Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания

Руслана Заклинская
17 декабря 2025, 13:59
Антициклон определяет погоду в Украине, но совсем скоро ожидается поступление более свежей воздушной массы.
Украину заметет снегом и ударят морозы до -11: известна дата сильного похолодания
Погода в Украине на 18 декабря / Фото: freepik.com

Вы узнаете:

  • Какой будет погода в Украине 18 декабря
  • Где ожидаются осадки, а где будет сухо
  • Когда прогнозируется похолодание в Украине

В четверг, 18 декабря, в большинстве областей Украины осадков не ожидается. Только на Закарпатье пройдет небольшой дождь, а в Карпатах дождь с мокрым снегом. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"И в дальнейшем антициклон будет определять погоду в Украине", - подчеркнула она.

Ветер западных направлений, умеренный, однако местами он будет порывистым. По прогнозу Диденко, ночью столбики термометров будут колебаться около нуля. Днем ожидается +3...+6 градусов, на западе - до +7.

В южных областях будет теплее всего. Там воздух прогреется до +6...+11 градусов, а в Крыму - до +12.

Погода в Украине 18 декабря
Погода в Украине 18 декабря / Коллаж: Главред, фото: скриншот meteoprog.com

Погода в Киеве

В Киеве 18 декабря существенных осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный, временами порывистый. Температура воздуха в течение дня будет держаться на отметке около +5 градусов.

Наталия Диденко инфографика
Наталия Диденко / Инфографика: Главред

Когда ожидать похолодания

В ближайшие дни температура воздуха будет испытывать незначительные колебания. Однако уже ближе к Рождеству ожидается поступление более свежей воздушной массы.

Ориентировочно с 26 декабря в Украине Диденко прогнозирует похолодание. По ее словам, дневная температура снизится до небольших минусовых значений, а ночью столбики термометров могут опускаться до -5...-11 градусов.

Какой будет погода в Украине в январе и феврале

Заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института Вера Балабух отметила, что январь остается самым холодным зимним месяцем в Украине.

"Он может быть на 1-2 градуса теплее климатической нормы", - отметила метеоролог и добавила, что средняя температура воздуха за месяц будет колебаться от +1...+2 градусов на юге до -3 и ниже в северных и северо-восточных областях.

В то же время в январе повышается вероятность вторжения арктического холода, что является типичным для этого месяца.

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, Восточная Европа и Украина в эти дни будут находиться под влиянием антициклонов. Метеоролог Игорь Кибальчич отметил, что ожидаются незначительные колебания температуры, слабый ветер и локальные осадки.

Также 17 декабря погода в Украине будет облачной, осадков не ожидается, только на западе солнечно. Температура +2...+5 °C, на западе и юге +4...+10 °C.

Кроме этого, 17 декабря ожидается штормовая погода и туман, особенно в северных, Черкасской, Полтавской и Харьковской областях (видимость 200-500 м). В регионах объявлено штормовое предупреждение І уровня опасности.

О персоне: Наталья Диденко

Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

