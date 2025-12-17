Рисовая вода для волос: так ли она полезна, чтобы отрастить шевелюру

Рисовая вода богата белками, жизненно важными витаминами, такими как витамины С и Е.

Как рисовая вода влияет на волосы

Что рисовая вода делает с волосами

Рисовая вода - рост волос

Каждый год новаторы в индустрии красоты представляют новые ингредиенты, обещающие более сильные и блестящие волосы. Но некоторые тренды доказывают, что это не просто мимолетные причуды, и рисовая вода — один из них.

Когда-то вирусное средство для домашнего использования, этот ингредиент, которому уже несколько столетий, продемонстрировал реальную эффективность, превратившись в основной продукт в средствах для волос. Его по-прежнему рекламируют за способность укреплять пряди и стимулировать рост — но действительно ли он оправдывает ожидания?

Рисовая вода для волос преимущества

По словам доктора Габи Лонгсворт, ученого, сертифицированного специалиста по уходу за волосами, рисовая вода известна своим содержанием белка и витаминов, которые способствуют укреплению и оздоровлению волос.

"Рисовая вода богата белками, жизненно важными витаминами, такими как витамины С и Е, минералами, аминокислотами и антиоксидантами", — говорит она, отмечая, что витамин С стимулирует выработку кожного сала, которое увлажняет кожу головы, а витамин Е обволакивает волосы, делая их мягкими и шелковистыми.

Эффективность рисовой воды для волос

Неудивительно, что этот ингредиент стал так популярен в средствах по уходу за волосами, особенно в тех, которые подходят для кудрявых волос. "Если у вас переувлажненные, вялые, мягкие, липкие, безжизненные волосы, которые не могут долго держать завивку после мытья, еженедельное ополаскивание рисовой водой очень эффективно", — утверждает Лонгсворт, отмечая, что рисовая вода также является отличным укрепляющим протеиновым средством для волос. "Вы не увидите результатов за одну ночь, но должны заметить улучшения после четырех-шести недель непрерывного использования", - говорит она.

И это относится практически ко всем так называемым чудотворцам: "Чтобы увидеть долгосрочные улучшения состояния волос, необходимы терпение и последовательность", — говорит она.

Рисовая вода для роста волос

Рисовая вода создает впечатление более длинных и густых волос, но не обязательно стимулирует их рост. "Крупные белки в рисовой воде слишком велики, чтобы проникнуть в волосяной стержень, и вместо этого создают толстое защитное покрытие на каждом волоске", — поясняет доктор Лонгсворт. Именно поэтому многие связывают этот ингредиент с ростом волос: "Покрытие минимизирует ломкость, позволяя естественному росту волос быть более заметным, но это средство не ускоряет рост волос", — добавляет она. При этом Лонгсворт отмечает, что если у вас есть проблемы с кожей головы — такие как сухость, зуд, шелушение, раздражение, чувствительность или жирность — рисовая вода может помочь. "Когда рисовую воду втирают, она способствует оздоровлению кожи головы и, таким образом, стимулирует рост волос", — говорит она.

Как использовать рисовую воду для волос

Для достижения оптимального эффекта, как отмечает Лонгсворт, рисовую воду следует наносить на свежевымытые, подсушенные полотенцем волосы без остатков средств для укладки (можно также наносить ополаскиватель на сухие пряди). После того, как средство останется на волосах 10 минут (или в течение времени, рекомендованного производителем), смойте ее, чтобы избежать чрезмерного воздействия. "Всегда используйте глубоко увлажняющий кондиционер после ополаскивания рисовой водой", — говорит она. "Или смешайте рисовую воду с вашим глубоким кондиционером".

Также важно использовать очищающее средство между процедурами, добавляет она: "Если старый слой не будет удален, он не позволит влаге достичь сердцевины волоса", — предупреждает она. "В результате произойдет переизбыток белка, волосы станут сухими и жесткими, а также склонными к ломкости".

А если вы ищете средство, содержащее этот компонент для укрепления волос, Лонгсворт советует внимательно изучать состав. Для достижения наилучших результатов она рекомендует использовать только те формулы, в составе которых рисовая вода занимает первые пять позиций. "Это означает, что рисовая вода присутствует в большом количестве", — объясняет она.

