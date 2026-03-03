По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

Весной обстрелы не прекратятся, россияне готовятся бить по критической инфраструктуре.

https://glavred.info/ukraine/po-kakim-celyam-budut-bit-okkupanty-vesnoy-zelenskiy-otvetil-10745780.html Ссылка скопирована

Весной обстрелы не прекратятся, считает Зеленский / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Что сказал Владимир Зеленский:

Россияне не собираются уменьшать количество ударов

Необходимо подготовиться к следующей зиме

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не рассчитывать на снижение интенсивности российских обстрелов с приходом весны. Об этом он заявил во время вечернего обращения во вторник.

По словам главы государства, для всех регионов сейчас актуальна единая задача - подготовка как к ближайшим месяцам, так и к следующему отопительному сезону. Он подчеркнул, что Россия не намерена сокращать количество атак и по-прежнему готовится наносить удары по критической инфраструктуре.

видео дня

Зеленский отметил, что этой зимой часть громад и городов продемонстрировали высокую готовность и смогли эффективно защитить энергосистему и поддержать население. В то же время в некоторых регионах, по его словам, с вызовами справиться не удалось.

"Мы прошли эту зиму, некоторые громады, часть наших городов смогли достичь больших результатов в защите, в поддержке людей. Некоторые совсем не справились, как это видели мы", – заявил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на необходимости обобщить успешный опыт, определить чёткие задачи для военных и дипломатического направления и реализовать две ключевые составляющие общенациональной стратегии: усилить защиту в краткосрочной перспективе и качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы избежать серьёзных кризисов.

Среди приоритетов он назвал развитие альтернативной генерации и систем теплоснабжения, создание дополнительных источников энергии и усиление реальной защиты объектов с учётом существующих угроз. Также Зеленский поблагодарил регионы, руководителей громад и правительство за проделанную работу и представленные планы устойчивости.

Смотрите видео заявления Зеленского

Каковы дальнейшие планы россиян на фронте - оценка эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что главным направлением наступления России в 2026 году будет Донецкая область. По его словам, оккупанты сначала нацелены на полный захват Константиновки, а дальше планируют движение на Краматорск и Славянск.

Ступак подчеркивает, что наличие человеческих ресурсов позволяет Кремлю одновременно рассматривать и другие направления, в частности Запорожье и Запорожскую область.

"Запорожье – очень опасное направление. Наши войска последние три недели успешно отражают атаки, но россияне приблизились к городу на 13 км. Если они закрепятся ближе, город может превратиться в город-призрак, подобно Херсону. Россияне делают все, чтобы в Херсоне было невозможно жить, и этот сценарий может повториться в Запорожье", - отметил эксперт.

Он также добавил, что дальнейшие действия РФ будут определяться не только территориальными целями, но и наличием ресурсов для расширения наступательных операций на других фронтах.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

Напомним, в феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что в два раза меньше, чем в январе этого года, и стало самым маленьким показателем с июля 2024 года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал DeepState.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред