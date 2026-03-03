Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

Виталий Кирсанов
3 марта 2026, 20:58
Весной обстрелы не прекратятся, россияне готовятся бить по критической инфраструктуре.
Весной обстрелы не прекратятся, считает Зеленский
Весной обстрелы не прекратятся, считает Зеленский / коллаж: Главред, фото: Офис президента, ua.depositphotos.com

Что сказал Владимир Зеленский:

  • Россияне не собираются уменьшать количество ударов
  • Необходимо подготовиться к следующей зиме

Президент Украины Владимир Зеленский призвал граждан не рассчитывать на снижение интенсивности российских обстрелов с приходом весны. Об этом он заявил во время вечернего обращения во вторник.

По словам главы государства, для всех регионов сейчас актуальна единая задача - подготовка как к ближайшим месяцам, так и к следующему отопительному сезону. Он подчеркнул, что Россия не намерена сокращать количество атак и по-прежнему готовится наносить удары по критической инфраструктуре.

видео дня

Зеленский отметил, что этой зимой часть громад и городов продемонстрировали высокую готовность и смогли эффективно защитить энергосистему и поддержать население. В то же время в некоторых регионах, по его словам, с вызовами справиться не удалось.

"Мы прошли эту зиму, некоторые громады, часть наших городов смогли достичь больших результатов в защите, в поддержке людей. Некоторые совсем не справились, как это видели мы", – заявил Зеленский.

Президент акцентировал внимание на необходимости обобщить успешный опыт, определить чёткие задачи для военных и дипломатического направления и реализовать две ключевые составляющие общенациональной стратегии: усилить защиту в краткосрочной перспективе и качественно подготовиться к следующей зиме, чтобы избежать серьёзных кризисов.

Среди приоритетов он назвал развитие альтернативной генерации и систем теплоснабжения, создание дополнительных источников энергии и усиление реальной защиты объектов с учётом существующих угроз. Также Зеленский поблагодарил регионы, руководителей громад и правительство за проделанную работу и представленные планы устойчивости.

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

Смотрите видео заявления Зеленского

Каковы дальнейшие планы россиян на фронте - оценка эксперта

Военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что главным направлением наступления России в 2026 году будет Донецкая область. По его словам, оккупанты сначала нацелены на полный захват Константиновки, а дальше планируют движение на Краматорск и Славянск.

Ступак подчеркивает, что наличие человеческих ресурсов позволяет Кремлю одновременно рассматривать и другие направления, в частности Запорожье и Запорожскую область.

"Запорожье – очень опасное направление. Наши войска последние три недели успешно отражают атаки, но россияне приблизились к городу на 13 км. Если они закрепятся ближе, город может превратиться в город-призрак, подобно Херсону. Россияне делают все, чтобы в Херсоне было невозможно жить, и этот сценарий может повториться в Запорожье", - отметил эксперт.

Он также добавил, что дальнейшие действия РФ будут определяться не только территориальными целями, но и наличием ресурсов для расширения наступательных операций на других фронтах.

Ситуация на фронте - последние новости по теме

Как ранее писал Главред, планы российских войск по захвату Донбасса остаются неизменными, в то же время у врага есть отдельные намерения создать так называемую буферную зону в других областях Украины.

Кроме того, захват Днепра может стать новой целью в случае нового наступления РФ. Об этом заявил мэр города Борис Филатов, сообщает Le Monde.

Напомним, в феврале прирост оккупированной территории составил 126 кв. км, что в два раза меньше, чем в январе этого года, и стало самым маленьким показателем с июля 2024 года. Об этом сообщает мониторинговый Telegram-канал DeepState.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский линия фронта новости Украины новости Украины и мира Фронт
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИ

21:53Мир
"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:27Мир
По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответил

20:58Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Финансовый коридор удачи: четыре знака зодиака встанут на путь обогащения

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мужчины у костра за 51 с

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

"Ел кору и листья": скрытая катастрофа Петра I, о которой молчат в России

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Судьбоносный перелом: жизнь трех знаков зодиака пойдёт вверх уже после 3 марта

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Гороскоп Таро на завтра 4 марта: Львам - награда, Весам - время

Последние новости

22:00

Маричка Падалко показала младшую дочь и что она умеет

21:53

В Средиземном море горит танкер из РФ, его могла подбить Украина - СМИВидео

21:27

"Очень глупо": Трамп возмутился поставками оружия Киеву и пригрозил стране НАТО

21:22

Почему война против Ирана может закончиться через 5 недель: Таран объяснил причинумнение

20:58

По каким целям будут бить оккупанты весной – Зеленский ответилВидео

Ядерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для ТрампаЯдерный шантаж России: какую ловушку Путин готовит для Трампа
20:51

Ребров анонсировал изменения в составе сборной Украины: кто среди кандидатов

20:41

"У нас все готово": в правительстве ответили, когда украинцам отключат отопление

20:33

Не только тарелки и ложки: что можно мыть в посудомоечной машине

19:53

Экс-главу Госпогранслужбы Дейнеко, который находится под следствием, мобилизовали

Реклама
19:43

Россия выбрала новую цель в Украине: нардеп раскрыл, какие города под угрозой

19:32

Стоит ли просеивать муку: шеф-повар удивил объяснением

19:31

Не боятся заморозков: какие культуры можно смело сеять в холодную почву

18:58

Украина может отправить военных на Ближний Восток: Зеленский назвал условиеВидео

18:53

"Враг слабеет": Зеленский раскрыл новые проблемы оккупантов на фронте

18:44

"Встретимся в суде": Анна Седокова назвала семью экс-мужа жадными бездельниками

18:37

Почему локальных конфликтов больше не существует: Портников о глобальной войнемнение

18:37

Не спешите выбрасывать старую одежду: вот как ее можно эффективно использовать

18:34

Как за 5 минут спасти увядшие тюльпаны - проверенный лайфхак

18:27

Что произойдет с Землей, если начнется ядерная война: выживут 2 страны

18:26

Польша вводит новые правила для украинцев - что изменится с 5 марта

Реклама
18:00

Почему Киевской Руси никогда не существовало - открытие историка ломает историю РФВидео

17:53

РФ применяет новую тактику ударов Шахедами - Сырский

17:52

Как привить дерево с первого раза: метод, с которым справится даже новичок.Видео

17:47

Трое детей путинистки Валерии покинули РФ — где они живут сейчас

17:41

Собака из приюта спустя 2 года удивила хозяйку: все дело в ее ушахВидео

17:40

В ЕС скептически относятся к ускоренному вступлению Украины - Reuters

17:37

Простое действие убережет куст: что делать с хризантемами в начале весны

17:36

Антициклон принесет солнце на Житомирщину, однако радоваться рано: предупреждение синоптика

17:28

Голливудскому актеру диагностировали неизлечимый рак

17:24

"Собрал всех, с кем контактировала РФ": Зеленский раскрыл роль Буданова в переговорах

16:54

"Дни просто адовые": MamaRika с сыном вызвали скорую в Дубае

16:43

Жена ведущего Решетника в луке за миллион вышла "за хлебом"

16:39

Можно ли чистить уши ватными палочками: специалист расставил точки над "і"

16:32

Почему фараоны "исчезали" из собственных пирамид: главная тайна Египта

16:28

Доллар бьет рекорды в Украине, евро продолжает дешеветь: курс валют на 4 марта

16:20

Кому молиться 4 марта для исцеления от болезней: какой церковный праздник

16:19

Кто и почему на самом деле основал город Сумы — все решил один фактВидео

16:13

Атлантическое тепло накроет Львовскую область: когда ждать температурного скачка

15:51

На АЗС спешить не стоит: эксперты оценили, что будет с ценами на бензин в Украине

15:41

РФ может пойти в наступление на город-миллионник - Le Monde

Реклама
15:36

Квиткова показала живот и заговорила о беременности: "Случилось возвращение"

15:35

"Форс-мажорные обстоятельства": как изменятся графики отключений света для Запорожья

15:29

Мобилизация в Украине коренным образом изменится: в Раде раскрыли, к чему готовиться

14:59

Мужчина потратил 2 доллара на "самую безумную" находку: что снова в моде

14:49

Заморозки ударят по Полтавщине: синоптики предупредили об изменении температуры

14:43

Как сказать на украинском "дурной пример заразителен": малоизвестный вариантВидео

14:38

Маша Ефросинина назвала своих "врагов": "Есть все, кроме"

14:35

Как быстро отмыть решетку в духовке: лучшее средство из 2 ингредиентов

13:51

"Это слишком": Илона Гвоздева сильно исхудала и назвала причину

13:49

На Одесщине заметили следы редкого хищника: какое дикое животное там поселилосьФото

Новости Киева
Когда ситуация со светом в Киеве улучшитсяОтключение отопления в КиевеПогода в Киеве
Новости Украины
МобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026
Регионы
Новости СумНовости ЧеркассыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ДнепраНовости ТернополяНовости ЖитомираНовости ОдессыНовости ХарьковаНовости Полтавы
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Новости шоу бизнеса
Ани ЛоракКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп Киркоров
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять