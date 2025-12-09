Лютые морозы или аномальное тепло: какой будет зима в Украине

Вы узнаете:
- Какой будет зима 2025-2026 в Украине
- Какие сюрпризы украинцам "приготовил" январь и февраль
Зима 2025-2026 в Украине ожидается не слишком холодной, а средняя температура воздуха будет выше, чем обычно. Об этом рассказала Вера Балабух, заведующая отделом прикладной метеорологии и климатологии Украинского гидрометеорологического института в комментарии УНИАН.
По ее словам, сейчас средняя температура зимой в Украине прогнозируется на 3-4 градуса выше нормы.
"Средняя за зиму температура стала еще выше, чем давали предыдущие расчеты", - сказала Балабух.
Она добавляет, что такая погодная аномалия в основном вызвана слишком теплым декабрем, который по своим показателям больше напоминает ноябрь.
В западных и северных регионах Украины отклонения могут достигать +4°C и даже превышать эту отметку.
"И практически такая очень высокая температура сохраняется первые две декады. Затем и в дальнейшем идут положительные аномалии, но они уже будут значительно меньше", - рассказала Балабух.
Какой будет погода в январе и феврале
Январь - самый холодный зимний месяц в Украине, напомнила Балабух.
"Он может быть где-то на 1-2 градуса теплее климатической нормы", - сказала она и добавила, что средняя за месяц температура воздуха может колебаться от 1-2 градусов тепла на юге до -3 и ниже - в северных и северо-восточных областях. В то же время в январе повышается вероятность заливов арктического холода, что является типичным для этого месяца. "Аналогично - и февраль", - отметила метеоролог.
Погода в Украине - новости по теме
Напомним, синоптик Наталья Диденко сообщила, что погода в Украине во вторник, 9 декабря, будет облачной и ветреной. В некоторых областях ожидается дождь или мокрый снег.
Как писал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что погода в течение недели будет аномально теплой, но в то же время переменчивой. Будут местами дожди, туманы и сильные порывы ветра.
Тем временем синоптик Наталья Птуха рассказала, какой будет зима в Украине. По ее словам, нынешние зимние месяцы в целом будут теплее на 1,5-2 градуса. Однако, она предупредила, что даже в относительно мягкий сезон стоит быть готовыми к резким погодным "качелям".
Читайте также:
- Влупит резкое похолодание: названы регионы, где будет штормовая погода
- Украину накрывает похолодание: в каких областях будет мороз
- Штормить будет почти неделю: Украину атакует затяжная магнитная буря
О персоне: Вера Балабух
Вера Балабух - кандидат географических наук, старший научный сотрудник, заведующий отделом прикладной метеорологии и климатологии УкрГМИ ГСЧС Украины и НАН Украины.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред