают единицы: чем можно заменить фразу "потерял дар речи"Видео

13:46

Сочельник 2025 в Украине: дата, традиции и что обязательно нужно знать

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаТелеграм новости Украины
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Новости шоу бизнеса
Настя КаменскихФилипп КиркоровВиталий КозловскийЕлена ЗеленскаяПотапСофия РотаруОльга СумскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла ПугачеваМаксим Галкин
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
Комнатные растенияВсе о салеУборкаАвтоСтирка
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Новый год 2026
Год Красной Огненной Лошади — каким будет 2026В чем встречать Новый год 2026Китайский гороскоп на 2026 год
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Рецепты
Простые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалатыНапиткиПраздничное меню

©2002-2025, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять