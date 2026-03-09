Зеленский ответил на обвинения Трампа и раскрыл планы на переговоры с РФ

Президент анонсировал новый раунд трехсторонних переговоров.

Зеленский анонсировал встречу и ответил на упреки Дональда Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, скриншот из видео

Ключевые тезисы Зеленского:

Следующий раунд переговоров может состояться на следующей неделе

Украина настаивает на трехстороннем формате

Новый раунд переговоров может состояться на следующей неделе. Переговоры должны проходить с участием США. Об этом президент Украины рассказал в интервью The New York Times.

Как пояснил президент, предыдущий раунд переговоров, который должен был состояться в ОАЭ в прошлую пятницу, был отложен из-за рабочей поездки главы государства на линию фронта. Зеленский подчеркнул, что для Украины принципиальным является присутствие американской стороны за столом переговоров.

Несмотря на предложения Вашингтона рассмотреть вариант проведения переговоров только между Украиной и РФ, Киев настаивает именно на трехстороннем формате.

"Я думаю, что это будет на следующей неделе, если мы серьезно настроены продолжать эти переговоры", - отметил президент.

Ответ на критику Дональда Трампа

Во время интервью журналисты попросили Зеленского отреагировать на громкие заявления Дональда Трампа, который недавно назвал украинского лидера "препятствием для мира", утверждая о якобы готовности Путина к соглашению.

Президент Украины ответил на эти упреки с дипломатической иронией. Он напомнил, что причины войны и роль агрессора являются очевидными фактами для мирового сообщества, которые не требуют дополнительных объяснений.

В то же время Зеленский положительно оценил усилия отдельных представителей команды Трампа. Президент отметил конструктивную работу спецпосланника Стива Виткоффа и Джареда Кушнера, которые, по его словам, прилагают реальные усилия для поиска компромиссных решений в переговорном процессе.

Мирный план США / Инфографика: Главред

Как операция против Ирана повлияла на РФ - мнение эксперта

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко считает, что операция против Ирана показала, что Путин постоянно живет в страхе, потому что в любой момент по нему могут нанести удар. Из-за этого его возможности для встреч на уровне лидеров ограничены и Кремль уже не рассматривает ОАЭ или Саудовскую Аравию как безопасные места для переговоров.

По его словам, эти события ослабляют Путина. В то же время Украине не следует поддаваться на любые его требования или уступки, а вместо этого демонстрировать четкость, жесткость и выносливость.

Как сообщал ранее Главред, 4 марта Зеленский заявил, что очередной раунд мирных переговоров между Украиной, США и Россией откладывается из-за ситуации вокруг Ирана. Об этом заявил Владимир Зеленский в вечернем обращении. По его словам, пока нет необходимых сигналов для проведения трехсторонней встречи, однако Украина готова возобновить переговоры, как только позволит ситуация с безопасностью.

Также специальный посланник США Стив Виткофф заявил, что в мирных переговорах между Украиной и Россией в ближайшие недели ожидается дополнительный прогресс. Он подчеркнул, что работа над мирным соглашением продолжается, а переговоры уже дали результат.

В отчете Института изучения войны отметили, что в Кремле пытаются использовать ситуацию на Ближнем Востоке, чтобы создать информационную основу для обвинений США в возможном срыве мирных переговоров по Украине. Аналитики обратили внимание на заявления главы МИД России Сергея Лаврова, который раскритиковал риторику Дональда Трампа и главы Пентагона Пита Хэгсат относительно действий США и Израиля против Ирана.

Об источнике: The New York Times The New York Times - американская ежедневная газета, базирующаяся в Нью-Йорке. The New York Times освещает внутренние, национальные и международные новости, а также содержит статьи, отчеты о расследованиях и обзоры. Как одна из старейших газет в Соединенных Штатах, она является одной из главных газет страны. По состоянию на 2023 год The New York Times получила 137 Пулитцеровских премий, пишет Википедия.

