Мыши больше не вернутся: запахи, которые они не выносят

Как избавиться от мышей? / Коллаж: Главред, скриншоты

С приходом холодов грызуны начинают массово переселяться с полей в человеческие жилища, погреба и сараи в поисках тепла и пищи. Это создает серьезную угрозу для сохранности урожая и санитарного состояния хозяйства. Главный секрет успеха заключается в комплексном подходе: сочетании чистоты в помещениях с использованием специфических запахов, которые заставляют мышей покидать ваш дом без вреда для здоровья людей и домашних животных. Главред расскажет подробнее о таких методах.

Как избавиться от мышей

Домашние кошки

Домашние любимцы — это естественный способ контроля. Мыши боятся даже самого запаха кота и стараются избегать таких мест. Однако если мышей слишком много, один кот может не справиться.

Механические мышеловки

Обычные пружинные мышеловки считаются эффективными, потому что они убивают вредителя мгновенно. Зато автор видео на канале "Секреты урожая" не советует использовать клеевые ловушки, поскольку животное в них долго мучается, а убирать такую ловушку неприятно.

Народные смеси

Иногда советуют смешивать муку с гипсом или цементом. Когда мышь съедает это и запивает водой, смесь застывает внутри. Это действенный, но очень жестокий метод.

Химические яды

Современные препараты действуют не сразу, поэтому мыши не успевают предупредить других об опасности. Главный недостаток — если отравленную мышь съест ваш кот или собака, они тоже могут отравиться.

Как отпугнуть мышей от своего дома

Мыши имеют очень чувствительное обоняние, поэтому определенные резкие запахи заставляют их уйти.

Лучше всего работают такие эфирные масла, как перечная мята и эвкалипт. Этот метод хорошо подходит для жилых комнат, потому что людям этот запах приятен, а грызунам — нет.

В погребе или в гараже мышей можно отпугнуть с помощью дегтя или мази Вишневского. Ими нужно смочить тряпки и разложить по помещению.

Эффективен от мышей и креолин — сильное техническое средство с запахом "железной дороги". Лучше всего его использовать в тех местах, где вы редко бываете.

Запах дыма или жженой шерсти ассоциируются у грызунов с пожаром, поэтому они убегают. Можно просто смазать входы в норы "жидким дымом", который можно приобрести в магазине.

Самое главное правило — чистота

Никакое средство не поможет, если в помещении есть доступ к еде. Чтобы мыши ушли, нужно:

• Спрятать все крупы и зерно в стеклянные банки или металлические емкости с крышками.• Убрать в помещении, вывезти хлам и старые тряпки, где они могут делать гнезда.• Закрыть доступ к воде.

Когда мыши не имеют что есть и где прятаться, средства с резким запахом становятся максимально эффективными, и грызуны покидают помещение.

