Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

В четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Только на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"И в дальнейшем антициклон будет определять погоду в Украине", - подчеркнула она.
Ветер западных направлений, умеренный, однако местами он будет порывистым. По прогнозу Диденко, ночью столбики термометров будут колебаться около нуля. Днем ожидается +3...+6 градусов, на западе - до +7.
В южных областях будет теплее всего. Там воздух прогреется до +6...+11 градусов, а в Крыму - до +12.
Погода в Киеве
В Киеве 18 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный, временами порывистый. Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке около +5 градусов.
Когда ожидать похолодания
В ближайшие дни температура воздуха будет испытывать незначительные колебания. Однако уже ближе к Рождеству ожидается поступление более свежей воздушной массы.
Ориентировочно с 26 декабря в Украине Диденко прогнозирует похолодание. По ее словам, дневная температура снизится до небольших минусовых значений, а ночью столбики термометров могут опускаться до -5...-11 градусов.
Какой будет погода в Украине в январе и феврале
Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отметила, что январь остается самым холодным зимним месяцем в Украине.
"Он может быть на 1-2 градуса теплее климатической нормы", - отметила метеоролог и добавила, что средняя температура воздуха за месяц будет колебаться от +1...+2 градусов на юге до -3 и ниже в северных и северо-восточных областях.
В то же время в январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, Восточная Европа и Украина в эти дни будут находиться под влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что ожидаются незначительные колебания температуры, слабый ветер и локальные осадки.
Также 17 декабря погода в Украине будет облачной, осадков не ожидается, только на западе солнечно. Температура +2...+5 °C, на западе и юге +4...+10 °C.
Кроме этого, 17 декабря ожидается штормовая погода и туман, особенно в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях (видимость 200-500 м). В регионах объявлено штормовое предупреждение І уровня опасности.
