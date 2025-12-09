Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

Метеоролог удивила прогнозом на зиму.

Прогноз погоды на зиму 2025-2026 / фото: pixabay

Вы узнаете:

Какой будет зима 2025-2026 в Украине

Какие сюрпризы украинцам "приготовил" январь и февраль

Зима 2025-2026 в Украине ожидается не слишком холодной, а средняя температура воздуха будет выше, чем обычно. Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института в комментарии УНИАН.

По ее словам, сейчас средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.

"Средняя за зиму температура стала еще выше, чем давали предыдущие расчеты", - сказала Балабух.

Она добавляет, что такая погодная аномалия в основном вызвана слишком теплым декабрем, который по своим показателям больше напоминает ноябрь.

В западных и северных регионах Украины отклонения могут достигать +4°C и даже превышать эту отметку.

"И практически такая очень высокая температура сохраняется первые две декады. Затем и в дальнейшем идут положительные аномалии, но они уже будут значительно меньше", - рассказала Балабух.

Какой будет погода в январе и феврале

Январь - самый холодный зимний месяц в Украине, напомнила Балабух.

"Он может быть где-то на 1-2 градуса теплее климатической нормы", - сказала она и добавила, что средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях. В то же время в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что является типичным для этого месяца. "Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.

Погода в Украине - новости по теме

Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.

Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.

Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".

О персоне: Вера Балабух Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.

