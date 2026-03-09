Отключения электроэнергии в Киеве и области: что известно о графиках на 10 марта

Главное:
- Киевлянам стоит быть готовыми к временным перебоям с электричеством
- Жителям столицы советуют заранее уточнять периоды отключений
Во вторник, 10 марта, киевлянам стоит быть готовыми к временным перебоям с электричеством.
В компании ДТЭК объяснили, что это связано с повреждениями энергетической инфраструктуры после недавних массированных ударов со стороны России.
На этот раз привычная система отключений по группам не будет действовать: для каждого дома составлено отдельное расписание, поэтому даже соседние здания могут оставаться без света в разное время.
Жителям столицы советуют заранее уточнять периоды отключений по своему адресу на официальном сайте ДТЭК, а также в Telegram и Viber, чтобы планировать день.
Для населённых пунктов Киевской области схема отключений остаётся прежней, при этом жителей просят экономить электроэнергию и не перегружать сеть.
Прогноз по отключениям электроэнергии: чего ждать в будущем
Народный депутат Сергей Нагорняк считает, что с течением времени графики отключений могут стать реже и менее строгими.
Он связывает это с ростом солнечной энергетики в Украине — речь идёт не только о крупных электростанциях, но и о небольших панелях, которые всё чаще устанавливаются на крышах частных домов.
Политик отмечает, что процесс активно развивается: почти каждый месяц в разных регионах появляются новые малые солнечные установки в домах, что постепенно укрепляет национальную энергосистему.
Ранее сообщалось о том, что в Киеве и области планируют отключения электроэнергии. В Киеве деления на подгруппы не будет — для каждого конкретного адреса составлен отдельный график подачи электричества.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Киев получит новые ресурсы для восстановления. В Киев уже направлены больше сотни ремонтных бригад и привлекаются дополнительные из регионов для восстановления.
Как ранее писал Главред, в Киеве продолжаются работы по восстановлению теплоснабжения в жилых домах. Как сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития громад и территорий Украины Алексей Кулеба, еще десятки домов остаются без тепла.
Об источнике: ДТЭК
ДТЭК (ранее - Донбасская топливно-энергетическая компания; укр. Донбасская топливно-энергетическая компания) - крупнейший частный инвестор энергетической отрасли Украины.
Компания производит электроэнергию на солнечных, ветровых и тепловых электростанциях, добывает уголь и природный газ, осуществляет трейдинг энергопродуктов, распределяет электроэнергию и имеет сеть зарядных станций, пишет Википедия.
