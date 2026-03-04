Россию ждет катастрофа из-за войны в Иране, Путин может стать следующим – Огрызко

Ключевых партнеров России методично убирают с политической карты, очередь дошла до Ирана, путинский режим выходит на финишную прямую, отметил дипломат.

Война в Иране и судьба Хаменеи – кошмар для Путина, США подталкивают Россию к распаду – Огрызко / Коллаж: Главред

В ночь на 28 февраля США и Израиль начали массированную военную операцию против Ирана – партнера и военно-политического союзника России, который стал ключевым поставщиком вооружений россиянам для войны против Украины. Эта израильско-американская операция уже привела к гибели верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи и масштабной эскалации на Ближнем Востоке. Основными целями ударов США и Израиля стали объекты ядерной программы Ирана, военная инфраструктура Корпуса стражей исламской революции, правительственные здания и системы ПВО. В ответ Иран нанес массированные удары баллистическими ракетами по территории Израиля, по военным базам США в Бахрейне, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, а также НПЗ Саудовской Аравии.

Руководитель Центра исследований России, дипломат, экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал Главреду, почему война в Иране приведет к катастрофе в России, зачем США методично убирают с политической карты друзей Москвы, почему Путин может стать следующим после Хаменеи, и как он будет действовать, увидев, что диктаторов не спасают ни бункеры, ни наличие ядерки, что будет дальше с "осью зла", почему в результате войны в Иране Трамп сможет управлять нефтяным рынком мира, а в связи с этим для России плохие новости, а также как Запад, сам того не желая, обрекает Россию на распад и приближает его.

Насколько для России будет болезненной потеря одного из ее союзников в лице Хаменеи и хаос, в который Иран погружается сейчас? Учитывая, что с начала полномасштабного вторжения Иран был ключевым поставщиком дронов и баллистики россиянам, теперь России станет сложнее на фронте?

Вы правы, ведь само слово "шахед" вошло в наш повседневный обиход как символ угрозы, смерти и всего того, что несет огромную боль украинцам. И этот "шахед" является изобретением Ирана. Именно Иран на первом этапе войны помогал России максимально насытить ее "шахедами", которые впоследствии были доработаны, и появились так называемые Герани. Кроме того, "шахеды" стали символом ирано-российской дружбы против Украины.

Теперь на этом будет поставлена точка. Надеюсь, что после событий, которые сейчас разворачиваются в Иране, ни нынешний режим, ни любой следующий не сможет восстановить реальное производство или помогать России продолжать войну. Им самим придется зализывать раны, а эти раны, судя по первым дням операции США и Израиля против Ирана, довольно серьезны.

Война в Иране и устранение Хаменеи – безусловный удар для России, считает Огрызко / Фото: Кремль

Для России это безусловный удар и потеря остатков репутации среди стран Глобального Юга, которая еще сохранялась.

Для России наступают действительно тяжелые времена. Ведь сначала в Венесуэле устранили друга Путина – Мадуро, с которым у России были прекрасные отношения, потому что благодаря венесуэльской нефти она зарабатывала. Перед этим убрали российского друга Асада в Сирии, где Россия, как ей казалось, закрепилась навечно, но пришлось уйти. Сейчас исчезает очередной друг России – Иран. На очереди, скорее всего, Куба, затем – Никарагуа. Таким образом, ключевые российские партнеры, которые реально могли чем-то помогать России, методично убираются с политической карты.

Также видим, что все обещания России странам Юга и подписанные документы на самом деле ничего не стоят. Потому что в тот момент, когда нужно помогать, Путин лишь выражает "глубокое сочувствие". Так поступают все политические импотенты, и Путин продолжает демонстрировать, что он именно такой.

Какова вероятность, что Россия будет помогать Ирану в этом противостоянии? В обмен на оружие россияне передавали Ирану ПВО и авиацию. Что будет теперь – Тегеран будет получать технику или другую поддержку от Москвы, или россияне умоют руки?

Вопрос в задаче заключается в том, что именно Россия сейчас может поставить Ирану? Системы ПВО? А чем тогда ей прикрывать собственную территорию? Мы уже видим, как в Россию полетели наши добрые "Фламинго", а вскоре полетят и наши добрые баллистические ракеты – очевидно, что ей нужно от этого защищаться. Если Россия отдаст последнее Ирану, она откроет возможности для ее собственного уничтожения. Поэтому шансы на то, что иранцы что-то получат от россиян, равны нулю. Потому Иран останется один на один со своими проблемами.

Думаю, американцы в ближайшее время окончательно добьют сопротивление. Те удары, которые сейчас наносятся по Ирану, являются беспрецедентными по своей мощности и разрушительной силе.

Поэтому любое взаимодействие будущего режима в Иране с Россией будет очень символическим, если вообще сохранится. Когда американцы победят этот режим, Россия окончательно потеряет своего иранского партнера. Для Москвы перспективы и с этой стороны являются крайне опасными.

Смотрите видео, в котором Владимир Огрызко рассказал о катастрофических последствиях войны в Иране для России и Путина:

Какие перспективы теперь вырисовываются в целом для антизападной коалиции, то есть какие трансформации могут произойти в "оси зла" Россия – Иран – Китай – КНДР? Как Китай здесь может реагировать на падение или критическое ослабление Ирана? И не останется ли вообще Россия в одиночестве, если США и Китай договорятся между собой, учитывая их обоюдную заинтересованность в дальнейшем экономическом сотрудничестве?

Вообще, Путину нужно поучиться у Трампа, как проводить специальные военные операции. Впрочем, думаю, ему скоро ничего не понадобится, потому что он может стать следующим после Хаменеи. Но – его "съедят" свои же.

Что произойдет, если Китай увидит, что Россия проигрывает? А она, безусловно, проигрывает, и Китай после потери Россией Ирана увидит это в ближайшее время. Мне кажется, мы очень часто идеализируем Китай, считая его очень мудрым. Возможно, так и было когда-то, когда Янцзы текла медленно, не спеша, на ее берегах сидели китайцы и ждали, когда проплывет труп их врага. Сейчас мир другой, даже не такой, каким был 10 лет назад. Сегодня все меняется быстро. Поэтому нельзя думать, что Китай будет оставаться в полусонном состоянии и рассуждать категориями веков. Эта идея устарела, поэтому от Китая нужно будет ждать какой-то быстрой реакции.

Россия все больше ослабевает. Китай смотрит на ситуацию весьма прагматично, поэтому понимает, что еще немного, и Россия рухнет. Сегодня ему это невыгодно, потому что он и так от России получает все, что ему хочется и нужно. Продаешь все свои товары в России? Пожалуйста. Покупаешь российское сырье по цене, которую устанавливаешь сам? Пожалуйста. Чего от этого бежать?

Впрочем, так будет до тех пор, пока российский режим еще держится на своих хрупких ногах. Если ноги начнут подкашиваться, и Россия начнет падать, у Китая возникнет простой вопрос – что дальше делать, как управлять огромной территорией, которая становится бесхозной?

Вот тогда быстро начнутся переговоры между Китаем и США, Европой и остальными, кто заинтересован упорядочить эту территорию. Когда-то российский псевдодемократ и либерал Солженицын написал книгу "Как нам обустроить Россию". Именно этот вопрос будет все больше беспокоить не только американцев и европейцев, но и китайцев. Ведь никто не захочет, чтобы на этой огромной территории был хаос, неконтролируемые процессы, гражданские войны и т. д. Это никому не нужно, это дорого. А, следовательно, начнутся какие-то, если уже не начались, кулуарные и закулисные обсуждения того, что нужно делать "в случае если". И нам нужно делать все, чтобы это "если" наступило как можно скорее.

Китай и США будут думать, как упорядочить российскую территорию, когда начнется падение РФ – Огрызко / Фото: Белый дом

Вы сказали, что Путин может стать следующим. А, по вашему мнению, была ли ликвидация аятоллы Хаменеи в его собственном бункере прямым сигналом лидерам других авторитарных режимов? В частности, был ли это сигнал для Путина, несмотря на всю теплоту его отношений с Трампом? Какие выводы для себя сейчас должен сделать Путин? Ведь Трамп пытается максимально подмять под себя нефтяной рынок, и Россия на этом рынке ему не нужна.

Трамп получит козырь, если ему удастся насадить в Иране если не проамериканский режим, то хотя бы такой, как сейчас в Венесуэле. В Венесуэле Мадуро больше нет, но есть его заместительница, которая выполняет указания Вашингтона. И то же самое может произойти в Иране: режим либо формально сохранится, но изменит свою форму, либо там появится лидер, который будет проводить проамериканскую политику.

Если так произойдет, то Трамп получит козырную карту на мировом нефтяном рынке. Ведь есть США, которые сами добывают нефть, есть Венесуэла, которая может залить нефтью весь мир, и есть Иран, который может сделать то же самое. А также у Штатов есть нормальные отношения с Саудовской Аравией и другими арабскими нефтедобывающими странами. Так что Трамп, в принципе, сможет управлять нефтяным рынком мира. А это означает, что Трампу и Штатам Россия особенно не интересна.

В таком случае ситуация для России, с этой точки зрения также, станет критически опасной: если миру не нужна российская нефть, на которой еще как-то держится ее едва живая экономика, то большой вопрос – чего России ждать дальше. Мой прогноз – ждать только катастрофы.

Хотят ли этой катастрофы в России наши западные партнеры? По моему мнению, пока не хотят. По двум причинам: во-первых, боятся ядерного шантажа, во-вторых, боятся неконтролируемого развала России, когда там начнутся гражданские войны, выяснение отношений между новыми регионами и т.д. Всем этим придется как-то управлять.

Западная политическая близорукость очень часто ограничивает те шаги, которые реально нужно сделать, думая на перспективу. Логика любого политика очень проста: у меня есть четыре года, именно на этот период я рассчитываю всю жизнь, а что будет дальше – пусть этим занимается следующий премьер-министр, это будут его проблемы, а не мои. Это очень печально, потому что это ограничивает стратегический горизонт мышления и действий. Если ты мыслишь стратегически, на десятилетия, тебе нужно понять, что Россия является угрозой, причем угрозой для всех, и эту угрозу нужно ликвидировать. А раз так, то нужно сделать такие, такие и такие вещи. Так мыслит стратег, а не политик. Если мыслить как популист, который дорвался до корыта власти и хочешь этим пользоваться, тогда стратегии никакой не увидишь. К большому сожалению, в пяти европейских столицах думают именно таким образом.

Но разве, несмотря на то, что Запад пока не хочет катастрофы в России, он все равно постепенно приближает эту катастрофу, в частности, когда США постепенно выбивают друг за другом друзей России?

Это правда. Более того, своими экономическими санкциями Запад также способствует этому. То есть Запад действительно своими действиями приближает катастрофу в России, даже несмотря на то, что не хочет этого.

Вспомните, как разваливался СССР. Никто на Западе не хотел, чтобы он развалился. Мы с вами прекрасно помним этот "чикен спич" Буша-Ст., который призывал украинцев не быть националистами, отказаться от независимости и идти на поклон к Горбачеву. Так же не хотели распада Союза и в Европе. Ну и что с того? СССР развалился. Почему? Потому что политика Запада была направлена на то, чтобы он развалился. Вот СССР и потерпел крах, потому что это была объективная данность. То же самое произойдет и с Россией.

Конечно, формально никто, в том числе и Трамп, не говорит, что стремится развалить Россию, но своими действиями все они все равно способствуют ее распаду. Ни Стармер, ни Мерц, ни Макрон не говорят, что хотят развалить Россию, но своими действиями они помогают России выйти на путь распада. И слава Богу, нам от этого будет только легче. Да и не только нам. Разве от развала России не выиграет Европа, которая сегодня испытывает очевидную угрозу со стороны РФ. Но поскольку они очень деликатные, либеральные и воспитанные, они не могут поставить перед собой такую задачу, потому что, мол, это же вроде бы законно избранная власть. Как она избрана – мы с вами знаем. Тем не менее, почему-то для многих европейцев это такая "священная корова", к которой нельзя прикоснуться. Нам, украинцам, нужно помочь Западу изменить эту точку зрения.

В результате войны в Иране Трамп получит козырную карту на мировом нефтяном рынке, считает Огрызко / Фото: ua.depositphotos.com

Сейчас на фоне эскалации на Ближнем Востоке мы видим, что цены на нефть стремительно взлетели, и в плюсе от этого Россия, которая до сих пор откровенно страдала от низких цен. Насколько эти события в Иране, по вашему мнению, могут экономически усилить Россию, и могут ли цены на нефть долго оставаться высокими?

Это зависит от того, сколько продлится война в Иране. Трамп заявил, что не хочет, чтобы она затянулась больше, чем на четыре недели. Это не случайный срок, потому что если война продлится дольше, то цены на нефть, которые сейчас подскочили, могут оставаться на высоком уровне. Это не нужно ни США, ни другим странам, которые сейчас получают прибыль за счет наращивания добычи нефти и продажи ее в больших объемах.

Я не думаю, что война затянется дольше озвученного Трампом срока, особенно учитывая результаты, достигнутые уже за первые три дня этой операции. Считаю, что американцы сломают сопротивление Ирана в ближайшие дни, если мощность и очередность этих ударов сохранится. Поэтому я думаю, что это ненадолго.

Поможет ли эта ситуация России заработать больше денег? Многое зависит от того, что скажут наши европейские партнеры. Если в отношении портов в Балтике будет применяться та же практика, что и сейчас, когда "теневой флот" будут арестовывать и конфисковывать, цена на нефть не будет иметь значения для России, потому что она просто не сможет ее продавать. Следовательно, получить дополнительную прибыль ей будет трудно.

Если Европа будет закрывать глаза на теневые танкеры, тогда Россия, безусловно, заработает, и заработает неплохо.

США сломают сопротивление Ирана в ближайшие дни, считает Владимир Огрызко / Коллаж: Главред

Еще вопрос о Путине и опасности для него. Заставит ли ликвидация Хаменеи, а до того и кейс Мадуро, изменить протокол безопасности Путина? Он теперь перестанет спать спокойно, рассматривая возможность аналогичного сценария в отношении Кремля и всего его окружения?

Мне кажется, что Путин с этим и ложится спать, и просыпается. Это КГБистская ментальность: ты не имеешь права доверять никому, даже себе. Это уже, как говорится, полный зашквар, но, как известно, КГБшникам запрещали делиться информацией даже с собственными женами, потому что подозревали, что жена может случайно или не случайно сдать ту информацию, которую она не имеет права разглашать. То есть КГБшник – это человек, который не доверяет никому.

Следовательно, для Путина нынешние события – это полный ужас, потому что он видит, что дотянуться можно куда угодно. Представьте себе, что ракета "Фламинго", которая имеет боеголовку 1200 кг, долетает до места, где в этот конкретный момент находится Путин. Что останется от этого объекта и от самого Путина? Только пыль, воспоминание о том, что такой был когда-то. Путину с этим приходится жить постоянно.

Это мы с вами привыкли жить от тревоги к тревоге и уже на нее иногда даже не особо обращаем внимания. А этот человек, точнее, нелюдь, себя слишком любит, чтобы рисковать.

Кстати, сейчас началась дискуссия о том, как все это может повлиять на потенциальные встречи на уровне руководителей (я в них не верил с самого начала, а сейчас вообще это просто перестало быть актуальным). Если раньше говорили, что Объединенные Арабские Эмираты (Абу-Даби) или Саудовская Аравия – прекрасные места для встречи, то кто же туда полетит сейчас? Для Путина эта тема теперь вообще закрыта. Встреча где-то в Европе? Этот вопрос для него дважды закрыт, потому что это недружественные к нему страны, которые могут посадить самолет и арестовать "тельце", которое там будет находиться.

Поэтому страхи Путина перечеркивают все эти варианты.

Война в Иране четко и ясно покажет, что: а) Путин теряет своих союзников, б) Путин боится всего, что только можно – и внутри России, и снаружи, в) не надо вестись на обещания того, что что-то произойдет, если мы Путину чем-то уступим. Сейчас тот самый момент, когда мы должны начать менять ситуацию в целом. Если мы сможем уничтожить российскую экономику и российскую военную промышленность, то какой смысл соглашаться на требования Путина, подписывать какие-то "мирные соглашения", которые на самом деле будут означать нашу капитуляцию? Поэтому все эти события играют на руку Украине. Поэтому нам сейчас нужно демонстрировать четкость, жесткость, выносливость и не делать ни одного шага назад.

Для Путина нынешние события — это полный ужас, он видит, что дотянуться можно куда угодно, и от него останется только пыль, отметил Огрызко / Фото: https://t.me/news_kremlin

Вы говорите о том, что Путин боится. Он действительно видит, что диктаторов сейчас не спасают ни бункеры, ни наличие ядерки. То есть меры его безопасности, которые он считал надежными, рассыпаются просто на глазах. Может ли Путин в такой ситуации, когда его загоняют в угол, начать совершать ошибки, в том числе и ошибки в нашей войне, которые ускорят поражение России?

Путин постоянно допускает ошибки. Как сказал Зеленский, Путин уже четыре года "берет Киев за три дня". Это свидетельство даже не ошибок, а провалов и в стратегии, и в тактике. Он, как говорят психотерапевты, является человеком с определенной психической болезнью и вполне справедливо называют садистом. То есть Путин не действует в рамках нормальной человеческой логики. Это вовсе не означает, что мы должны списывать все преступления Путина на эту психоаномалию, но для него понятие ошибки как таковой может не существовать. Он может считать, что это все правильно, и продолжать войну.

В окружении Путина начинается брожение, путинский режим выходит на финишную прямую, убежден Огрызко / Скриншот

Я просто вспоминаю Афганскую войну: никто до сих пор не знает точного количества погибших в ней, звучат разные цифры – от 15 тысяч убитых до 60 тысяч. Но для СССР это был безумный шок, нечто невероятное, выходящее за пределы здравого смысла. А сейчас в Украине Россия потеряла 1 миллион 200 тысяч человек, и для Путина это не ошибка.

Здесь вопрос в другом – насколько долго окружение Путина, которое более или менее трезво оценивает ситуацию, но боится садиста и варвара Путина, будет консолидироваться для того, чтобы в конце концов его убрать.

Я абсолютно не верю в какие-либо шансы на народное восстание в России: рабы не умеют восставать и протестовать, они, как писал русский классик, "протестуют, стоя на коленях". Это не изменится до тех пор, пока в России будет существовать нынешняя система. Но вполне возможен заговор, путч или переворот тех, кто стоит рядом с Путиным, чтобы изменить ситуацию в свою пользу – не в пользу народа, потому что для российской верхушки все это быдло, которое не имеет права на голос и существование.

Насколько быстро окружение Путина созреет до понимания, что нужно что-то менять, иначе все рухнет – это главный вопрос, на который у нас нет ответа. Скорее всего, этот процесс уже происходит, потому что есть отдельные сигналы о том, что вокруг Путина начинается брожение, а это уже лучший признак того, что путинский режим выходит на свою финишную тему.

О персоне: Владимир Огрызко Владимир Огрызко – украинский дипломат, министр иностранных дел Украины (2007-2009), чрезвычайный и полномочный посол Украины (1996). С сентября 2014 года руководит аналитико-информационным Центром исследований России. Пишет статьи для таких СМИ, как Новое время и Украинская правда. С 2022 года проректор по международной деятельности в Киевском университете имени Бориса Гринченко.

