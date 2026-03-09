Укр
Погода готовит сюрприз: где в Украине резко потеплеет и выпадут дожди

Юрий Берендий
9 марта 2026, 16:13
В Черкасской области ожидается потепление до +17 градусов, однако в конце недели в регион может вернуться более прохладный воздух, отметил синоптик.
Погода в Украине после прохладного начала весны постепенно меняется на более теплую и солнечную. Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

По его словам, весна 2026 года постепенно набирает обороты: установилась солнечная и сухая погода с прохладными ночами, когда температура опускается до 1–4 градусов мороза, и дневными показателями на уровне 7–10 градусов тепла. Такие суточные колебания температуры характерны для антициклонов в переходный сезон.

Прогноз погоды в Украине - какая будет погода в Черкассах на неделю

По его словам, блокирующий европейский антициклон KONRAD начинает смещаться на юго-восток, в результате чего регион постепенно будет попадать в зону более теплых воздушных масс вдоль его западной периферии.

"Текущая неделя ознаменуется более интенсивным потеплением. Дневная температура продолжит расти и к пятнице, 13 марта, значительно повысится. Ночи из-за процессов охлаждения в антициклоне останутся прохладными, но уже без морозов. Среднесуточная температура вырастет до 5-7º тепла, что характерно для конца марта-начала апреля. Ночью есть вероятность туманов охлаждения, которые быстро рассеются утром", - сообщил он.

Прогноз погоды в Черкасской области на 7 дней

Начальник черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань отметил, что в период с 10 по 13 марта юго-западные ветры будут способствовать поступлению теплого воздуха из Средиземноморья. В это время ночная температура составит 0-5 градусов тепла, днем будет повышаться до 10-15 градусов, а 13 марта может достичь даже +17.

По предварительным прогнозам, в выходные антициклон сместится дальше в сторону Казахстана, и ветры с восточной составляющей начнут приносить в Черкасскую область более прохладный воздух. При малооблачной погоде ночная температура будет колебаться от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, а днем составит 8–13 градусов тепла.

"В результате длительного периода сухой погоды и схода снежного покрова будет расти пожарная опасность в экосистемах области. Поэтому следует избегать поджогов сухой растительности, которые вредят не только всему живому, но и загрязняют атмосферный воздух. По статистике, именно в весенние месяцы происходит наибольшее количество возгораний. Соблюдайте правила пожарной безопасности", - подчеркивает он.

Синоптик также отметил, что по предварительным оценкам первые маловыраженные атмосферные фронты могут начать поступать в регион во второй половине марта. Они принесут более переменчивую погоду, в частности небольшие дожди и колебания температуры.

Когда в Украину придет настоящее тепло - прогноз

Начальник отдела взаимодействия со СМИ Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью Главреду отмечала, что в ближайшее время погодные условия в Украине будут достаточно приятными и комфортными, с типичными весенними чертами. Ожидаются солнечные дни с умеренно теплой температурой.

По ее словам, такая тенденция сохранится и в начале следующей недели, поскольку погодные условия будет определять область повышенного атмосферного давления. Из-за этого осадков в основном не ожидается, а значительных колебаний температуры также не прогнозируют.

"В некоторых регионах у нас действительно начинается метеорологическая весна. Среди них Закарпатье и юг страны. В целом, когда средняя суточная температура у нас стабильно становится выше 0 и уже идет в сторону повышения и ниже не опускается, тогда говорим о метеорологической весне. Но есть еще агрометеорологи. Они выделяют переход среднесуточной температуры +5 - это тогда, когда уже восстанавливается вегетация. Они говорят: "Тогда уже настоящая весна". То есть этот промежуток между переходом через 0 и через +5 - это такая предвесення погода. То есть по температурным показателям, когда уже выше 0° - это считается уже весенний характер погоды", - указала она.

Напомним, как ранее сообщал Главред, 10 марта, на Львовщине погодные условия будут формироваться под влиянием области повышенного атмосферного давления. Ожидается солнечный и теплый день, сообщили во Львовском региональном центре по гидрометеорологии.

В Житомирской области ближайшие дни пройдут в рамках настоящей весенней оттепели. По информации Житомирского областного центра по гидрометеорологии, с 10 по 13 марта температура стабильно будет оставаться на теплых показателях и местами подниматься до +17 градусов. Осадки не прогнозируются, поэтому в регионе ожидается несколько дней сухой, солнечной и стабильной погоды.

В Ровенской области 10 марта синоптики прогнозируют переменную облачность без осадков. В ночные и утренние часы возможен слабый туман, а на отдельных участках дорог будет образовываться гололед, сообщили в Ровенском областном центре по гидрометеорологии.

О персоне: Виталий Постригань

Известный украинский синоптик. Начальник Черкасского областного гидрометеорологического центра. Составляет прогнозы погоды в Украине на краткосрочную и долгосрочную перспективу.

